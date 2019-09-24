Test klantenservice webwinkels

Er zitten weinig verschillen in de wachttijden van de 8 webwinkels. De webwinkels lieten ons gemiddeld bijna 5 minuten wachten voordat we iemand aan de lijn kregen die onze vraag beantwoordde. Slechts bij 2 webwinkels werden we gemiddeld binnen 1,5 minuut geholpen.

De mogelijkheden om digitaal contact op te nemen verschillen. Alle webwinkels zijn via sociale media te bereiken. Met 3 webwinkels kun je niet e-mailen. Opvallend is dat weinig webwinkels Whatsapp en chat gebruiken voor klantcontact.