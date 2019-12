Bliyoo: Spotify voor boeken

Eerste indruk|Bliyoo is een app van boekwinkel Bruna, waarmee je voor een vaste prijs per maand onbeperkt boeken en/of tijdschriften op je smartphone of tablet kunt lezen.

Bliyoo: review

Conclusie

De onbeperkt-lezen-app Bliyoo werkt redelijk gemakkelijk en kent voor €9,95 (boeken óf tijdschriften) of €14,95 (boeken én tijdschriften) per maand een behoorlijk groot, populair aanbod. Maar er ontbreken nu nog veel titels. Boeken lezen gaat prettig. Tijdschriften wat minder, want die worden alleen als pdf aangeboden.

Wat kost het?

Voor €9,95 per maand lees je óf onbeperkt boeken óf onbeperkt tijdschriften. Wil je uit zowel boeken als tijdschriften kunnen kiezen, dan betaal je €14,95 per maand. Opzeggen kan op elk moment. De eerste maand is overigens gratis.

Tip: als je niet tevreden bent dan kun je in de eerste maand opzeggen, zonder dat je vastzit aan een automatisch verlengd abonnement. Ga naar ‘Mijn account’ in het hoofdmenu, druk op de 3 streepjes linksboven en ga dan naar ‘Mijn Bliyoo’. Daar kun je het abonnement meteen beëindigen.

Hoe krijg je Bliyoo op je telefoon of tablet?

Er zijn 4 stappen nodig om je leeshonger via Bliyoo te stillen:

Je maakt een keuze uit 1 van de 2 abonnementen. Je maakt een account aan. Je vult je eventueel bestaande Bruna-gegevens in. Je downloadt de app via de Google Play Store of Apple App Store.

Betalen kan via iDeal of met je creditcard.

De meeste lezers zullen de app installeren voor het boeken- en tijdschriftenaanbod,

maar je kunt ook kranten en vakbladen kiezen.

Hoe werkt Bliyoo?

Op de startpagina heeft Bliyoo alvast een selectie van populaire boeken en tijdschriften gemaakt. Ook nieuwe titels worden hier getoond. Scroll je verder, dan zie je de in Bliyoo beschikbare suggesties uit bepaalde genres, denk bijvoorbeeld aan:

thrillers en spanning;

vrouwentijdschriften;

kinder- en jeugdboeken;

business en management.

Het hoofdmenu is op te roepen met een knop linksboven in het scherm. De zoekfunctie heet ‘Rondsnuffelen’ en daarmee zoek je in de categorieën:

Alles;

Boeken;

Tijdschriften;

Vakbladen;

Kranten.

Een paars logo op het titelblad van het boek of tijdschrift laat zien of het beschikbaar is via de app. Als je het boek dat je zocht hebt gevonden, zie je links en rechts van deze titel andere boeken uit het genre, of van dezelfde auteur.

Inkijken

Na het aanklikken van het boek van je keuze, zie je een uitgebreide samenvatting en tips over welke andere boeken uit het genre je wellicht aanspreken. De titels van deze tips zijn niet vetgedrukt en staan niet tussen aanhalingstekens, zodat ze wat wegvallen in de rest van de tekst. Goed kijken dus. Ook een ronkende aanbeveling van het boek uit bijvoorbeeld een krant ontbreekt niet. Bij tijdschriften zie je na aanklikken van de titel een profielschets van het blad en een weergave van de inhoudsopgave. Je keuze kun je meteen downloaden, of eerst inkijken.

Downloaden

De gedownloade bestanden worden in de app opgeslagen, zodat je ze ook zonder internetverbinding kunt lezen. Let op: vooral pdf’s zijn vrij grote bestanden, die gemakkelijk 100 mb ruimte innemen. Ze worden in de app in een virtuele boekenkast geplaatst. Je kunt ook een lijstje maken om later nog eens uitgebreider naar te kijken met de ‘onthouden’-knop. Deze lijst is op te roepen met de knop rechtsboven in het scherm. Als je even genoeg hebt gelezen, vind je op het hoofdscherm op de zogenaamde leestafel terug wat je eerder las en op welke pagina je was gebleven na het ‘wegleggen’.

Hoe bevalt het lezen?

Boeken lezen gaat prima, zeker als je een grote smartphone hebt, of een tablet. Tijdschriften lezen gaat wat minder. Dat komt omdat ze als pdf worden aangeboden. Dat leest zeker op een smartphone niet zo prettig, omdat je veel moet zoomen. Volgens Bruna zal de app op één of meerdere e-readers van de modernste generatie beschikbaar komen. Een heuse Bliyoo-reader komt er ook aan.

Boekenaanbod nog beperkt

Het boekenaanbod bestaat momenteel vooral uit populaire titels, die je ook wel op de tafels en in stapeltjes in de (Bruna)winkel ziet liggen. Maar de kans is groot dat dat éne boek dat je zoekt niet in Bliyoo te vinden is. De actuele top 10 van de concurrerende boekwinkel AKO, met bekende auteurs als Adriaan van Dis, Esther Verhoef en Leon de Winter, ontbreekt bijvoorbeeld helemaal. En wie klassiekers als ‘Oorlog en Vrede’ of ‘Max Havelaar’ intikt, krijgt geen resultaten. Maar voor de gemiddelde lezer lijkt het aanbod dat eind deze maand tot 10.000 titels moet groeien voorlopig voldoende. Volgens Bruna directeur Fred Zeegers zal uiteindelijk zo’n 75% van alle in Nederland beschikbare titels beschikbaar komen. Daarvoor is Bruna nog in onderhandeling met diverse uitgevers. Nieuwe titels worden op Facebook en Twitter aangekondigd.

Tijdschriften

Het aanbod tijdschriften lijkt ruim, met ook hier bekende titels uit allerlei genres die veel lezers zullen aanspreken. Maar populaire titels als Autoweek, Voetbal International, Linda of Esquire ontbreken. Misschien komen deze dus op een later moment beschikbaar. Vakbladen worden wel als categorie getoond, maar zijn niet met Bliyoo te lezen. Wel kun je meestal een paar pagina’s inzien. Ze kopen (als pdf) kan wel. In die zin lijkt de app meer op een verlengde van de Bruna-onlinewinkel.

De moeite waard?

Bliyoo werkt redelijk gemakkelijk en kent een behoorlijk groot, populair aanbod. Boeken lezen gaat prettig, ook op de smartphone. Voor tijdschriften is de meerwaarde van Bliyoo wat beperkter, omdat ze alleen als pdf worden aangeboden. Dat leest niet zo fijn.

Op dit moment ontbreken nog veel erg populaire tijdschriften en boeken. Maar het aanbod zal volgens Bruna snel groeien, en dat is veelbelovend. Misschien nog even wachten met downloaden dus.

Wat is Bliyoo?

Aanbod

Momenteel is er van boeken en tijdschriften al een behoorlijk groot, populair aanbod. Bruna zegt dat er snel meer aanbod zal komen. Uiteindelijk zal 75% van alle in Nederland verkrijgbare titels in Bliyoo verschijnen, is de belofte. Op Facebook en Twitter worden nieuwe titels aangekondigd.

Wat vonden wij van deze app?

