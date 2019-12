LG Optimus G Pro: review

De laatste tijd komen er steeds meer 'phablets' op de markt: apparaten die het midden houden tussen een smartphone en een tablet. Ook LG heeft er eentje: de LG Optimus G Pro. De G Pro is de grote broer van LG Optimus G die het erg goed deed in onze test. Het grootste aantrekkingspunt van de G Pro is het scherm.

Scherp scherm

Een van de grootste pluspunten van de LG Optimus G Pro is het superscherpe scherm met goede kleurweergave. De meeste phablets moeten het namelijk stellen met een stuk minder pixels op het scherm. De G Pro heeft daardoor een streepje voor met het tonen van kleine letters. Foto’s en video zijn haarscherp, maar daarbij valt het verschil met andere smartphones minder op.

Nadelen zijn er ook. Het scherm spiegelt behoorlijk en vingerafdrukken laten een vale waas achter. De afleesbaarheid in fel zonlicht had daardoor beter gekund. De kijkhoek is redelijk. Bij het kantelen van het scherm wordt het scherm wat grauwig en vallen details in donkere delen weg, de donkere tinten worden dan allemaal dezelfde kleur zwart. Hij wint het daardoor nog niet van ons favoriete scherm tot nu toe: dat van de HTC One. Ondanks die kleine aanmerkingen is het in totaal een heel goed scherm.

Supersnel

De Optimus G Pro heeft een snelle quad core processor die er voor zorgt dat alles vloeiend werkt. In vergelijkende snelheidstests kan de LG Optimus G Pro de zeer snelle Samsung Galaxy S4 prima bijbenen en eindigt hij telkens net iets boven de eveneens razendsnelle HTC One.

9,5 GB interne opslag

Van de 16 GB interne opslag blijft slechts 9,5 GB over voor de gebruiker. Dat is bijna net zo dramatisch als bij de Samsung Galaxy S4 waarbij slechts 9 GB over blijft voor de gebruiker. Sommige apps kunnen verwijderd worden en dat is een zeldzame positieve uitzondering. Het is mogelijk een micro-sd geheugenkaart van maximaal 64 GB te plaatsen voor extra muziek, foto's en video's. Apps kunnen niet op de sd-kaart worden geïnstalleerd.

Design

Wat betreft het ontwerp hebben heeft de LG Optimus G Pro veel weg van de de Samsung Galaxy Note II. Zou Samsung LG beschuldigen van kopieergedrag, dan zou het een sterke zaak hebben. Wij vinden de Optimus G Pro net wat strakker vormgegeven. De G Pro voelt solide aan en de glasplaat aan de voorkant met schuine randjes ziet er chique uit. De achterkant heeft een subtiel hokjespatroon dat glinstert bij opvallend licht.

Quick Button

Met een speciale extra knop aan de zijkant maak je snel een schermafbeelding waarop je vervolgens kunt krabbelen (‘QuickMemo’). Mooi is dat je zelf een functie aan de knop kunt toewijzen. Je kunt ‘m dus ook gebruiken om snel de camera op te starten (de telefoon moet dan al wel ontgrendeld zijn). De speciale extra knop kan dan bovendien als afdrukknop gebruikt worden om makkelijk een foto te nemen.

Lichtgevende homeknop

De homeknop van de Optimus G Pro kan op subtiele wijze verschillende kleuren licht geven bij onder andere inkomende oproepen en bij een alarm. Bij het opladen van de accu ‘ademt’ het ledje zachtjes rood licht totdat de accu vol is, dan wordt hij groen.

Volledig instelbaar

Alles aan de bediening is volledig instelbaar. Standaard zijn er 7 startschermen, maar minder kan ook. Onderaan het startscherm passen maximaal 7 snelkoppelingen en je kunt op deze plek zelfs mappen kwijt. In de notificatiebalk is er eveneens veel instelbaar. De knoppen voor snelle instellingen kun je zelf kiezen en ordenen.

De grootte van widgets is aanpasbaar. Daardoor kun je zelf kiezen hoeveel vakjes je bijvoorbeeld voor de agenda wil gebruiken op het startscherm. Bijzonder voor een smartphone is dat het startscherm ook in de liggende stand gebruikt kan worden, waarbij alle snelkoppelingen kantelen. Bij de vergelijkbare toestellen zoals de Samsung Galaxy Note II is dit niet mogelijk.

QSlide apps

Net als bij de LG Optimus G kun je ook bij de G Pro een aantal speciale apps ‘bovenop’ andere apps draaien. Deze speciale ‘QSlide’ apps zijn er voor video, internet, memo (notitie), agenda en rekenmachine. QSlide apps ‘zweven’ boven willekeurige andere apps die je opent. Zo kun je bijvoorbeeld de rekenmachine bovenop de browser openen. Echt handig vinden we het niet. Doordat de apps over elkaar heen staan, raak je al gauw in de war tussen de verschillende lagen. Bij de Note II gaat dit handiger, daar kunnen apps naast elkaar op het scherm getoond worden in plaats van over elkaar heen.

Slimme functies

LG heeft net als de functies die je ogen in de gaten houden. Smartscreen zorgt er voor dat het scherm aan blijft zo lang je er naar kijkt. Smart video zorgt ervoor dat een video pauzeert als je wegkijkt of als je ogen dichtvallen. Er zit enige vertraging in deze functie, maar het werkt wel. Daarnaast kun je de telefoon op z’n kop leggen om inkomende oproepen te dempen en om de wekker te snoozen of uit te schakelen.

Toetsenbord

Grote schermen vragen om meer flexibiliteit wat betreft tekstinvoer en LG voorziet daar goed in. Het standaardtoetsenbord typt fijn en het heeft net als de Samsung Galaxy S4 een cijferrij boven de lettertoetsen, daarvoor is het scherm immers groot genoeg. Het toetsenbord kan ook aan de linker- of rechterkant van het scherm geplaatst worden, zodat je het met één hand kunt bedienen.

Daarmee houdt het nog niet op. Het toetsenbord kan in de liggende stand uiteen getrokken worden in twee delen, zodat je met twee duimen kunt typen. Er blijft dan wel erg weinig ruimte over voor je bericht. Swypen kan ook, met vegen over het toetsenbord typ je razendsnel. Daarnaast is gesproken tekstinvoer mogelijk en is er ook nog handschriftherkenning. Die laatste twee opties zijn minder aantrekkelijk. Gesproken tekst wordt snel herkend, maar het resultaat is niet voldoende accuraat. Veel woorden moeten aangepast worden en leestekens kregen we er niet bij. Bij de handschriftherkenning worden spaties niet automatisch opgepikt. Die moet je er los bij vegen of tikken en dat werkt vertragend.

Camera

De 13 megapixel camera maakt een prima indruk, hij schiet in het algemeen foto’s met natuurlijke kleuren. Soms is het nodig een paar keer scherp te stellen om de witbalans goed te krijgen. Ingezoomd tot de ware grote zijn de foto’s wel wat korrelig. In het donker bevatten de foto’s meer ruis dan de camera’s van bijvoorbeeld de , maar voor een smartphonecamera is de hoeveelheid ruis niet onacceptabel.

De camera biedt een ruime keuze aan opnamestanden: panorama, HDR (high dynamic range), continuopnames, etc. Als fotograaf kun je zelf ook op de foto, want de Optimus G Pro kan tegelijk met de voor- en achtercamera foto’s en video’s maken. Om een foto te maken hoef je het toestel niet eens aan te raken. Met de Voice Shutter ingeschakeld knip je een foto door ‘Cheese’, ‘LG’ of ‘Kimchi’ (traditioneel Koreaans gerecht) te zeggen. De speciale functies kunnen niet tegelijkertijd gebruikt worden. De Voice Shutter is bijvoorbeeld uitgeschakeld als je tegelijk foto’s neemt met de voor- en achtercamera.

In de fotogalerij is er keus tussen overzicht en detail: er passen maximaal 6 fotopreviews (thumbnails) op een rijtje. Minder kan ook: met 5, 4, 3 of 2 tegels breed zijn de voorvertoningen groter.

Afstandsbediening

De Optimus G Pro kan als afstandsbediening gebruikt worden voor het bedienen van diverse apparaten via infrarood. Niet alleen de tv, maar ook de stereo, beamer, settopbox, etc. De afstandsbedieningsapp is behoorlijk uitgebreid qua knoppen en mogelijkheden. Deze QuickRemote kan ook via de notificatiebalk gevonden worden. De afstandsbediening neemt hier behoorlijk wat ruimte in, maar de plek is goed gekozen. Wat je ook aan het doen bent, vanaf elke plek op je smartphone kun je razendsnel bij de belangrijkste QRemote knoppen om bijvoorbeeld het geluid uit te zetten als er reclame op tv is. Zelfs vanaf het vergrendelscherm kunnen de belangrijkste QRemote knoppen worden opgeroepen door op de homeknop te drukken. Je hoeft de G Pro dus niet te ontgrendelen om te zappen. De remote kan zo worden ingesteld dat hij vanzelf in de notificatiebalk verschijnt als de smartphone contact maakt je eigen wifinetwerk; thuis kun je dus meteen neerploffen op de bank.

Conclusie

Het totaalpakket van de LG Optimus G Pro is indrukwekkend. Het toestel heeft alles wat je van een smartphone mag verwachten en stelt op weinig punten teleur. En ja, het is een groot toestel, maar daarvoor kies je nu eenmaal als je gaat voor een 5,5 inch scherm.

Voordelen

Scherp scherm met natuurlijke kleuren;

Strakke behuizing, mooie achterkant;

Snelle processor, soepele bediening;

Afstandsbediening voor tv en andere apparaten;

Extra sneltoets aan de zijkant voor zelf te kiezen functie.

Nadelen

Geen opvallende nadelen.

Labtest

Lees meer over de specificaties van de LG Optimus G Pro en bekijk welke alternatieven er zijn voor de LG Optimus G Pro. We zullen de LG Optimus G Pro uitgebreid . Wanneer de resultaten beschikbaar zijn, kun je de G Pro vergelijken met vele andere geteste smartphones.

Wat is de LG Optimus G Pro?

De LG Optimus G Pro is een 'phablet' met een groot 5,5 inch scherm. Hij zit qua formaat tussen een smartphone en een tablet in. De belangrijkste specificaties:

Besturingssysteem : Android 4.1

: Android 4.1 Beeldscherm : 5,5 inch (14 cm)

: 5,5 inch (14 cm) Pixeldichtheid : 400 ppi (extreem scherp)

: 400 ppi (extreem scherp) Gewicht : 172 gram

: 172 gram Afmetingen : 150 x 76 x 9,4 mm

: 150 x 76 x 9,4 mm Processor : 1,7 GHz (quad-core)

: 1,7 GHz (quad-core) Opslagcapaciteit : 16/32 GB + microSD

: 16/32 GB + microSD Netwerk : wifi/3G/4G

: wifi/3G/4G Camera achterkant : 13 megapixel (autofocus + led-flits)

: 13 megapixel (autofocus + led-flits) Camera voorkant : 2,1 megapixel

: 2,1 megapixel Bijzonderheden : nfc, afstandsbediening voor tv, wifi direct

: nfc, afstandsbediening voor tv, wifi direct Prijs : 575 euro

: 575 euro Verkrijgbaar vanaf: augustus 2013

Alternatieven voor de G Pro

De belangrijkste concurrent van de LG Optimus G Pro is de Samsung Galaxy Note II (links). De algemene specificaties van deze toestellen komen behoorlijk overeen. Ze zijn van hetzelfde formaat en beide hebben een 5,5 inch scherm. De grootste verschillen:

De Galaxy Note II heeft een pennetje, de Optimus G Pro niet. De G Pro is daardoor iets smaller;

De Note II heeft een Amoled scherm (verzadigde kleuren) en de G Pro heeft een lcd-scherm (natuurlijke kleuren). Het is maar wat je voorkeur heeft;

Het scherm van de G Pro heeft een veel hogere pixeldichtheid dan dat van de Note II. Kleine letters zijn daardoor scherper;

De G Pro kan gebruikt worden als afstandsbediening voor diverse apparaten, de Note II niet;

De G Pro heeft een extra knop voor screenshots. Deze knop kun je ook aan een zelfgekozen functie toewijzen.

De Note II ligt al enige maanden in de winkel, en daardoor ligt de richtprijs van €440 voorlopig nog flink lager dan de richtprijs van de Optimus G Pro, die voor zo’n €575 over de toonbank gaat. Concurrenten met een iets kleiner scherm zijn de Samsung Galaxy S4 (€540), HTC One (€600) en Sony Xperia Z (€500).

Lees wat we van deze smartphone vinden in de review van de LG Optimus G Pro en bekijk .