Radio luisteren op je smartphone

Naar je favoriete radioprogramma luisteren terwijl je onderweg bent naar werk of tijdens het sporten. Vaak gaat streaming via internet: via een app op je smartphone. Radio luisteren gaat natuurlijk wel ten koste van je databundel. Voordeliger luisteren kan met een smartphone met ondersteuning van FM-radio.

Radio luisteren via een app

Veel radiozenders zijn te beluisteren via een app. Daarop hoor je een livestream van de uitzending van dat moment. Omdat je via internet luistert, ben je niet gebonden aan landsgrenzen. Je kunt luisteren naar radiozenders van over de hele wereld. Tip: TuneIn Radio geeft toegang tot tienduizenden radiozenders.

Hoeveel MB’s kost radio streamen?

Een nadeel van radio luisteren via mobiel internet is dat het ten koste gaat van je internetbundel. Zeker als je in hoge kwaliteit streamt ben je snel door je bundel heen. Soms kun je voor een lagere kwaliteit kiezen. Voor ‘praatradio’ volstaat lagere kwaliteit, maar niet voor muziek.

Een uur streaming radio luisteren op lage kwaliteit (64 Kbps) kost 28,8 MB aan data. Voor hogere kwaliteit ben je al gauw het dubbele kwijt.

Radio luisteren via FM

Geen zin om je internetbundel te veel te belasten? Kies dan voor een smartphone met FM-radio. Er zijn Android-smartphones met een FM-ontvanger. Meestal gaat het om budgetsmartphones, bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A5 en de Huawei P8 Lite. Met een iPhone is dit niet mogelijk.

In onze mobiele telefoon vergelijker geven we per toestel aan of het een FM-ontvanger heeft. Om het signaal goed te ontvangen fungeren de oordopjes dikwijls als antenne.

Lees ook: