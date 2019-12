Draadloze opladers: grote snelheidsverschillen

Bij draadloos opladen gaat de overdracht van energie via elektromagnetische inductie; via een spoel in de lader en een spoel in het apparaat. Het draadloos opladen gaat via Qi, dat is de huidige standaard voor het draadloos opladen van elektronica.

Opladen met een kabel is sneller

We hebben 10 draadloze oplaadstations van €20 tot €100 bekeken. Op de verpakkingen staan spannende kreten als high performance en wireless boost. Maar in de praktijk zijn de laders vaak niet snel, vaak zo’n 50% tot 100% langzamer dan laden via een kabel.

Alleen de drie snelste draadloze opladers komen engiszins in de buurt van het laden met een kabel. Dit zijn dan ook 'snelladers' waarbij het wattage tijdens het laden flink hoger wordt. Let op: dit snelladen lukt alleen als de telefoon hiermee overweg kan - en dat zijn er maar weinig. Investeren in een duurdere snellader heeft weinig zin als hij je telefoon alleen op standaard snelheid kan opladen.

Ikea Nordmärke

De Ikea Nordmärke van €20 (de witte oplader op de afbeelding) is niet in staat tot snelladen maar is wel betaalbaar en relatief snel. Hij laadt een lege iPhone XS Max en Note 9 in respectievelijk 2,5 uur en krap 3,5 uur op. De Zens Mini Charger is de traagste in de oplaadtest en anderhalf keer zo traag!

Kan jouw telefoon draadloos opladen?

Inmiddels kunnen minstens 70 telefoonmodellen draadloos opladen, vaak de duurdere telefoons. Bekijk alle smartphones die draadloos kunnen opladen in onze productvergelijker voor smartphones. Kijk of er een groen vinkje staat bij Qi-compatibel. Qi is de heersende techniek voor draadloos opladen.

Gemakkelijk te gebruiken

Alle opladers zijn gemakkelijk in het gebruik. Je legt de telefoon op de oplader en het opladen begint vanzelf. Het opladen gaat ook dwars door een niet al te dik telefoonhoesje heen, laat dat dus gerust zitten. Draadloos opladen is ook veilig: de telefoon en de oplader communiceren met elkaar: is de accu vol dan krijgt de oplader een seintje dat hij moet stoppen.

Let op: bij het snelladen (bij 4 van de 10 modellen mogelijk) gaat het wattage een tijdje flink omhoog en is er ook meer warmteontwikkeling. Je kunt niet stellen dat het onveilig is, maar extra warmte is nooit goed voor de accu. Als je geen haast hebt, laad je de telefoon dan liever op de standaard snelheid op.

Prestaties van 10 draadloze laders

Van 10 goed verkrijgbare draadloze opladers hebben we de snelheid van het opladen gemeten. Ze staan hieronder op volgorde van oplaadsnelheid, met de snelste bovenaan.

We hebben bij onze meting een Samsung Galaxy Note 9 gebruikt, een telefoon met een grote accu (4000 mAh), die snelladen ondersteunt.

Ter referentie: met de meegeleverde kabel laadt hij zich binnen 1 uur en 45 minuten op.

Ter referentie: met de meegeleverde kabel laadt hij zich binnen 1 uur en 45 minuten op.

