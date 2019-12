Conclusie

Facebook Lite is een interessante app als je een minder capabele smartphone of beperkte opslagruimte hebt. Maar ook wat dataverbruik betreft kun je flink met de app besparen. Dat is zeker bij een bescheiden databundel en in het buitenland een voordeel. De app is er alleen voor Android.

Facebook Lite biedt alle belangrijke features (inclusief chatten met vrienden) maar oogt wel minder flitsend dan zijn grote broer. Voor je privacy doet de Lite-app waarschijnlijk ook geen wonderen: het vereist bij installatie vrijwel dezelfde lange lijst met machtigingen als de volledige app.

Slechte reputatie

De standaard Facebook-app heeft een slechte reputatie waar het gaat om data- en batterijverbruik. Facebook Lite klinkt als een prima alternatief. De Lite-app is volgens Facebook sneller te installeren, laadt sneller, gebruikt minder data, werkt op alle netwerken en werkt op de meeste Android-telefoons.

Waar en voor wie?

De Lite-app bestaat alleen voor Android. Tot voor kort was de app alleen in opkomende markten beschikbaar. Daar worden eenvoudigere smartphones gebruikt en zijn de mobiele netwerken trager en minder betrouwbaar. Sinds mei kun je de app ook in Nederland downloaden via de Google Play Store.

Minder opslagruimte

De Lite-app heeft veel minder opslagruimte nodig. Om te beginnen is het installatiebestand al een stuk kleiner: ongeveer 1,5 MB tegen 70 MB voor de ‘gewone’ Facebook-app.

Eenmaal geïnstalleerd is ook veel minder ruimte nodig, ongeveer 10 MB. Tijdens het gebruik neemt dit niet toe, terwijl de gewone Facebook-app gemakkelijk ‘doorgroeit’ naar zo’n 250 MB, afhankelijk van je gebruik. Die app slaat namelijk veel tijdelijke bestanden op.

Er valt hier dus veel winst te boeken met de Lite-app, wat erg prettig is als de ruimte op je smartphone schaars is.

Minder dataverkeer

Uit metingen blijkt dat de Facebook Lite-app gemiddeld ongeveer 5,5 MB aan dataverkeer per dag gebruikt. Bij de gewone Facebook-app ligt dat een stuk hoger met 42 MB per dag. Op dataverkeer kun je zodoende aanzienlijk besparen. Over de grens, en vooral op netwerken buiten de Europese Unie, is dit een voordeel als je op mobiel internet zit.

Geheugengebruik

Het gebruik van het werkgeheugen ligt ook een stuk lager: gemiddeld rond de 15 MB tegen 64 MB voor de gewone Facebook app. We schrijven 'gemiddeld' omdat het geheugengebruik van de apps afhangt van je type telefoon en het gebruik van je werkgeheugen door andere apps.

Als meer werkgeheugen beschikbaar is nemen apps daar een grotere hap van, wat ook zinvoller is dan geheugen ongebruikt te laten. De gewone Facebook-app slaat nog weleens door: die gebruikt zó veel geheugen dat deze zeker op eenvoudige toestellen nog weleens vastloopt. Bij de Lite-app zal dat niet snel gebeuren.

Batterijgebruik

Metingen van het batterijgebruik wijzen uit dat de Lite-app ongeveer 30% zuiniger is.

Bediening

De interface van de Lite-app lijkt op de mobiele website van Facebook, die je via https://m.facebook.com kunt bekijken. Het is echter niet ‘zomaar’ een jasje voor de mobiele website, er is wel degelijk meer werk van gemaakt.

De app oogt iets beter dan de mobiele website maar wel duidelijk minder modern en minder aantrekkelijk dan de gewone Facebook-app.

Foto’s

Het databruik van Facebook Lite is mede beperkt doordat de app een lagere kwaliteit foto’s weergeeft. De app doet ook minder aan ‘voorladen’. Bij een langzame verbinding duurt het iets langer voordat je tijdlijn wordt opgebouwd. Heb je een snelle verbinding dan merk je dat vrijwel niet.

Ook moet je functioneel wat inleveren. Het heeft wel alle belangrijke features maar mist bijvoorbeeld Facebook Live en de Verhalen-functie. Notificaties kun je uiteraard gewoon ontvangen.

Je kunt via de instellingen kiezen voor welke gebeurtenissen je een melding ontvangt.

Inclusief chatten

Met de gewone Facebook-app kun je sinds enkele jaren niet meer chatten met vrienden. Daarvoor heb je de aparte Facebook Messenger-app nodig. Facebook Lite geeft je wél die mogelijkheid.

Het chatten werkt vrij goed, al mis je een paar features ten opzichte van de Messenger-app. Wil je graag een losse app voor Messenger? Naast Facebook Lite heeft Facebook ook een geoptimaliseerde Messenger Lite uitgebracht.

Privacy

Facebook weet heel veel over de gebruikers, en de app is vermoedelijk een van haar beste spionnen. Zo kan de app in potentie bijvoorbeeld audio opnemen met de microfoon, je gesprekkenlijst bekijken en je precieze locatie achterhalen. Bij de installatie geef je hier al toestemming voor, al kun je bepaalde rechten bij recente versies van Android wel achteraf intrekken.

De lijst met machtigingen die de Lite-app vraagt is vrijwel even lang als bij de gewone app.

Facebook gebruiken zonder continu gevolgd te worden kan wél door de mobiele website (https://m.facebook.com) te gebruiken met de browser van je telefoon.

Alternatieven

Er zijn nog meer alternatieven voor de apps van Facebook. Naast de mobiele website bestaan er verschillende apps van derden, waaronder Friendly for Facebook en Metal for Facebook. Die apps nemen feitelijk de (mobiele) website als basis en hebben er functies bovenop gebouwd.

