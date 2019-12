Als dat nodig is, schakelt een verzekeraar bij een geschil een advocaat in. Maar via de juiste procedure kun je dit ook zelf doen.

Het Europese Hof van Justitie onderstreept de vrije advocaatkeuze in de uitspraak van 7 november 2013. Het recht om zelf een advocaat te kiezen stond al in de wet, maar rechtsbijstandverzekeraars perkten dit in door de keuze bij zichzelf te leggen en het alleen toe te passen bij procedures waar een advocaat verplicht is (zoals zaken met een belang boven de €25.000).

Vrije advocaatkeuze bij procedures

Rechtsbijstandverzekeraars lossen juridische vraagstukken of geschillen voor hun verzekerden op. Ze hebben hiervoor eigen juristen en vaak ook advocaten in dienst. Bij een gerechtelijke of administratieve procedure kunnen deze eigen juridische medewerkers je hierbij ondersteunen. Maar je bent niet verplicht om een juridische medewerker van je rechtsbijstandsverzekering te kiezen.

Je mag zelf een advocaat kiezen die niet voor je rechtsbijstandsverzekeraar werkt. Dit mag ook een andere ‘rechtens bevoegde deskundige’ zijn. Stel dat je een juridisch onderlegde buurman hebt en het komt tot een procedure waarbij een advocaat niet verplicht is, dan mag je je bij deze procedure laten bijstaan door de buurman. De verzekeraar moet deze kosten vergoeden.

Let op! Het recht op vrije advocaatkeuze geldt alléén als de rechtsbijstandverzekeraar besluit een juridische of administratieve procedure te voeren.

Inperkingen vrije advocaatkeuze

Verschillende rechtsbijstandverzekeraars maken het je lastig als je zelf een advocaat kiest terwijl deze niet verplicht is. Externe hulp is meestal duurder dan eigen juridische medewerkers.

Verzekeraar Das, bijvoorbeeld, vergoedt normaal tot €60.000 aan externe kosten. Kiest een verzekerde zelf een advocaat terwijl die niet strikt noodzakelijk is, dan daalt de vergoeding naar maximaal €6050 voor particuliere verzekerden (inclusief btw). Daarbij geldt voor consumenten een eigen risico van €250. Univé vergoedt standaard €50.000 en als een niet-verplichte advocaat wordt ingeschakeld slechts €10.000.

De meeste rechtsbijstandverzekeraars hebben sinds 2013 hun maximumvergoeding voor externe kosten verlaagd met tienduizenden euro’s of er geldt opeens een eigen bijdrage. Externe kosten mogen niet zo worden verlaagd dat de verzekerde eigenlijk niet meer kan kiezen.

Wat krijg je vergoed?

In onderstaande tabel zie je wat de maximale kostenvergoeding is voor externe kosten bij jouw rechtsbijstandverzekeraar. Ook zie je de kosten als een advocaat niet verplicht is en het eventuele eigen risico.

Verzekeraar Maximumvergoeding

externe kosten

(standaard) Externe kosten

standaard

(niet verplicht) Eigen risico advocaat (niet verplicht) ABN Amro €50.000 €6000 €0 Aegon €30.000 €30.000 €0 Allianz €60.000 €6050 €250 Anker €15.000 (Eigen Jurist Groei)

€35.000 (Eigen Jurist Optimaal) €7500 €0 ANWB €50.000 €6050 €250 Aon Direct €60.000 €10.000 €250 Arag €15.000 (Flexpolis, Slim Geregeld)

€50.000 (ProRecht) €6000 (Slim Geregeld)

€12.000 (Flexpolis en ProRecht) €250 ASR €60.000 €6050 €250 Centraal Beheer €50.000 €8000 €0 Das €60.000 €6050 €250 De Goudse €50.000 €50.000 €0 De Internationale €25.500 €6500 €375 Ditzo €60.000 €6050 €250 FBTO €50.000 €8000 €0 Hema €40.000 €6050 €250 ING €30.000 €30.000 €0 Inshared €50.000 €6050 €250 Interpolis €50.000 €8000 €0 Klaverblad €100.000 €25.000 €0 Lancyr €30.000 €30.000 €0 Nationale-Nederlanden €30.000 €30.000 €0 nowGo €50.000 €6050 €250 Ohra €25.000 €7500 €250 Reaal €25.000 €6050 €250 SNS €25.000 €6050 €250 Unigarant €50.000 €6050 €250 United Insurance €15.000 €12.000 €250 Univé €50.000 €10.000 €250 Vereniging Eigen Huis €35.000 €7500 €0 Verzekeruzelf.nl €27.500 €7500 €0 Voogd & Voogd €15.000 €6050 (Particuliere) €6000 (Voordeelpolis) €250 ZLM €50.000 €5000 €250

Bron: MoneyView; peildatum: 20 september 2019

Toelichting tabel

Niet-verplicht: bij vrije advocaatkeuze en juridische procedures waar een advocaat niet verplicht is.

De vermelde kostenmaxima gelden voor alle kosten die met de procedure te maken hebben. Bij Allianz, ASR, Das, nowGo, Ohra, Reaal, SNS en Unigarant betreft het maximum echter alleen het honorarium van de zelf gekozen advocaat.

Bij Arag, Lancyr, Nationale-Nederlanden en Univé kun je zelf een maximumbedrag kiezen voor externe kosten. Voor een hoger maximumbedrag betaal je meer premie.

Hema en Voogd & Voogd rekenen standaard €100 eigen risico voor advocaatkosten. Bij de Internationale is de eigen bijdrage standaard €375 als je zélf een externe rechtshulpverlener inschakelt.

Geschillen arbeidsrecht

Bij Allianz, ANWB, ASR, Das, Ditzo, Hema, InShared, nowGo, Unigarant, Voogd & Voogd (particuliere rechtsbijstand) en ZLM is de maximale vergoeding in geschillen rondom arbeidsrecht en sociale verzekeringen (zoals een uitkering) zelfs nog beperkter. Deze is soms slechts €3000- als een advocaat niet verplicht is.

Niet zelf een advocaat inschakelen!

Let op: je mag als verzekerde niet op eigen houtje een externe partij (zoals een advocaat) inschakelen. Je hebt toestemming en een opdracht nodig van je rechtsbijstandverzekeraar. Als er nog géén procedure wordt gevoerd, heb je nog geen recht op vrije advocaatkeuze. Schakel je dan toch zelf een advocaat in of zonder toestemming, dan worden de kosten niet vergoed.

Toestemming vragen als er een juridische of administratieve procedure wordt gevoerd is in principe een formaliteit, want een verzekeraar mag dan het recht op een eigen advocaat niet weigeren. Hij mag wel grenzen stellen aan de vergoeding. Doorgaans mag je per procedure 1 keer zelf een rechtshulpverlener kiezen.

Procedure starten

De rechtsbijstandverzekeraar bepaalt wannéér een procedure gevoerd moet worden. Deze kan besluiten geen procedure te voeren, terwijl jij dat als verzekerde wel wilt. Wil je als verzekerde wel een rechtszaak aanspannen maar de verzekeraar niet, dan kun je een beroep doen op de geschillenregeling. Deze staat in de polisvoorwaarden.

De regeling houdt in dat de aanpak van het geschil opnieuw wordt beoordeeld door een onafhankelijke derde (second opinion). Het advies van deze derde moet je opvolgen.

Tips: vergoedingen vergelijken

Vergelijk rechtsbijstandsverzekeraars. Check wat er in de polisvoorwaarden staat over de vergoeding van externe kosten. Let ook op of er onderscheid wordt gemaakt tussen zaken met verplichte en niet verplichte procesvertegenwoordiging.

Controleer welke kosten precies vergoed worden. Soms gelden de beperkte vergoedingen alleen voor advocaatkosten.

Een polis zonder (fors) beperkte kostenvergoedingen kun je beter koesteren, mits je tevreden bent over de dienstverlening.

Sommige verzekeraars hebben een lijst met externe rechtshulpverleners waarmee zij prijsafspraken hebben. Je bent niet verplicht om hieruit te kiezen.

Advocaatkosten uit het verleden

Je kunt proberen om advocaatkosten terug te krijgen die je in het verleden hebt gemaakt.

Toestemming om verzekeraar te informeren

Een (externe) advocaat heeft op grond van de Advocatenwet een geheimhoudingsplicht. Je kunt een machtiging afgeven waarin je toestemming geeft dat de externe advocaat namens jou de verzekeraar informeert.

Wij raden aan om te vragen aan de advocaat welke specifieke informatie de verzekeraar nodig heeft en alleen daar een machtiging voor af te geven. Op deze manier verklein je de kans dat de advocaat ongewenst informatie doorspeelt.

Je kunt er ook voor kiezen om geen volmacht te verstrekken waardoor je het risico verkleint dat de advocaat met de verzekeraar de juridische koers al bepaalt. Wanneer je zelf de verzekeraar informeert, mag je de vertrouwelijke informatie in de correspondentie met de advocaat desgewenst zwartmaken.

