Android: beperkt houdbaar

Wat is het probleem van verouderde software?

Er worden altijd veiligheidsproblemen gevonden waar misbruik van wordt gemaakt. Op je smartphone is dat niet wezenlijk anders dan op je Windows-laptop. Een nieuwe softwareversie bevat veiligheidsverbeteringen, maar ook nieuwe functionaliteiten en oplossingen voor gebreken. Als je niet meer kunt updaten, dan ben je de pineut.

Is dit alleen bij Android het geval?

Veruit de meeste Android-smartphones kunnen niet op de nieuwste software draaien. Veel daarvan draait zelfs nog op Android 4.3 en lager, en kent een browserlek waarmee criminelen controle kunnen krijgen over je toestel. Een handjevol toestellen met de onveilige 4.3-versie is zelfs nog te koop. Apple iOS en Windows Phone zijn een stuk vrijgeviger met updates. iOS blijkt in de praktijk tot zo'n 4 jaar na introductie van het toestel updates te krijgen. Microsoft belooft alle Windows Phone 8.1-telefoons gratis te updaten naar Windows 10 Mobile.

Welke Android-versie heeft een telefoon?

Welke versie staat op je telefoon? Je kunt zelf controleren welke Android-versie jij hebt in het scherm 'Instellingen'. Bij sommige telefoons is de route voor het checken net even iets anders. Hieronder staan de meest voorkomende mogelijkheden.

Instellingen > Over de telefoon

Instellingen > Toestel-info

Instellingen > Over de telefoon > Software-informatie

Instellingen > Toestel-info > Software-informatie

Laat je niet foppen door de melding 'De laatste updates zijn al geïnstalleerd'. De laatste update voor je smartphone hoeft helemaal niet de nieuwste Android-versie te zijn.

Wat moet ik doen als ik Android 4.3 of lager heb?

Als je jouw smartphone niet meer kunt updaten, dan kun je het beste een nieuwe smartphone kopen. Ben je daar nog niet aan toe? Installeer dan Chrome of Firefox in de Google Play Store en stel de nieuwe browser in als standaardbrowser. Deze browsers zijn veiliger dan de voorgeïnstalleerde browser van Android. Installeer verder alleen apps uit de Play Store, en kies daar alleen apps waarvan je de maker vertrouwt. Een app zoals 'funny wallpapers with dogs' door een ontwikkelaar met een obscure naam zouden wij links laten liggen.

Waarom updaten ze niet of laat?

In de updateketen zijn 2 of 3 partijen verantwoordelijk. Aan het begin zit Google, de maker van Android. Google maakt updates. Vervolgens is het aan de telefoonfabrikant om ze door te zetten naar telefoons. Dat kan in principe binnen enkele dagen. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij Nexus-toestellen.

Vaak laat een update langer op zich wachten. Soms komt hij helemaal niet. Dat kan een technische reden hebben: de telefoon is te oud en kan de update niet aan. Maar er is nog een reden: fabrikanten hebben een hele reeks toestellen. Daarover gieten ze hun eigen opmaak en voegen ze functies toe zoals een camera-app of energiebesparende functies. Het kost veel tijd en geld om alle toestellen jarenlang van updates te voorzien, terwijl ze daar niets meer aan verdienen.

T-Mobile en Vodafone passen Android ook nog eens aan, bijvoorbeeld met een voorgeprogrammeerd voicemailboxnummer. In zulke gevallen duurt het nog langer!

Hoe koop ik een Android-telefoon die lang updates krijgt?

Fabrikanten vertellen vooraf niet hoe lang elke telefoon updates krijgt. Daarom enkele vuistregels. Je maakt de meeste kans op een update bij:

Een toestel dat pas kort op de markt is; Een topmodel: de duurdere, populaire telefoons waarvoor de fabrikant veel reclame maakt, zoals de Samsung Galaxy S-reeks, de LG G-modellen en de Sony Xperia Z-serie; Een technisch modern toestel met minimaal 1 GB werkgeheugen (RAM) en 8 GB opslagcapaciteit.

Andere belangrijke eigenschappen voor een goede smartphone zijn voldoende opslagruimte, een up-to-date besturingssysteem en 4G-ondersteuning. Ga je een smartphone kopen, dan moet je kiezen tussen Google Android of Apple iOS.

Consumentenbond houdt Android-versies bij

Omdat veel fabrikanten de informatie zelf niet geven, verzamelt de Consumentenbond vanaf nu zelf voor elk getest toestel welke Android-versie elk toestel aankan. Je vindt telefoons met de meest recente Android-versie in onze testresultaten. Bekijk ook ons advies voor de beste mobiele telefoon.

Campagne: updaten!

De Consumentenbond is in juni 2015 gestart met de campagne 'Updaten!' om fabrikanten aan te zetten tot een bewust updatebeleid. Campagneleider Inge Piek: 'Fabrikanten lijken nu vooral bezig met het in de markt zetten van telefoons, en daarna kijken ze er niet meer naar om. Veel Android-smartphones worden nu écht te kort ondersteund, en consumenten weten niet eens hoelang. En natuurlijk moeten we fabrikanten daar dan over informeren, zodat wij als consumenten een afgewogen keuze kunnen maken.'

