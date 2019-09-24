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Test klantenservice webwinkels

Test
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Online kopen is gemakkelijk. Maar als er iets fout gaat, of je hebt een vraag, dan moet je vaak erg lang wachten tot je contact krijgt met de klantenservice. Vooral aan de telefoon. Dat blijkt uit ons mysteryonderzoek onder 8 webwinkels.
evelien mansens

Evelien Mansens   Expert online kopenGepubliceerd op:24 september 2019

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Callcentremedewerkers

Wat opvalt in de test klantenservice webwinkels

  1. 1
    Lange wachttijden

    Bijna alle webwinkels lieten ons lang wachten voordat we iemand aan de lijn kregen die ons vraag beantwoordde. Er zijn zelfs 4 webwinkels die een 1 krijgen voor de telefonische klantenservice. Slechts bij 2 van de 8 winkels werden we gemiddeld binnen 1,5 minuut geholpen.

  2. 2
    Digitaal bereikbaar?

    Alle webwinkels zijn via sociale media te bereiken. Maar met 3 webwinkels kun je niet e-mailen.

  3. 3
    Wachttijden

    Om de wachttijden te beoordelen, stelden we een aantal normen voor wat we voldoende vinden. Zo gaan we bij telefonisch contact uit van 1,5 minuut totdat je iemand aan de lijn krijgt die je vraag beantwoordt.

Welke klantenservices hebben wij getest?

  • Intertoys
  • Bol.com
  • Coolblue
  • IKEA
  • Douglas
  • 123inkt
  • Bonprix
  • MediaMarkt

Conclusie

Er zitten weinig verschillen in de wachttijden van de 8 webwinkels. De webwinkels lieten ons gemiddeld bijna 5 minuten wachten voordat we iemand aan de lijn kregen die onze vraag beantwoordde. Slechts bij 2 webwinkels werden we gemiddeld binnen 1,5 minuut geholpen.

De mogelijkheden om digitaal contact op te nemen verschillen. Alle webwinkels zijn via sociale media te bereiken. Met 3 webwinkels kun je niet e-mailen. Opvallend is dat weinig webwinkels Whatsapp en chat gebruiken voor klantcontact.

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