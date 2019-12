De Internationale kortlopende reisverzekering

Conclusie: goedkoop maar niet altijd de goedkoopste

De kortlopende reisverzekering van De Internationale sluit je eenvoudig online af. De verzekering heeft een standaard basisdekking met optionele dekkingsmogelijkheden: annulering, automobilistenhulp, geld, medische kosten, ongevallen en wintersport. De Consumentenbond is voorstander van een verzekering bestaand uit een basisdekking en optionele modules. De Internationale claimt op haar website dat ze de goedkoopste kortlopende reisverzekering van Nederland is. Uit een aantal vergelijkingen door ons kwamen Allianz Global Assistance en Ohra goedkoper naar voren.

Na onze kritiek heeft De Internationale de uiting op haar website aangepast naar 'de goedkope kortlopende reisverzekering van Nederland'.

Pluspunten

Je kunt de verzekering eenvoudig online afsluiten.

Onbeperkte dekking voor de kosten als gevolg van opsporings-, bergings- en reddingsacties.

Bij de optionele annuleringsdekking zijn samengestelde reizen gedekt.

Minpunten

Bij de aanvullende dekking voor medische kosten komt het eigen risico van je zorgverzekering niet voor vergoeding in aanmerking.

In de privacyverklaring van Melching B.V. ontbreekt welke persoonsgegevens worden verwerkt.

In de privacyverklaring staat ‘Om marketingactiviteiten uit te voeren voor zover dit is toegestaan.’ Het is onduidelijk voor welke commerciële doeleinden de persoonsgegevens worden gebruikt en de mogelijkheid ontbreekt om je af te melden voor marketingberichten (als deze verstuurd worden).

Eigen risico

Bij de kortlopende reisverzekering van De Internationale is het standaard eigen risico bij bagagedekking €60 per schadegebeurtenis. Bij andere kortlopende reisverzekeringen ligt het eigen risico bij bagagedekking tussen de €50 en €100. Centraal Beheer is een gunstige uitzondering met €0 eigen risico bij bagagedekking. Bij Allianz Global Assistance en De Europeesche kun je kiezen tussen €0 en €50 eigen risico.

Als je kiest voor de aanvullende dekking Geld dan heb je een eigen risico van €100. Bij aansprakelijkheidsschade aan een vakantieverblijf hanteert De Internationale een drempelbedrag van €25.

Aanpassing privacyverklaring

In de privacyverklaring staat nu welke persoonsgegevens worden verwerkt. Na onze kritiek is de privacyverklaring van Melching B.V. aangepast. In de reactie laat Melching B.V. ons weten 'Op dit moment worden geen activiteiten uitgevoerd voor verdere commerciële doeleinden. Indien en zodra daar invulling aan wordt gegeven zal De Internationale dat binnen de vigerende regelgeving uitvoeren en zo nodig daar instemming voor vragen van klanten.' Ook op dit punt is de privacyverklaring aangepast.

Wie is De Internationale?

De Internationale bestaat sinds mei 2018. De risicodragende verzekeraar is Bovemij. Melching B.V doet de administratie, schadebehandeling en klachtafhandeling. Bij calamiteiten of dringende hulpvragen dan kun je 24/7 bellen met de alarmcentrale SOS International +31 20 651 5956. Voorlopig biedt De Internationale alleen een kortlopende reisverzekering aan.

Een voordeel van een doorlopende reisverzekering is dat je continu verzekerd bent, ook tijdens een weekendje weg of een onverwacht tripje. Wil je toch een doorlopende reisverzekering af te sluiten, vergelijk dan doorlopende reisverzekeringen met elkaar en kijk welke verzekering bij jou past.

Lees ook: