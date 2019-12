Kroodle verzekeringen

Eerste indruk|Kroodle is de eerste verzekeraar die verzekeringen volledig mobiel via je Facebook-account aanbiedt. Zonder handtekening of papieren polis. Is dit 'verzekeren 2.0' een aanrader?

Kroodle verzekeren: review

Update: Kroodle is eind 2015 gestopt met het aanbieden van zijn aansprakelijkheids-, inboedel-, opstal-, reis-, scooter- en gadgetsverzekeringen. De later geïntroduceerde autoverzekering (CarKroodle) blijft wel bestaan en Kroodle blijft naar eigen zeggen 'nieuwe manieren van verzekeren' onderzoeken.

Een verzekeraar waar je alleen via je Facebook-login kunt afsluiten. Kroodle denkt hiermee een nieuwe markt aangeboord te hebben. Volgens moederbedrijf Aegon is Kroodle afgeleid van het Engelse woord croodle, dat zou betekenen behaaglijk omarmen of samenklonteren uit angst of tegen de kou. En hiervoor maken ze handig gebruik van Facebook. Maar deze koppeling met Facebook voegt voor de klant weinig toe aan de standaard verzekeringsproducten die Kroodle biedt.

Voor wie?

Kroodle is een verzekeraar voor jongeren. Zelf houden ze het op 'mensen met een jonge geest'. Een lastige doelgroep, want als je jong bent denk je nog niet zo na over risico's. Bij Kroodle, een samenwerking tussen Meeùs en Aegon, hebben ze bedacht dat je jongeren bereikt met vrolijke plaatjes en Facebook. Want zonder Facebook geen Kroodle-verzekering. Deze keuze komt op een moment dat een groeiende groep mensen niet (meer) aan Facebook wil; in veel landen zijn er elke maand meer opzeggers dan nieuwe accounts.

Facebook

Wat is het voordeel van de Facebook-koppeling? Puur gemak. Alle relevante gegevens die al bekend zijn, ook uit andere openbare bronnen, worden alvast ingevuld bij jouw aanvraag voor een verzekering. En je kunt altijd en overal inloggen op de Kroodle-website met je Facebook-account en een pincode. Maar let wel op. Kroodle deelt ook berichten namens jou op Facebook. Je hebt zelf in de hand wie deze berichten kan zien, maar daar moet je wel zelf je instellingen voor wijzigen.

Popi-jopi taaltje

Ook het taalgebruik is aangepast aan de doelgroep. Het is even wennen aan het popi-jopi taaltje in de voorwaarden - Dit vergoeden we niet (sorry) - en de lezer wordt consequent getutoyeerd. Verder gaat logischerwijs alle communicatie per e-mail. Dus als je jouw e-mailadres niet correct invoert of niet wijzigt wanneer dat nodig is, kan Kroodle niet garanderen dat alle informatie bij jou aankomt!

Vertrouwen

Je relatie met je verzekeraar zou er een van vertrouwen moeten zijn. Kroodle geeft aan geen informatie aan Facebook door te spelen. Daarentegen heeft Facebook een nogal twijfelachtige reputatie als het gaat om privacy. Facebook past continu de standaard privacy-instellingen aan. En als je niet alert bent, wordt er zonder dat je het weet ineens allemaal informatie gedeeld met de wereld.



Is de koppeling met Facebook misschien meer in het belang van de verzekeraar zelf? Kroodle heeft via je Facebook-account toegang tot je vriendennetwerk en dat biedt ze mogelijkheden om te adverteren. Maar ze kunnen Facebook ook gebruiken om te datamijnen: ze weten veel meer van hun klanten als ze toegang hebben tot hun Facebook, en dat kunnen ze bijvoorbeeld weer vertalen naar claimgedrag. Zeer waardevolle informatie voor verzekeraars. Kroodle zegt geen gebruik te maken van de profielen en informatie op de timeline van klanten. Daar moeten we dus op vertrouwen.

De verzekeringen

Kroodle zet geen eigen verzekeringen in de markt, maar maakt gebruik van de producten van Meeùs. De aangepaste voorwaarden van de reispolis Travel Kroodle zijn van de Europeesche, die ook voor 100% risicodrager is. Hier hebben wij eerder al een eerste indruk over geschreven. Inhoudelijk is er dan ook weinig nieuws onder de zon. Kroodle heeft specifieke dingen in de voorwaarden aangepast, zodat die beter aansluiten bij de doelgroep. Echt schokkende wijzigingen zijn dit niet. Zo is aan de aansprakelijkheidsverzekering (Trouble Kroodle) geen sport- en spelclausule toegevoegd – toch bepaald geen overbodige luxe voor de actieve doelgroep. Of gaat Kroodle ervan uit dat haar klanten alléén maar achter Facebook zitten?

Opvallend is verder dat Kroodle spreekt over flexibiliteit. Maar dat is de Travel Kroodle, in tegenstelling tot zijn grote broer van de Europeesche, juist niet. Door drie varianten met oplopende dekking aan te bieden. Ga je alleen in Nederland op vakantie, dan zit je - geheel overbodig - toch vast aan een dekking voor dokter en ziekenhuis. En voor autovakanties binnen Europa wil je misschien wel Vervoer en pechhulp meeverzekeren. Alleen de Optimaal biedt dan uitkomst, inclusief een overbodige werelddekking. Een gemis is de mogelijkheid om geld mee te verzekeren. De kortlopende reisverzekering, Pay as you go, heeft wel de flexibiliteit om deze aan en uit te zetten wanneer nodig.

Premie

De premie behoort voor alle verzekeringen tot de middenmoot. Door de introductiekorting van 15% die Kroodle nu biedt, is de Travel Kroodle echt goedkoop te noemen.

Conclusie

Kroodle doet z'n best om begrijpelijk en gebruiksvriendelijk te zijn. Echt vernieuwende (en dus makkelijkere) verzekeringsproducten bieden ze niet. De vernieuwing en het gemak zit in Facebook. Maar om daarvoor nou naar Kroodle over te stappen. Facebook heeft toch meermalen bewezen dat ze privacy niet hoog in het vaandel hebben staan.

Wat is Kroodle verzekeren

Kroodle is een nieuwe verzekeraar van de Meeùs Groep, onder de paraplu van het grote Aegon. Hun ambitie is om verzekeren makkelijker te maken. Daarom werken ze ook volledig digitaal, via je Facebook-account. Zonder Facebook kun je geen verzekering afsluiten.

Verzekeringen

Op dit moment bieden ze vijf verzekeringen aan:

Boodle Kroodle (inboedelverzekering)

Casa Kroodle (opstalverzekering)

Trouble Kroodle (aansprakelijkheidsverzekering)

Travel Kroodle (reisverzekering)

College Kroodle (studentenverzekering)

Wij hebben hieronder enkele verzekeringen uitgelicht.

Boodle Kroodle

De inboedelverzekering van Kroodle heeft een standaard buitenhuisdekking van €1000. Deze dekking geldt alleen in Nederland voor schade of diefstal. Bij schade geldt een eigen risico. Schade aan huisdieren (kosten van de dierenarts of de aanschaf van een vergelijkbaar dier) wordt tot €1000 vergoed.

Trouble Kroodle

De aansprakelijkheidsverzekering heeft geen oppas- of sport- en spelclausule. Zeker de sport- en spelclausule is bij actieve jongeren geen overbodige luxe. Deze clausule dekt de schade als je tijdens een sport-of spelsituatie schade veroorzaakt aan personen of zaken die niet meedoen aan het spel.

Travel Kroodle

Kroodle biedt drie varianten aan, met oplopende dekking.

Basis: Personenhulp, Bagage, Dokter en ziekenhuis.

Comfort: Wintersport en Ongevallen.

Optimaal: Werelddekking, Rechtsbijstand, Vervoer en pechhulp.

Optioneel kan Werelddekking (bij Basis en Comfort), Sportspullen en Annulering bijgesloten worden.

Pay as you go

De kortlopende variant op de Travel Kroodle is de Pay as you go. Deze kun je aan en uitzetten wanneer jij dat wenst. Ga je eerder dan gepland naar huis, dan zet je de verzekering stop en krijg je de teveel betaalde premie terug.

Kroodle-pool

Voor klantenwerving zet Kroodle haar verzekerden in. Breng jij een vriend aan, dan ontvangen jullie allebei een bonus. Dit loopt van €6 voor een Trouble of College Kroodle tot €24 voor een Boodle Kroodle, waarvan jullie ieder de helft krijgen. Vanaf het moment dat je vriend een of meerdere verzekeringen afsluit, sparen jullie 1/12e deel van de bonus per maand. Na 12 maanden hebben jullie het maximale bonusbedrag gespaard. De bonus kan vanaf €5 uitgekeerd worden. Je kunt er niet je premie mee verrekenen.