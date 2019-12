Eerste indruk|De Doro Liberto 820 is een smartphone voor beginners. Met fysieke drukknoppen, een versimpeld menu en extra grote afbeeldingen en tekst, wordt de smartphone ervaring zo simpel mogelijk gehouden. Het toestel heeft een noodknop om op afstand om hulp te vragen en een app waarmee familieleden het hele toestel op afstand kunnen beheren. Het toestel is binnenkort verkrijgbaar en kost naar verwachting €270.

Comfortabel ontwerp

De Doro Liberto 820 ziet er uit als een doorsnee smartphone. Het toestel ligt goed in de hand en is lekker licht. De Doro is gemaakt van plastic en is daardoor altijd neutraal van temperatuur, ook als het wat kouder is. De rubberachtige textuur van de plastic achterkant geeft je bovendien extra grip op het toestel.

Knoppen die je in kunt drukken

Onder het scherm vinden we drie drukknoppen. De linkerknop toont verschillende opties om op dat moment uit te kiezen, de middelste brengt je terug naar het startscherm en de rechterknop is om terug te gaan naar het vorige scherm. Weet je dus niet meer waar je zit in het menu, dan kun je altijd op de middelste knop drukken om naar het vertrouwde startscherm terug te keren. De knoppen reageren goed en geven je net dat gevoel mee dat je ze echt hebt ingedrukt, in tegenstelling tot een touchscreen. Om ze extra zichtbaar te maken lichten ze ook op.

Noodknop

Aan de achterkant bevindt zich een noodknop. Door de knop in te drukken ontvangen bepaalde contactpersonen een oproep of een smsje zodat ze weten dat je hulp nodig hebt. Zeker voor ouderen die bijvoorbeeld slecht ter been zijn kan deze knop uitkomst bieden bij een ongeluk. Er is ook de mogelijkheid om je locatie te sturen, maar dan alleen een locatie die je van te voren hebt ingesteld, bijvoorbeeld je huis. Dat heeft alleen weinig zin als je in het geval van nood niet thuis bent.

Acceptabel scherm

Het scherm meet diagonaal 11,5 cm. Tegenwoordig is dat een gemiddeld formaat voor een smartphone-scherm. Je hoeft met dit scherm niet heel de tijd met je ogen te knijpen om maar iets te kunnen zien. Tegelijkertijd is de Liberto 820 met dit formaat niet te groot zodat je het toestel nog redelijk met één hand kunt bedienen. Tekst en knoppen worden door de beschikbare ruimte groot afgebeeld en zijn op die manier makkelijk te zien.

De kwaliteit van het scherm is prima. Met een resolutie van 940 bij 560 pixels is tekst en beeld goed scherp. De kijkhoeken zijn niet geweldig maar wel verbeterd ten opzichte van het vorige model, de Liberto 810. Houd je het toestel een beetje schuin dan wordt het beeld donkerder en is het lastiger af te lezen. Dat is wel enigszins te verhelpen door de helderheid op maximaal te zetten.

Soepele prestaties

Het bedienen van de Liberto 820 gaat erg soepel. Bladeren door de menu's en het gebruiken van apps gebeurt veelal zonder haperingen. Het opslaggeheugen is met 4 GB beperkt maar gelukkig uit te breiden met een geheugenkaartje. Van de standaard 4 GB blijft er 2,73 GB over voor je eigen apps, foto's en video's. Het werkgeheugen is met 1 GB groot genoeg voor de meeste taken en zelfs de wat zwaardere apps zoals autoracespellen.

Herkenbare software

De Liberto 820 draait op Doro’s eigen versie van Android (het mobiele besturingssysteem van Google). Start je de Doro voor het eerst op, dan kun je kiezen uit een weergave van 6 grote knoppen in de eenvoudige modus of negen middelgrote knoppen in de normale modus. Welke je ook kiest, de knoppen voor de apps zijn groot en hebben duidelijk leesbare titels. Vind je de tekst nog te klein, dan kun je deze nog groter maken.

Doro heeft het ontwerp van de menu's en apps dicht bij de werkelijkheid gehouden. Zo is het voor bepaalde knoppen snel duidelijk waar ze voor dienen. Knoppen voor instellingen zien er uit als een echte schakelaar en de codekluis waar je notities kunt beveiligen ziet eruit als een echte kluis. Ben je nog steeds het spoor bijster, dan geeft Doro je bij de meeste apps korte uitleg of een handleiding. Start je bijvoorbeeld de berichten-app voor het eerst op, dan is er een handleiding die je stap voor stap vertelt hoe je een smsje stuurt.

My Doro Manager en privacy

Met de app My Doro Manager kan een vriend of familielid de Doro-telefoon op afstand beheren. Zo kan een vriend of familielid zien of de batterij bijna leeg is en een seintje geven om op te laden. Je kunt zelfs de gehele besturing overnemen. Klaagt de gebruiker bijvoorbeeld over een te donker scherm, dan kun je op je eigen telefoon even de helderheid aanpassen van de Doro. De app is een zeer handige functie en misschien wel de meest belangrijke van de Doro-telefoon. Maar de app is ook privacygevoelig. Geef je bijvoorbeeld als gebruiker toestemming om een ander je Doro te laten beheren, dan krijgen zij inzicht in gevoelige informatie zoals de mensen die je belt. Maar niet alleen zij, ook Doro zelf kan meekijken.

Om gebruik te kunnen maken van My Doro Manager moet je Doro toestemming geven om meerdere gegevens van je te verzamelen. Maar dat is soms wel hele gevoelige informatie zoals foto's, e-mails en je internetgeschiedenis. Je kan je afvragen of dat wel allemaal nodig is om de dienst aan te kunnen bieden. Wat moet Doro bijvoorbeeld met jouw internetgeschiedenis? Bepaalde gegevens zullen ze wel nodig hebben om anderen de Liberto 820 te kunnen laten beheren.

Soms nog ingewikkeld

Niet alles is even makkelijk. Veeg je met je vinger van boven in het scherm naar beneden, dan komt het notificatiecentrum tevoorschijn. Dit scherm toont meldingen in de originele Android-vorm. Deze kunnen erg technisch zijn en zijn daardoor niet altijd even makkelijk te begrijpen. Helaas zijn er ook instellingen die geen simpele laag van Doro hebben gekregen en het iets complexere uiterlijk van Android hebben, zoals de instellingen voor je locatie en bluetooth. Knoppen en tekst zijn bij deze instellingen kleiner.

Verbeterd toetsenbord

Het toetsenbord was bij de vorige Liberto 810 nog een minpunt. Toetsaanslagen werden niet altijd even goed geregistreerd waardoor je vaak een andere letter intikte dan degene die je wilde. Met een breder scherm zijn het toetsenbord en de toetsen ook iets breder geworden. Toetsaanslagen worden nu beter vastgelegd met als gevolg minder typfouten. Wel is het uiterlijk van het toetsenbord erg druk en zijn veel symbolen erg klein.

Degelijke camera

Aan de zijkant van het toestel zit een sluiterknop waarmee je de camera-app op ieder moment kunt oproepen. Met de sluiterknop kun je vervolgens ook foto's maken. De 8-megapixel camera maakt zeer degelijke foto's. De cameralens wordt bijgestaan door een led-flits om bij weinig licht foto's te kunnen maken en heeft ook autofocus. De camera heeft een eenvoudige modus om snel en zonder fratsen foto's te schieten. Het nemen van een foto gaat redelijk vlot maar wel gepaard met een kleine hapering. Hiernaast staat een voorbeeldfoto.

Conclusie

De Doro Liberto 820 is een zeer gebruiksvriendelijk en goed functionerend toestel. Het toestel heeft een simpel menu met apps, een prima scherm met een acceptabele scherpte en een luide luidspreker. Het toestel is daarmee ideaal voor wie nog nooit een smartphone heeft gebruikt, slechtshorend is of niet de beste ogen meer heeft. Met een noodknop kan het toestel ook uitkomst bieden voor mensen die bijvoorbeeld slecht ter been zijn. Doro heeft duidelijk zijn best gedaan om het zo simpel mogelijk te houden maar heeft niet kunnen voorkomen dat er af en toe nog moeilijke Android-instellingen opduiken. De Doro Liberto 820 is simpel, maar daardoor ook beperkt in zijn mogelijkheden. Heb je er vertrouwen in dat je snel leert en het smartphone-gebeuren snel onder de knie hebt, dan kun je beter voor een andere telefoon gaan. Voor de prijs kun je namelijk genoeg andere smartphones kopen die betere onderdelen hebben.

Wat is de Doro Liberto 820?

De Doro Liberto 820 is een smartphone voor beginners. Het toestel draait net als veel andere smartphones op het besturingssysteem Android maar heeft een softwarelaag met een simpel menu en simpele apps. Knoppen, tekst en afbeeldingen zijn extra groot. Daarnaast is er via handleidingen, korte omschrijvingen en hulpmogelijkheden van buitenaf extra ondersteuning voor de gebruiker mogelijk.

Specificaties

Besturingssysteem: Android 4.4.2 Kitkat met versimpelde Doro softwarelaag;

Android 4.4.2 Kitkat met versimpelde Doro softwarelaag; Beeldscherm: 4,5 inch (14,5 cm);

4,5 inch (14,5 cm); Resolutie: 940 x 560 pixels;

940 x 560 pixels; Pixeldichtheid: 243 ppi (redelijk);

243 ppi (redelijk); Gewicht: 132 gram;

132 gram; Afmetingen: 137 x 71 x 10 mm;

137 x 71 x 10 mm; Processor: 1,3 GHz quadcore processor;

1,3 GHz quadcore processor; Werkgeheugen: 1 GB;

1 GB; Opslagcapaciteit: 8 GB (+ microSD van maximaal 32GB);

8 GB (+ microSD van maximaal 32GB); Verbinding: wifi/3G/4G (LTE)/nfc;

wifi/3G/4G (LTE)/nfc; Camera achterkant: 8 megapixel;

8 megapixel; Prijs: €270;

€270; Verkrijgbaar vanaf: november 2014.

