Apple iPhone SE

Eerste indruk|Apple blaast de kleine smartphone nieuw leven in met de iPhone SE. Het toestel dat vanaf heden in de winkels ligt, is qua uiterlijk bijna identiek aan de iPhone 5 en 5s en heeft hetzelfde 4 inch scherm. Van binnen heeft Apple het toestel wel een upgrade gegeven. Wat is er anders en waarom zou je dit toestel willen?

Conclusie

Voor de mensen die een grotere iPhone maar niks vinden, is er nu de iPhone SE. Kort gezegd is de iPhone SE een iPhone 6s gegoten in het jasje van de iPhone 5s. Dat is aan de ene kant positief, want je krijgt een zeer snelle telefoon met een uitstekende camera. Aan de andere kant waren er misschien mensen die hoopten op een nieuw design, wat er niet is gekomen.

De keuze voor een iPhone SE hangt helemaal af van je persoonlijke voorkeur. Een kleine iPhone is ideaal voor onderweg en kun je met één hand bedienen, maar is minder praktisch voor internetten en het bekijken van media.

De prijs van een iPhone duikt met de SE nu onder de €500, namelijk €489. Dat is nog steeds een hoog bedrag, maar met deze iPhone kun je lang vooruit.

(Vertr)ou(w)d ontwerp

Heb je nu een iPhone 5 of iPhone 5s, dan heb je alle reden om de iPhone SE een interessant toestel te vinden. Het toestel heeft een vertrouwd en compact design dat bovendien zeer degelijk en luxe aanvoelt. Aan het bestaande kleurenpalet van zilver, spacegrijs en goud is nu 'roségoud' toegevoegd.

De SE heeft geen nieuw design gekregen, wellicht om de prijs zo laag mogelijk te houden. En dat is toch wel jammer. De geslepen randen zien er fraai uit, maar voelen minder prettig aan dan de afgeronde randen van de iPhone 6-serie. Daartegenover staat wel weer dat de vlakke randen veel beter vastpakken. Voor de klunzen onder ons kan dit handig zijn.

'Kijk mama, met één hand!'

Waar het natuurlijk allemaal om draait bij dit toestel is de éénhandbediening. Vanwege het 4-inch scherm is de iPhone SE een stuk compacter dan de grotere 6-serie. Met je duim bereik je gemakkelijk alle hoeken van het scherm. Dat is met name belangrijk voor de linkerbovenhoek waar zich vaak een terug-knop bevindt. Op de grotere iPhones is deze nagenoeg niet te bereiken. Gebruik je je iPhone veel onderweg, op de fiets of lopend, dan kan dit een belangrijke aanschafreden zijn. Het enige nadeel is dat je een stuk minder content kunt zien op het kleinere scherm.

Meer power en snelheid

Een van de grote voordelen van de nieuwe iPhone SE is dat het toestel dezelfde processor heeft als de iPhone 6s. De iPhone SE voelt dan ook lekker snel aan. In vergelijking met de iPhone 5s merk je vooral dat apps sneller opstarten en bepaalde content sneller laadt. Dit verschil merk je vooral bij het grotere rekenwerk zoals games.

De iPhone SE heeft ook meer werkgeheugen: 2 GB in plaats van 1 GB. Dat houdt in dat bepaalde content zoals geopende webpagina's langer vastgehouden kunnen worden zonder dat ze ververst moeten worden. Je kunt dus beter multitasken met de iPhone SE. Bij licht gebruik zul je het verschil met de iPhone 5s nu niet heel erg merken, maar op de lange termijn wel!

Verder is er een verbeterde wifi-antenne en 4G verbinding voor nog hogere snelheden.

Goede camera

Met de nieuwe iPhone SE heb je ook de beschikking over Apple's laatste smartphonecamera, dezelfde als in de iPhone 6s. De iPhone 5s en iPhone 6 hebben een 8-megapixel camera, de iPhone 6s en de nieuwe iPhone SE een 12-megapixel camera.

De iPhone 5s had al een goede camera, dus op het eerste gezicht zie je niet zoveel verschil. Maar zoom je in, dan hebben foto's genomen met de iPhone SE een stuk meer details. Ook bij slechte lichtomstandigheden is dat het geval.

De camera is dus erg goed,en steekt gelukkig niet uit zoals bij de iPhone 6-serie het geval is. Geen gewiebel op de tafel dus! Met de iPhone SE kun je bovendien ook in 4K filmen.

Oude wijn in nieuwe zakken

De iPhone SE is in sommige gevallen helaas ook 'oude wijn in nieuwe zakken'. Zo worden enkele onderdelen uit de iPhone 5 hergebruikt in de iPhone SE:

De voorcamera van de SE is er een van 1,2 megapixel. Selfies zien er daardoor een stuk minder uit dan bijvoorbeeld op de iPhone 6/6s (5 megapixel).

Het 4-inch scherm is hetzelfde retinadisplay als dat ooit in de iPhone 5 werd geïntroduceerd. Het is een mooi scherm, maar kom je van een iPhone 6 of later, dan moet je toch wat kleuren en een hoger contrast missen.

Ten slotte bevat de iPhone SE de eerste versie van Apple's vingerafdrukscanner. De nieuwe versie van de scanner die wel in de iPhone 6s zit is sneller. Het verschil is echter niet heel groot en dus overkomelijk.

Ontbrekende functies

Het belangrijkste verschil met de iPhone 6s, is het ontbreken van het drukgevoelige scherm. Toen dit net geïntroduceerd was, was het afwachten welke functies Apple, en app-makers zoal gingen toevoegen om deze bedieningsmogelijkheid waarde te geven. Inmiddels zijn er inderdaad meer mogelijkheden, maar nog altijd zijn het mogelijkheden die je best zou kunnen missen. Ook de tactile engine, een trillingsmotor die meer variaties in trillingen kan geven ontbreekt ook, en verder is er geen hoogtemeter om bijvoorbeeld het traplopen bij te houden.

Opslagruimte

Een veelgehoren klacht bij Apple's iPhones is het gebruik van 16 GB aan opslagruimte. Dat begint nu toch wel echt te krap te worden, helemaal omdat het niet uitbreidbaar is. Met live foto's en een 4K-camera is er een grote kans dat die 16 GB zó vol zit. Je kunt kiezen voor een 64 GB-versie van de iPhone SE, maar dan betaal je ook meteen €100 meer.

Goedkoop

Een belangrijke reden om de iPhone SE te overwegen is de prijs. Met €489 is het toestel een stuk goedkoper dan de iPhone 6s die bij een bedrag van €697 begint. Dat zijn hoge bedragen voor een smartphone, maar de software van iPhones wordt relatief lang ondersteund, zeker in vergelijking met andere merken. De hardware van de SE en 6s lijken op elkaar. Apple doet er helaas geen uitspraken over, maar de ondersteuningsduur zou gelijk kunnen zijn.

De iPhone 6, die voor €619 verkrijgbaar is lijkt een goedkoper alternatief voor wie een grotere iPhone zoekt, en toch niet teveel wil betalen. Maar de hardware loopt een generatie achter, en het zou goed kunnen dat ondersteuning eerder stopt. Als je de telefoons over een aantal jaar afschrijft, dan zou de iPhone 6 de duurste kunnen blijken, en de iPhone SE het goedkoopst.