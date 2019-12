Vakantie in het buitenland: regels en gebruiken

Een goede voorbereiding is het halve werk. Neem even de tijd om je te verdiepen in de regels en gebruiken van het vakantieland en voorkom mogelijke problemen ter plaatse.

Verkeer

Controles op (soft)drugs via een speekseltest zijn in het buitenland gebruikelijk. Ook na enkele dagen kan het gebruik nog aangetoond worden.

Het toegestane alcoholpromillage is per land verschillend en soms ook leeftijdsafhankelijk. In sommige landen, zoals Polen, geldt een zero tolerance beleid.

Let op gebieden met beperkte toegang. Het komt steeds vaker voor dat ook in West-Europese steden delen afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer.

Italië

Boetes zijn tussen 10 uur 's avonds en 7 uur in de ochtend 30% hoger.

Ga er niet vanuit dat automobilisten stoppen voor een zebrapad.

Frankrijk

In de auto mag je geen flitsmelder hebben. Ook niet uitgeschakeld en opgeborgen, als software op je laptop of als app op je smartphone.

Als je een ongeval veroorzaakt waarbij het slachtoffer letsel oploopt, moet je voor de rechter verschijnen.

In de auto moet een alcoholtest aanwezig zijn.

Zwitserland

In de auto mag je geen flitsmelder hebben. Ook niet uitgeschakeld en opgeborgen, als software op je laptop of als app op je smartphone.

Brildragers moeten een reservebril bij zich hebben als ze autorijden.

Duitsland

Een medeweggebruiker kan jouw kenteken doorgeven aan de politie als jij iets tegen de regels doet. Dit wordt Nötigung in het Duitse strafrecht genoemd. Je ontvangt thuis een proces-verbaal zonder door de politie gehoord te zijn. De termijn om vervolgens te reageren is doorgaans slechts 2 weken.

IJsland

Verzekeringen voor huurauto's sluiten vaak schade door zandstormen, off-road rijden, ontstaan tijdens rivierdoorsteken en schade aan de onderkant van de auto uit van dekking. Lees dus vooraf goed de kleine lettertjes.

Brazilië

Als je autorijdt mag je geen slippers dragen.

Zuid-Afrika

Letselschade wordt daar afgewikkeld door een Road Accident Fund (RAF), aangestuurd door de overheid. Dit levert altijd een proces op, met lange wachttijden tot wel vier jaar.

Regeling overlijdensschade

Een vergoeding aan nabestaanden (smartengeld) is in veel Europese landen gebruikelijk.

Religie

Azië

In veel Aziatische landen heeft het boeddhisme en/of de islam een grote invloed op het dagelijks leven en de gebruiken.

Steek nooit eetstokjes rechtop in het eten of in je kom voor of na het eten. De openstaande stokjes lijken op een uitvaartritueel van de boeddhisten.

Stap nooit op de drempel als je een boeddhistische tempel ingaat.

Raak niet het hoofd aan van mensen of kinderen (aai over de bol). Het hoofd is de tempel van het lichaam en heilig.

De linkerhand wordt als onrein beschouwd. Groet en eet daarom met de rechterhand.

De voeten zijn het onreinste gedeelte van het lichaam. Wijs daarom nooit met je voeten naar mensen of naar (Boedha) beelden.

Monikken genieten groot respect. Het geven van een gift in de vorm van voedsel wordt zeer gewaardeerd. Maar let op, alleen de man mag dit aanbieden en met beide handen.

Vrouwen mogen een monnik niet aanraken.

Midden-Oosten

Het islamitische geloof heeft in het Midden-Oosten de overhand, al is dat in het ene land wat strenger dan in het andere.

In Iran houdt de zedenpolitie iedereen goed in de gaten. Zo moeten vrouwen, ook toeristen, op straat een hoofddoek dragen. Het haar mag niet te zien zijn.

De man moet in Iran de vrouw in bedwang houden. Bij overtreding van een regel, bijvoorbeeld het haar is onder het hoofddoek te zien, wordt de man aangesproken hierop.

Religieuze gebouwen bezoeken

Kijk bij het betreden of er een bordje hangt wat de regels zijn. Zo niet, vraag het aan een gids.

Blote schouders en knieën zijn vaak niet toegestaan. Soms staat er een mand met doeken bij de ingang, maar neem voor de zekerheid zelf een doek mee of kleed je gepast.

In sommige heilige gebouwen moeten de schoenen uit.

Soms zijn tempels niet door toeristen te bezoeken, maar alleen voor gelovige.

Fotograferen is niet altijd toegestaan.

Gezag

In het buitenland heeft de politie vaak meer rechten dan bij ons. Zelfs in de ons omringende landen.

Houdt er rekening mee dat politie en andere gezag dienders (zoals douaniers) overtreders ook als zodanig behandelen. Discussie wordt vaak niet gewaardeerd en kan zelfs tot strafverzwaring leiden.

Macht wordt in sommige landen door agenten nogal eens misbruikt. Wees je daarvan bewust.

Turkije

Kijk uit met het meenemen van een stukje steen door de douane. Bij verdenking op het smokkelen van archiefmaterieel word je direct vastgezet, tenzij je €15.000 borg betaalt.

Duitsland

Een agent die iemand staande houdt mag ter plaatse een boete opleggen die direct betaald moet worden.

Het direct innen van het rijbewijs komt regelmatig voor.

Italië

Rijdt nooit door na een ongeval als je daarvoor geen aanwijzingen krijgt van de politie. Ook niet om op een volgens jou veiligere plek te gaan staan. Dit kan gezien worden als doorrijden na een ongeval, waarna je rijbewijs wordt ingenomen en je strafrechtelijk wordt voorgeleid.

Culturele verschillen

Azië

Het gebaar dat wij in Nederland zouden gebruiken om een taxi aan te houden is uitdagend. Richt je handpalm naar de grond om een taxi te laten stoppen.

Een fooi in Japan of Singapore wordt niet gewaardeerd. Je geeft ze daarmee de indruk dat je denkt dat zij een slecht betaalde baan hebben of dat je ze wilt omkopen.

Stap niet met je voet op een bankbiljet op de grond, om te voorkomen dat het wegwaait. Hierop staat vaak een afbeelding van een machtige en dat is zeer minachtend.

Stap niet over dieren of mensen heen die op straat liggen, maar loop erom heen. Zo laat je zien dat je respect voor ze hebt.

Midden-Oosten

Als je wordt uitgenodigd voor de koffie/thee sla je dit niet af en drink je altijd je kopje leeg. Anders is men beledigd, al zullen ze dit niet zeggen.

Je eet je bord leeg als je bij lokale mensen te eten bent. Al scheppen ze altijd veel te veel op. Ze zullen anders denken dat je ziek bent of iets anders mankeert.

Opruimen doet de vrouw des huizes, of bij welgestelde Arabieren de nanny.

In Jordanië is de bevolking erg koningsgezind. Kritiek op de koninklijke familie wordt bestraft.

In het openbaar vervoer mag je als vrouw niet naast een man zitten, tenzij hij je echtgenoot of familielid is.

Tips bij een verkeersclaim

Maak foto's van de situatie ter plaatse.

Bewaar al het bewijsmateriaal.

Vraag om een proces-verbaal en check of de situatie juist omschreven of getekend staat.

Moet je een boete ter plaatse betalen? Laat in het proces opnemen dat je, ondanks de betaling, de schuldvraag betwist.

Neem zo snel mogelijk contact op met je reis- of rechtsbijstandverzekeraar voor ondersteuning.

Verzekering afsluiten

De alarmcentrale van je reisverzekering of je rechtsbijstandsverzekeraar kunnen je bijstaan met raad en daad. Sommige reisverzekeringen hebben een module rechtsbijstand als extra dekking. Een doorlopende reisverzekering met of zonder rechtsbijstand afsluiten? Kijk in onze vergelijker welke voor jou het beste is en sluit meteen af. In onze vergelijker met rechtsbijstandsverzekeringen kun je op voorwaarden en prijs vergelijken welke rechtsbijstandsverzekering het beste past.

Meer informatie

Dit is slechts een kleine selectie van wetten en regels waar je rekening mee moet houden in het buitenland. Veel informatie kun je in reisgidsen of natuurlijk op internet vinden. Ook zijn er handige apps voor op je smartphone. Enkele handige sites en apps: