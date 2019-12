Google Android 6 (Marshmallow)

Eerste indruk|Android 6, of Android Marshmallow, is een nieuwe versie van Google's besturingssysteem voor smartphones en tablets. Het is veiliger en handiger. Is Google met Android 6 weer bij de tijd?

Let op privacy-instellingen na update

Na het updaten van je smartphone naar Android 6 worden standaard privacy-instellingen ingesteld voor bestaande apps. Zo staan na een update alle app-permissies aan bij de internetbrowser Chrome. Daardoor heeft de app toegang tot je camera, contacten, microfoon, opslagruimte en locatie. In Android Instellingen > Apps kun je die permissies intrekken, om daarmee je privacy te verbeteren. Bekijk ook onze gebruikstip over smartphoneprivacy.

Conclusie

Android 6, of Android M(arshmallow) is een mooi en soepel werkend besturingssysteem dat een aantal langverwachte beloftes inlost. Van de beste verbeteringen zie je weinig, namelijk betere privacy-instellingen en standaard versleuteling. Daarnaast zijn er nog vele kleinere verbeteringen doorgevoerd. Zoek je nu een telefoon met Android, zet dan een toestel met Android 6 hoog op je lijst.

Betere privacy-instellingen

Ga je een smartphone kopen met Google Android, dan is het goed om te weten dat het net als Apple iOS in sterke mate leunt op de cloud. Je gegevens staan dan op de computers van de fabrikant en dat betekent dat je de fabrikant moet vertrouwen. Google heeft een van de grootste advertentienetwerken in de wereld en dit is merkbaar. Niet dat je in Android standaard advertenties te zien krijgt. Maar Google wil je graag allerlei apps en diensten laten gebruiken om je zo beter te leren kennen, en op die manier elders gericht advertenties te verkopen. Google is niet de slechtste als het gaat om controle over je eigen gegevens, maar met Android liep Google toch sterk achter.

Tot en met versie 5 van Android was het 'alles of niets' als je een app installeerde. Vele apps willen toegang tot allerlei delen van je smartphone, zoals je camera, foto-album of microfoon. Soms is er een reden waarom een app ergens toegang voor nodig heeft, maar zelfs dan is het prettiger om de voordeur tot je gegevens zelf open te doen, in plaats van de sleutel zomaar weg te geven. Nu houd je zelf de sleutel in handen. Helaas staat de deur soms wel standaard open.

Hoe werkt het in de praktijk?

We installeerden Glympse, een app waarmee je tijdelijk je locatie kunt delen. De app wil toegang tot je:

agenda

contacten

locatie

opslagruimte

sms-functie

bellen.

Alles werkt nog zoals in Android 5: locatie delen met iemand uit het adresboek blijkt geen probleem. Na het openen van de app-machtigingen blijkt alle toegang 'open' te staan. Je kunt hier nu machtigingen intrekken. Dan volgt een melding dat de app voor een oude versie van Android is ontworpen en dat deze mogelijk niet goed werkt.

Wie een app installeert die inmiddels wel voor Android 6 is gemaakt ziet een ander gedrag. Je krijgt van tevoren geen scherm te zien met mogelijke machtigingen. Maar zodra je de app gaat gebruiken zal er bij iedere nieuwe toegang tot een telefoongedeelte (bijvoorbeeld het adresboek) om toestemming gevraagd worden. Het werkt precies zoals bij Apples iOS. Je kunt per app zien welke machtigingen eventueel nodig zijn, of per gegevenstype zien welke apps daar zoal gebruik van maken.

Versleuteling gegevens

Je gegevens kunnen op allerlei manieren op straat belanden: via het internet met een hack, als je je telefoon verliest of als hij gestolen wordt. Er bestaan al oplossingen. Je kunt denken aan apps die je documenten en foto's achter een wachtwoord zetten, of aan het aanzetten van een vergrendelpatroon. Toch blijven dat halve middelen; lang niet alles is dan veilig. In theorie is de eenvoudigste oplossing om alle gegevens op je telefoon standaard te versleutelen achter één wachtwoord (en/of vergrendelpatroon). Met Android 6 brengt Google dit nu eindelijk in praktijk. Overigens geldt deze standaardinstelling alleen voor toestellen die een snelle rekenmodule hebben.

Versleuteling aanzetten kan al sinds Android 4.0, maar het levert op veel toestellen flinke vertraging op, en weer uitzetten betekende dataverlies. In Android 6 is Android-versleuteling flink verbeterd.

Vingerafdruk ondersteuning en Smart Lock

Een vergrendeld toestel is een veilige gedachte, maar het gebruiksgemak neemt af. Je moet immers een code of patroon invoeren om weer van de telefoon gebruik te kunnen maken. Ontgrendelen met biometrie, zoals je vingerafdruk is veel sneller en makkelijker. Je laat je vingerafdruk wel overal achter. Met de nodige moeite is op die manier de toegang te omzeilen, maar gebruiksgemak weegt voor velen op tegen dit nadeel. Bij opnieuw opstarten moet overigens altijd een code worden gebruikt.

Voorheen konden fabrikanten zelf software programmeren voor een vingerafdrukscanner. Zo'n scanner is nu geïntegreerd in het Android-systeem en Google stelt ook eisen aan de kwaliteit ervan. Met een slechte scanner krijgt een fabrikant geen certificering. Dat is een goed idee. De LG Nexus 5X heeft bijvoorbeeld zo'n vingerafdrukscanner. Om ontgrendelen makkelijk te maken, kunnen in bepaalde situaties de schilden omlaag. Bijvoorbeeld als je thuis bent, of als je je smartwatch om hebt. Op basis van locatie, of een bestaande bluetooth-verbinding weet Android dan dat het veilig is om voor ontgrendeling geen toegangscode te vragen.

Updates correct weergegeven

Tot en met de laatste versie van Android was het nooit duidelijk of het systeem nog recent beveiligingsoplossingen en updates had gekregen. Bij toestellen waarbij je in het menu naar updates zoekt, staat er zowel bij veilige, up-to-date toestellen, als onveilige, verouderde modellen het nietszeggende 'De laatste updates zijn al geïnstalleerd'.

In Android 6 is hier eindelijk een verbetering in aangebracht. Er is een menu met de naam 'Niveau van Android-beveiligingspatch'. Hier staat een datum. Bij up-to-date toestellen ligt die datum niet te ver in het verleden. Eindelijk een heldere indicatie waaruit kan blijken of een fabrikant een toestel in de steek gelaten heeft en dus geen updates meer aanbiedt. Dit gebeurt met ieder toestel op een zeker moment. De naam van het menu is wel erg cryptisch, 'Datum van de laatste beveiligingsreparaties' zou veel duidelijker zijn.

Beter energie beheer

Een te korte accuduur is een terugkerende frustratie van vele smartphone-gebruikers. Fabrikanten verzinnen allerlei trucs om de accuduur te verlengen. Voor sommige trucs moet je graven in de diepe menu's van je telefoon en zo ben je een deel van de tijd bezig met instellingen te veranderen. In Android Marshmallow is geprobeerd dit bescheiden te houden en tegelijkertijd de accuduur te verlengen. Er is nu een 'doze-modus' die ervoor zorgt dat de telefoon in een diepere slaap valt als er weinig gebeurt. Bijvoorbeeld als hij op je nachtkastje ligt. Het heeft dus vooral invloed op de standby-tijd, niet als je hem de hele tijd gebruikt. De 'doze-modes' lijkt goed te werken, totale accuduur is langer, maar verdere tests moeten het nog bevestigen.

Verder is er 'App standby', waarbij apps die een tijd lang niet zijn gebruikt in een diepe slaapstand komen te staan en daarbij ook niet allerlei processen op de achtergrond actief kunnen houden. Als hierdoor berichten van een minder gebruikte berichten-app niet meer doorkomen kun je de app op een uitzonderingslijst zetten.

Google Now on tap

Uiterlijke veranderingen zijn in Android 6 relatief beperkt gebleven. Bij de overgang van versie 4 naar 5 waren de verschillen veel groter. Toch zijn er weer de nodige zaken aangepast. Zo is het volumemenu anders. Als je de volumeknop aanraakt zie je één volumeregelaar. Door op een 'v'-tje te drukken krijg je in één keer de andere volumeregelaars te zien.

Ook het snelle instellingenmenu is veranderd. De hoeveelheid instellingen is beperkt, en het lijkt alsof je het niet kunt aanpassen. Dat is schijn, want wie lang op het tandwieltje drukt, tovert een extra menu-item in de algemene instellingen met de naam 'Systeem-UI-tuner' tevoorschijn. Hiermee is het mogelijk om bijvoorbeeld de volgorde van snelle instellingen te wijzigen. Een trucje dus, maar een goede oplossing. Zo blijft het voor de meeste mensen mooi, strak en eenvoudig, en voor mensen die meer willen niet te beperkend.

Een andere toevoeging is Google Now on tap. Net als bij Siri in Apples iOS 9 kun je daarmee betere context gevoelige antwoorden krijgen als je iets hardop vraagt aan de telefoon. Dit werkt vooralsnog alleen in het Engels en Japans.

Slimmere omgang met de SD-kaart

Tot op heden werkte de SD-kaart bij Android niet anders dan een extra harddisk. Je kunt er bestanden, zoals muziek of foto's, op zetten. Nuttig, zeker als het ingebouwde opslaggeheugen van je telefoon klein is. Helaas zijn lang niet alle soorten bestanden over te zetten. Zo'n extra geheugen is daarbij nadelig voor het gebruiksgemak, je moet zelf onthouden waar je je bestanden laat. Een extra opslaglocatie maakt het smartphone-leven ingewikkelder. Met Android Marshmallow voegt Google nu een belangrijke opslagvariant toe: 'Flex Storage'. Als een telefoon zo'n SD-kaartlezer heeft en er wordt een extra kaart gebruikt, dan kan dit geheugen naadloos worden toegevoegd aan het bestaande opslaggeheugen. Dat maakt het een stuk simpeler en overzichtelijker. Deze aanpak heeft één nadeel: je kunt een SD-kaartje niet meer uitlezen in een ander apparaat, en op die manier bestanden overzetten. In zo'n nadeel schuilt toch nog een voordeel. De data is versleuteld. Mocht je zo'n kaartje uit het oog verliezen, dan ligt er geen bruikbare data op straat.

Android versus iOS en Windows Phone

Nu Android weer 'bij' is, is het een goed moment om nog eens op te sommen wat de 3 opvallendste kenmerken zijn bij de drie belangrijkste mobiele besturingssystemen.

Android (Google, LG, Samsung, Sony, etc.)

Startschermindeling geheel zelf aan te passen

Google geeft fabrikant en consument veel vrijheid, ook in de rest van het systeem

Updates blijven zorgenpunt, duur van updates alleen duidelijk bij Google zelf

iOS (Apple)

Startschermindeling zeer beperkt aanpasbaar

Veiligheid en privacy zijn goed op orde

Apple maakt alleen hooggeprijsde telefoons

Windows Phone

Startschermindeling goed aanpasbaar, houdt het midden tussen Android en iOS

Werkt ook vlot op de goedkoopste telefoons

Keuze uit goede apps blijft een stuk lager dan bij iOS of Android

Wat is Android 6 (Marshmallow)?

Android is een mobiel besturingssysteem van Google, dat werkt op allerlei apparaten, maar vooral op smartphones en tablets.

Allerlei merken kunnen het systeem vrij gebruiken en aanpassen. Als ze aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals het meeleveren van een aantal apps van Google, dan mogen ze ook de Google Playstore op het toestel opnemen. Via de Google Playstore zijn honderdduizenden apps te vinden, te kiezen en te installeren.

Android 6 is de elfde generatie van Googles besturingssysteem. Iedere generatie krijgt de naam van een lekkernij en de beginletter volgt steeds de volgorde van het alfabet. Na de laatste versie, Android 5, of Android Lollipop, heet de nieuwe versie Android 6 of Android Marshmallow.

Belangrijke verbeteringen

Verbeterde privacy opties

Standaard versleuteling (op nieuwe en snelle toestellen)

Of er recent updates zijn geweest wordt nu correct weergegeven

SD-kaart kan één geheel zijn met opslaggeheugen

Vingerafdruk scannen is integraal in het Android-systeem

Daarnaast zijn er vele kleine verbeteringen doorgevoerd:

Smartlock: het ontgrendeld houden van het toestel in een bepaalde omgeving

Instellingen van apps worden meegenomen in de back-ups

Snel kunnen wissen/ressetten van wifi- en bluetooth-wachtwoorden

Controle van software bij het opstarten

Er is een ingebouwde wachtwoordmanager (Smart lock for passwords)

Stembediening terwijl het toestel vergrendeld blijft

Eenvoudiger weergave van de snel instellingen en UI Tuner om hier aanpassingen in te maken

Google now on tap

Beter batterijbeheer door Doze-modus en App-standby

Volledige ondersteuning van USB-C. Het met de telefoon opladen van een ander apparaat kan ook

Ingebouwde bestandsverkenner bij instellingen interne opslag

Verbeterde manier om tekst te selecteren

Verbeterde manier om apps met het openen van links te verbinden

Veranderd volume-instellingenmenu

Welke smartphones ondersteunen Android 6 Marshmallow?

Bij het verschijnen van Google Android 6, werken alleen de nieuwste Nexus toestellen van Google op Android 6. Dat zijn bijvoorbeeld de Google Nexus 5X (van LG) en de Google Nexus 6P (die gemaakt wordt door Huawei)

Daarna volgen snel de andere modellen die Google zelf heeft uitgebracht. Ook toestellen met het eenvoudige 'Android One' kunnen snel geupdate worden. De General Mobile smartphone met Android One waar we enige tijd geleden een eerste indruk van maakten werkt nu ook op Android 6. Veel andere merken, zoals Samsung, Sony, HTC, Acer, LG of Huawei doen langer over het geschikt maken van bestaande modellen voor Android 6. Op de fabrikantenwebsites geven ze soms aan wat de plannen zijn, maar als een update is aangekondigd, dan is meestal niet duidelijk wanneer je deze kunt verwachten. Het kan zomaal een half jaar duren voor je smartphone de stap naar Android 6 kan maken.

De Consumentenbond maakt zich sterk voor een beter updatebeleid door fabrikanten. Op de actiepagina vind je meer informatie over de updateproblematiek rond Android: Campagne Updaten!

In de productvergelijker houden we bij tot welke versie van Android, iOS of Windows Phone toestellen kunnen worden geupdate. Houd de smartphone-vergelijker dus in de gaten als je wilt weten welke toestellen Android 6 ondersteunen.

