De beste gratis apps van dit moment

Let op! Je kijkt naar een verzameling apps van wat langer geleden. De informatie kan inmiddels verouderd zijn.

Wij selecteren de beste gratis apps en verdelen die in een aantal categorieën. Op deze pagina vind je de beste gratis apps van november en december 2017.

De app van de maand: Ikea Place

Categorie: Betalen & Shoppen

Met de Ikea Place-app kun je je huis virtueel inrichten. Je scant eerst de vloer van je woonkamer, waarna je in de online-catalogus een meubelstuk kiest en op je scherm in de kamer plaatst. Je kunt er zelfs omheen lopen. Dit is een van de eerste apps die gebruikmaakt van de nieuwe mogelijkheden voor 'augmented reality' (toegevoegde werkelijkheid) in iOS 11.

Download Ikea Place voor iOS.

Plantengids

Categorie: Vrije tijd

Wat bloeit er nog in dit jaargetijde? Plantengids laat zien in welke maanden planten bloeien, hoe groot ze worden en hoeveel zonlicht ze nodig hebben. Zo zoek je gemakkelijk geschikte planten voor je tuin.

Download Plantengids voor iOS.

Catawiki

Categorie: Betalen & Shoppen

Via Catawiki bied je op sieraden, antieke meubels, kunst en verzamelobjecten. Je kunt ook je eigen antieke spullen verkopen. Catawiki begeleidt de veilingen. Let wel op: gewonnen veilingen verplichten meestal tot aankoop!

Download Catawiki voor iOS of Android.

Qarma

Categorie: Betalen & Shoppen

Een handig hulpmiddel om geld aan goede doelen te geven. Kies elke maand een doel om je maandelijkse bijdrage naartoe te sturen. Voordeel: je zit dan niet vast aan abonnementen, mailingen en wervingscampagnes. Maar let op: Qarma rekent 5% kosten.

Download Qarma voor iOS.

EasyPark

Categorie: Reizen & Vervoer

Nog even en de parkeermeters kunnen naar de sloop. Meld je kenteken aan via de app en parkeer je auto. Wanneer je wegrijdt, krijg je een herinnering om de teller te stoppen. Zo betaal je nooit te veel. Ontdek welke parkeer app bij jou past.

Download EasyPark voor Android.

VMware Boxer

Categorie: Slimme hulpjes

Heb je meerdere e-mailadressen? Het gecombineerde postvak van VMware Boxer maakt je mail overzichtelijk. Ook kun je meerdere agenda's beheren. De app is te koppelen aan je Evernote- en Dropboxaccount.

Download VMware Boxer voor iOS of Android.

Picniic

Categorie: Slimme hulpjes

Picniic is een hulpje om een druk gezinsleven te managen. Je kunt de agenda's van alle gezinsleden naast elkaar leggen en boodschappenlijstjes maken en delen. En inspiratie opdoen door recepten te zoeken.

Download Picniic voor iOS of Android.

Wattpad

Categorie: Vrije tijd

Lees boeken en verhalen van bekende en onbekende schrijvers. Je kunt schrijvers volgen en zelf verhalen publiceren. Er is een actieve community die de schrijfsels recenseert. Teksten zijn op te slaan, zodat je ze zonder internet kunt lezen.

Download Wattpad voor iOS, Android of Windows Mobile.

Muziekspeler voor YouTube

Categorie: Vrije tijd

Beluister muziek op YouTube. Je kunt afspeellijsten maken van nummers en er op de achtergrond naar luisteren , net als bij muziek die op je telefoon staat. De muziek downloaden kan echter niet, dus een internetverbinding is nodig.

Download Muziekspeler voor YouTube voor iOS.

Fast Finder

Categorie: Slimme hulpjes

Op je telefoon of tablet naar een map of e-bestand zoeken? Je swipet je een breuk. Met Fast Finder hoef je alleen maar een gedeelte van een naam in te vullen en je krijgt al zoekresultaten. Zoeken op bestandstype kan ook.

Download Fast Finder voor Android.