Eerste indruk|Bluetooth keyfinders zijn elektronische sleutelhangers die je spullen helpen terugvinden. Ze zijn nogal omslachtig in het gebruik. Kies in ieder geval een sleutelhanger die na jouw zoekcommando een geluidssignaal geeft, anders heb je er weinig aan.

Conclusie

Er worden steeds meer Bluetooth keyfinders verkocht. We keken naar 3 modellen: de iTag (€6 -€12), de Gigaset G-Tag (€20) en de vierkante Nut (€25). Alle 3 beloven je verloren spullen terug te vinden, als daar tenminste een sleutelhanger aan hangt. Maar alleen de iTag en de Nut doen dat redelijk (tot een afstand van 30 meter; de reikwijdte van Bluetooth). Beide kunnen na het zoekcommando in een bijbehorende gratis app op de telefoon een pieptoon geven; die van de iTag klinkt het hardst.

De Gigaset G-Tag (hier afgebeeld in het rood) blijft stil; de tag staat alleen als een blauwe stip op een kaartje op je telefoon afgebeeld. Die stip staat ergens bij de buren dus daar klopt geen hout van. Koop de Gigaset G-Tag dus niet om je spullen terug te vinden.

De makers van de sleutelhangers beloven je niet alleen te helpen zoeken, maar je ook te alarmeren op het moment dat je spullen worden ontvreemd of wanneer je kinderen of huisdieren uit het zicht raken. Dat alarmeren doen ze alle 3 goed (dus de Gigaset G-Tag ook) maar het alarmsignaal uit je telefoon klinkt iedere keer als de afstand tussen de sleutelhanger en de telefoon meer dan zo’n 30 meter is. In de meeste situaties is dit toch onpraktisch.

iTag de handigste

De iTag is de handigste keyfinder van het drietal, door zijn stevige piepsignaal en omdat hij een grote ronde knop heeft die extra functies geeft, waarover verderop meer.

Een minpuntje is de wat omslachtige installatie van de iTag app (iTracing geheten). De handleiding toont een QR-code die je moet scannen met je telefoon om ‘snel’ over te springen naar de noodzakelijke app in de app store. Maar als je nog geen QR scan-app hebt op je telefoon? Dan moet je die dus eerst installeren. Waarom meldt de handleiding niet gewoon: installeer de app ‘iTracing’. Pas later zien we dat de verpakking de app wel gewoon noemt.

iTag verbinden met de telefoon

Als de app iTracing eenmaal op je telefoon staat (Android 4.3 of hoger, iPhone 4S en hoger) kun je de iTag inschakelen met een draaiknop onderop. Druk langere tijd op de grote knop bovenop en je ziet de sleutelhanger in de app verschijnen zodat je ermee kunt ‘verbinden’ via de draadloze Bluetooth (4.0) techniek.

De app biedt hierna een ‘alert’-knop voor dit apparaat. Klik op de knop en een piepsignaal klinkt uit de keyfinder, mits deze binnen 20 à 30 meter van de telefoon is . Het geluid reikt zeker 10 meter ver dus dat is voor het doel voldoende.

Verre-afstand selfies

De grote ronde knop heeft een leuke extra: je kunt er verre-afstand selfies mee maken. Start de app iTracing en kies het cameramenu. Druk je op de knop van de iTag, dan maakt de telefoon direct een foto. Omdat in de buitenlucht Bluetooth zeker 30 meter ver reikt, kun je met een grote groep vrienden een leuke selfie maken. Zet je telefoon op een standbeeld en druk op je iTag. Doe dat terwijl jullie allemaal in de lucht springen.

Knoopbatterij

De knoopbatterij in de keyfinders zou enkele maanden mee moeten gaan (niet getest), en is bij alle 3 te vervangen.