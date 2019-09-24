Test klantenservice webwinkels

Evelien Mansens Expert online kopenGepubliceerd op:24 september 2019
Bijna alle webwinkels lieten ons lang wachten voordat we iemand aan de lijn kregen die ons vraag beantwoordde. Er zijn zelfs 4 webwinkels die een 1 krijgen voor de telefonische klantenservice. Slechts bij 2 van de 8 winkels werden we gemiddeld binnen 1,5 minuut geholpen.
Alle webwinkels zijn via sociale media te bereiken. Maar met 3 webwinkels kun je niet e-mailen.
Om de wachttijden te beoordelen, stelden we een aantal normen voor wat we voldoende vinden. Zo gaan we bij telefonisch contact uit van 1,5 minuut totdat je iemand aan de lijn krijgt die je vraag beantwoordt.
Er zitten weinig verschillen in de wachttijden van de 8 webwinkels. De webwinkels lieten ons gemiddeld bijna 5 minuten wachten voordat we iemand aan de lijn kregen die onze vraag beantwoordde. Slechts bij 2 webwinkels werden we gemiddeld binnen 1,5 minuut geholpen.
De mogelijkheden om digitaal contact op te nemen verschillen. Alle webwinkels zijn via sociale media te bereiken. Met 3 webwinkels kun je niet e-mailen. Opvallend is dat weinig webwinkels Whatsapp en chat gebruiken voor klantcontact.
Webwinkels bieden vaak extra garantie aan tijdens het koopproces. Maar ze geven daarbij geen uitleg over de bestaande wettelijke garantie. Hierdoor is voor consumenten niet duidelijk dat extra garantie vaak helemaal niet nodig is.
Dropshippers zijn webwinkels zonder eigen voorraad. Ze laten producten rechtstreeks van de leverancier bezorgen. Meestal uit Azië. Daar zijn ze vaak niet duidelijk over en dat levert veel klachten op. Ook houden ze zich niet aan allerlei wettelijke regels.