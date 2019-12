Accessoires voor je smartphone

Smartphone-accessoires zijn er in allerlei soorten en maten. Wij hebben verschillende soorten uitgebreid getest. Lees alles over smartphone-accessoires en de Beste uit de Test.

Opladen zonder kabel of stopcontact

Wanneer je je smartphone intensief gebruikt, merk je dit ook aan de accu. Ben je vaak onderweg of langere tijd zonder een stopcontact in de buurt? Dan is een powerbank handig om de accuduur van je smartphone te verlengen.

Handsfree op de fiets

De fanatieke fietser kan haast niet meer zonder fietsnavigatie-app. We hebben dan ook verschillende apps getest. Omdat fietsen met je telefoon in je hand sinds 1 juli 2019 wettelijk verboden is, is een stuurhouder een must. Niet alleen voor de toeristische fietser, maar ook voor je woon-werkverkeer. Denk aan het bedienen van Spotify op je smartphone, of je fietsroute-app.

Veilig en slim autorijden

Gebruik je een smartphone in je auto, dan kun je via een systeem bepaalde functies van je smartphone bedienen op het scherm in je dashboard. Je smartphone kun je ook met een houder bevestigen op de voorruit of het dashboard. Denk ook eens aan een navigatie-app. Zo navigeer je gemakkelijk zonder dat je daar een apart apparaatje voor nodig hebt.

Draadloos streamen

Ga je erop uit en wil je muziek afspelen? Kijk dan eens naar de verschillende bluetooth-speakers. Wanneer je vaak in huis een speaker gebruikt, is een wifi-speaker een goed alternatief. Wij hebben meer dan 60 goed verkrijgbare wifi-speakers uitgebreid getest. Wil je liever video’s of muziek streamen naar je tv? Overweeg dan een Google Chromecast.

Slimme horloges

De meeste smartphones beschikken inmiddels over een ingebouwde stappenteller. Wil je wat meer op je gezondheid letten? Dan is een activity tracker gekoppeld aan je smartphone een goed begin.

Wanneer je een fanatieke sporter bent, is een sporthorloge een betere optie. Wil je optimaal gebruik maken van een slim horloge in combinatie met je smartphone? Denk dan aan een smartwatch. We hebben verschillende smartwatches getest op onder andere prestaties, accuduur en gebruiksgemak.

