Je reisverzekering gebruiken: tips

Autopech of ongeval

Autopech of een ongeval onderweg? Denk dan aan het volgende:

Neem het ‘Europees schadeformulier' mee. De indeling en vragen zijn in alle landen gelijk. Bezitters van een smartphone kunnen ook het formulier Mobielschademelden downloaden in de Apple App Store of Google Play.

Blijf op de plaats van het ongeval, want doorrijden is strafbaar.

Waarschuw de politie. Vraag, als er proces-verbaal wordt opgemaakt, een afschrift of noteer naam en adres van de politie-instantie.

Noteer de namen en adressen van de mensen die getuige waren van de aanrijding.

Maak foto's van de situatie.

Neem de gegevens van de groene kaart van de tegenpartij over. Als deze de kaart niet bij zich heeft, noteer dan in ieder geval naam, adres, merk en type auto, kenteken en verzekeringsgegevens.

Neem een creditcard mee! Zonder creditcard is het in veel landen vrijwel onmogelijk een vervangende auto mee te krijgen. De alarmcentrale kan de auto wel regelen, maar de creditcard is nodig voor de borg. De huurauto komt op jouw naam te staan.

Heb je een rechtsbijstandverzekering? Deze biedt meestal juridische hulp na autopech onderweg in het buitenland. Noteer het nummer van het proces-verbaal en de rechtbank waar het naar toe gaat. Je kunt vooraf adressen of telefoonnummers opvragen.

Neem contact op met de alarmcentrale van je verzekering.

Bagage kwijt, vertraagd of beschadigd

Heb je bij je vliegreis vermiste, vertraagde of beschadigde bagage? Ga dan direct naar de bagageservice op de luchthaven. Als de luchtvaartmaatschappij de bagageschade niet of slechts gedeeltelijk vergoedt, dien dan een claim in bij je reisverzekering.

Lees wat je kunt doen bij problemen met je bagage.

Dure reizen

Ga je een dure reis maken en heb je een doorlopende annuleringsverzekering? Let dan op de maximale vergoeding van de reissom. Deze is bij doorlopende annuleringsverzekeringen gemaximeerd per persoon en soms ook nog per verzekeringsjaar. Het verschil kun je vaak met een kortlopende annuleringsverzekering bijverzekeren. Let er wel op dat je extra dekking na de vakantie weer bijstelt, dit gebeurt niet altijd automatisch.

Meer tips

De meeste (reis)verzekeraars hebben een app met handige tips en nuttige telefoonnummers, zoals die van de pechhulpdienst en de alarmcentrale.

Controleer of je bagage niet dubbel is verzekerd via én de inboedel- én de reisverzekering. De buitenshuisdekking van de inboedelverzekering keert vaak een ruimere vergoeding uit dan de bagagedekking van de reisverzekering.

