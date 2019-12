Schikken met een bank of verzekeraar

Schikken na een klacht

Wat is een schikking?

Wanneer je een conflict hebt met een bank of verzekeraar, dan kan het bedrijf je soms een schikking aanbieden in de vorm van een vergoeding. Dit gebeurt als je (deels) gelijk hebt, het bedrijf een gang naar de rechter wil voorkomen of om de klantrelatie goed te houden. Een schikking is altijd vrijwillig: alle partijen moeten dus instemmen met het voorstel en onderhandelingen zijn mogelijk. Schikken gebeurt regelmatig, maar je moet als klager vaak wel volharden in je klacht.

Tips bij schikken

Een eerste schikkingsvoorstel kun je beter niet te haastig accepteren, mogelijk kun je er meer uit halen. Eis een hoog maar redelijk bedrag en draag bewijzen aan voor de schade, zoals bonnetjes en getuigen. Je kunt een financiële adviseur of advocaat inschakelen voor de onderhandelingen of alleen hulp bij het vaststellen van de schade, eventueel via de rechtsbijstandverzekeraar.

Overweeg je een schikking, let dan op het volgende:

Bevestig alle mondeling gemaakte toezeggingen schriftelijk, inclusief termijnen. Het moet helder zijn waar de schikking wel en niet over gaat.

Als het over een veelvoorkomende kwestie gaat, kan het meespelen wat anderen kregen. Dan kan een claimorganisatie of belangenvereniging ook uitkomst bieden.

Ga je eenmaal akkoord met een schikking, dan zit je er in principe aan vast. Op eenzijdige collectieve regelingen van een aanbieder, zoals bij woekerpolissen, kun je zolang je niets tekent nog wel terugkomen.

Kom je er niet uit, dan kun je kosteloos naar het Kifid of naar de rechter. Bij de kantonrechter is een advocaat niet verplicht. Bij verzekeringskwesties en geldvorderingen vanaf €25.000 moet je naar de civiele rechter, dan is een advocaat wel verplicht.

Je kunt overigens ook smartengeld proberen te vragen. Een klager kreeg ooit €500 van zijn bankadviseur aangeboden voor alle stress en tijd die het geschil hem kostte, maar dat is een uitzondering (Kifid.nl, uitspraak 2016-213). Kijk voor informatie en voorbeelduitspraken voor smartengeld na leed en pijn door letsel op Smartengeld.nl van de ANWB.

Weeg juridische kosten mee

Maak bij een schikkingsvoorstel ook afspraken over juridische kosten om hier niet alsnog zelf voor op te draaien. Verwijs naar het wetsartikel hierover: artikel 6:96 lid 2 BW. Hierin staat dat een aansprakelijke tegenpartij redelijke kosten voor het vaststellen en verhalen van schade moet vergoeden. Word je bijgestaan door een advocaat of jurist? Vraag dan ook naar een reële vordering, de slagingskans en het verwachte juridische kostenplaatje. Je kunt een schikkingsvoorstel dan hiertegen afzetten. Kijk voor meer informatie over procedures en juridische kosten (zoals griffierecht) op Rechtspraak.nl.

Wat staat er in het schikkingsvoorstel

Schikkingsafspraken worden vastgelegd in een zogenoemde vaststellingsovereenkomst of schikkingsvoorstel. Waar moet je op letten:

Duidelijke onderbouwing en omschrijving van de kwestie plus concrete afspraken om tot een oplossing te komen. Het liefst op 1 helder A4-tje.

De schadevergoeding met uitkeringstermijn, ondersteund door duidelijke argumenten en berekeningen.

Let daarnaast op 'geniepige' kleine lettertjes, zoals:

Finale kwijting en opgeven van aanspraken: partijen kunnen niet meer van elkaar vorderen na tekenen (volledig of voor een deel van de vordering).

Onbegrijpelijke teksten, ruime interpretaties en veel kleine lettertjes: die deugen niet.

Geheimhoudingsbepalingen en boeteclausules bij schikkingen. Hoe groter de fout van de dienstverlener of het financieel belang, hoe meer nadruk er zal liggen op een boete en zwijgplicht. De Consumentenbond vindt dat geheime schikkingen geen bewust beleid moeten zijn om jurisprudentie te voorkomen.

Voorbeelduitspraken

Ben je nog in onderhandeling met de bank of verzekeraar? Ondersteun je betoog zo mogelijk met relevante uitspraken via klachtenloket Kifid of Rechtspraak.nl. Enkele voorbeelduitspraken waarbij een financieel dienstverlener wilde schikken, maar uiteindelijk meer moest vergoeden:

Huisdierverzekering en geen dekking : De dekking voor behandeling van een hond wordt afgewezen. Huisdierverzekeraar Kruidvat/Aegon wil alleen €86 kosten vergoeden uit coulance. De klager krijgt via het Kifid €3500 toegewezen (Kifid.nl, uitspraak 2016-367).

: De dekking voor behandeling van een hond wordt afgewezen. Huisdierverzekeraar Kruidvat/Aegon wil alleen €86 kosten vergoeden uit coulance. De klager krijgt via het Kifid €3500 toegewezen (Kifid.nl, uitspraak 2016-367). Ongeval buitenland . Delta Lloyd Schadeverzekering wil een zaak via een persoonlijk gesprek afdoen met €8000, de consument krijgt via Kifid €49.000 voor schade na een aanrijding met meerdere personen (Kifid.nl, uitspraak 2017-108).

. Delta Lloyd Schadeverzekering wil een zaak via een persoonlijk gesprek afdoen met €8000, de consument krijgt via Kifid €49.000 voor schade na een aanrijding met meerdere personen (Kifid.nl, uitspraak 2017-108). Fout bank spaarrekening : ABN AMRO deblokkeerde ten onrechte een vermogensspaarrekening, waardoor de klager geen creditrente ontving. De bank wilde schikken voor €400, via Kifid ging dit bedrag naar ruim €700 (Kifid.nl, uitspraak 2016-405).

: ABN AMRO deblokkeerde ten onrechte een vermogensspaarrekening, waardoor de klager geen creditrente ontving. De bank wilde schikken voor €400, via Kifid ging dit bedrag naar ruim €700 (Kifid.nl, uitspraak 2016-405). Aansprakelijkheid verzekeraar voor misgelopen schikking: Een huurder werd in een geschil met een verhuurder bijgestaan door rechtsbijstandverzekeraar Das. Door gebrek aan advies van Das liep de huurder een schikkingsvoorstel van een halve ton mis. De rechter wijst dit geld inclusief onkosten en juridische kosten toe aan de huurder (ruim €60.000), op basis van beroepsaansprakelijkheid van Das (Rechtspraak.nl, uitspraak: ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ5659).

Uitkering uit coulance

In plaats van een schikkingsvoorstel te doen, kan een bank of verzekeraar ook uit coulance vergoeden. Bij coulance geeft de bank of verzekeraar de aansprakelijkheid niet toe, maar komt hij de klant (deels) tegemoet met een eenzijdig voorstel. Dreigen met juridische stappen of naar het financieel klachtloket Kifid gaan is soms genoeg om een dienstverlener alsnog tot een vergoeding te bewegen.

Andere tips om je klacht kracht bij te zetten zijn:

Zet je klacht duidelijk en concreet op papier en toon aan waarom de gevraagde oplossing redelijk is. Gebruik een van onze voorbeeldbrieven.

Schakel je eventuele rechtsbijstandverzekeraar in.

Je kunt je klacht ook bij de Consumentenbond melden voor publicatie in een rubriek, zoals Leergeld. Mail naar Leergeld.

Ook weleens geschikt?

Heb jij een ervaring met schikkingen? Deel deze en laat anderen hiervan profiteren via geldgids@consumentenbond.nl met als onderwerp ‘schikking’.

