aansprakelijkheid

Heb je een product op een normale manier (volgens de gebruiksaanwijzing) gebruikt? Maar is er toch schade ontstaan aan een ander product of persoon? Dan is dat product onveilig. Afhankelijk van de hoogte van het schadebedrag is de verkoper of fabrikant aansprakelijk voor de zogenaamde gevolgschade.

Wat zijn je rechten?

Er is sprake van een onveilig product als het niet de veiligheid bezit die jij ervan mag verwachten, met als gevolg schade aan personen of andere goederen.



Heb je minder dan €500 schade, dan is de verkoper van het product aansprakelijk.



Bedraagt de schade meer dan €500, dan is de fabrikant aansprakelijk, ook bij eventuele letselschade.



Is het product in het buitenland gemaakt? In dat geval is de importeur aansprakelijk.

Wat kun je het beste doen?

Stuur de verkoper of fabrikant een aangetekende brief (zie hieronder onze voorbeeldbrieven) met daarin jouw klacht. Schrijf in je brief wat je van het bedrijf verlangt en vraag binnen 3 weken om een reactie.



Heb je na 3 weken geen reactie ontvangen of ben je niet tevreden met de reactie, dan kun je een beroep doen op je rechtsbijstandverzekering. Heb je die niet en ben je lid van de Consumentenbond, neem dan contact op met onze afdeling juridisch advies: 070-445 45 45.



Een onveilig product kun je melden bij de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) die toezicht houdt op de veiligheid. Telefoonnummer: 0800 - 0388.



Je kunt je klacht ook plaatsen op klachtenkompas.nl, een initiatief van de Consumentenbond. De klacht wordt dan direct ingediend bij het betreffende bedrijf. En om zeker te zijn dat je klacht serieus wordt genomen, kijken wij met je mee.

Gebruik onze voorbeeldbrieven

Schade door kapot product claimen - schade is minder dan €500 Je kunt deze brief (aangetekend) per post of per e-mail versturen. Download voorbeeldbrief