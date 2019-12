Wat is de Garmin Forerunner 10?

De Garmin Forerunner 10 is een met gps werkend sporthorloge. Hij weegt 43 gram en is verkrijgbaar voor €100 tot €130 en in verschillende kleuren: zwart, groen en roze.

Opladen van de accu gaat via een meegeleverde usb-data/laadkabel voor aan de pc.

Het zwartwit (energiezuinige) LCD schermpje is standaard niet verlicht, met een druk op de knop is het display wel verlicht en dus leesbaar in het donker.

Het horloge communiceert behalve via het scherm (tijdens het lopen) met piepjes. Bijvoorbeeld na iedere kilometer geeft hij een signaal.

De basisfuncties zijn weergaven van:

Actuele tijd;

Gelopen tijd na indrukken startknop;

Afstand (in km);

Tempo (gemiddelde snelheid in km/u);

Calorieverbruik.

Geavanceerde mogelijkheden zijn onder andere:

Virtual Pacer (horloge geeft aanwijzingen als je sneller of langzamer loopt dan gewenst);

Timer voor intervallen: vooraf geprogrammeerde looppauzes.

Hardloop-apps

Meer informatie over de ook door ons bekeken hardloop-apps (die ongeveer dezelfde basisfuncties hebben als de Garmin Forerunner 10):

RunKeeper app

(Gratis)

Nike(+) Running app

(Gratis)

Garmin Forerunner 10: review

Hardlopen past bij deze tijd: behalve een paar goede schoenen en lichte sportkleding, kost het helemaal niets en je kunt het doen wanneer het jou uitkomt. Als je meer gezelligheid zoekt (of de motivatie van een groep) ga je bij een hardloopclubje of je schrijft je in bij een hardloop evenement; elke maand is er wel een bij jou in de buurt.

>> Bekijk de videoimpressie van de Garmin Forerunner 10 op de City Pier City loop in Den Haag, in maart. Ook de app RunKeeper komt aan bod.

Relatief eenvoudig

Het is natuurlijk hartstikke handig én motiverend als een hardloper onderweg feedback krijgt van de eigen prestaties. De 43 gram wegende Garmin Forerunner 10 levert die. Het relatief eenvoudige gps-sporthorloge kost rond de €120. Dat is voor een gps-gebaseerd sporthorloge een goede prijs. Zo heeft TomTom ook 2 sporthorloges uitgebracht: de Runner en de Multi-Sport, die zijn iets prijziger.

De bediening gaat heel eenvoudig met 4 drukknoppen aan de zijkant van de 'wijzerplaat'. Het display is overigens een zwart-wit LCD-scherm, dat na een druk op de linkerbovenknop verlicht is.

Start hapert

Met een druk op de knop rechtsboven start je de meting van tijd en afstand.

Helaas krijg je dan eerst enkele seconden tot wel een halve minuut de melding 'Getting Location'; het sporthorloge werkt niet met een stappenteller maar is gps-gebaseerd en moet dus - net als een autonavigatiesysteem - eerst zijn eigen positie op aarde bepalen, waarna je nogmaals op de Start-/OK-knop moet drukken om de meting echt te starten.

Wat gedoe

De eerste keer bij een hardloopevenement gaf dit wat 'gedoe' bij de start waardoor de meting niet helemaal klopte. Je moet dus ruim voor de start op Start drukken en bij het pistoolschot nogmaals op Start.

De flexibele kunststof band irriteert niet en het horloge is redelijk licht zodat je hem niet de hele tijd voelt. Bij iedere kilometer geeft de Garmin een duidelijke piep en geeft hij in het display de afgelegde aantallen kilometers, de gelopen tijd en de gemiddelde snelheid aan.

Klaar

Ben je klaar, dan druk je nogmaals op de OK-knop om de meting te stoppen en krijg je de totale tijd en afstand in beeld. Nu kun je alle gegevens bewaren op het horloge. Koppel je eenmaal thuis de Garmin Forerunner 10 met de meegeleverde usbkabel aan de pc, dan bekijk je op een website van Garmin naar alle opgeslagen prestaties en afgelegde routes. Dezelfde kabel moet je ook gebruiken om het horloge op te laden. Met een volgeladen accu lijkt de Garmin het vele uren vol te houden.

Heb je een tijdje geen pc in de buurt (bijvoorbeeld op vakantie) vergeet dan niet een USB-lader (adapter) voor in het stopcontact mee te nemen; die levert Garmin niet mee.

Alternatief: gratis apps

Het Garmin-horloge bevalt goed. Maar de hardloper heeft nog een andere optie om ongeveer dezelfde feedback te krijgen op de eigen prestaties: met een app op zijn smartphone.

Wij probeerde twee populaire apps: RunKeeper (afbeelding rechts) en Nike Running (afbeelding daaronder). Beide apps zijn gratis te installeren op zowel een (moderne, krachtige) Android smartphone als op een iPhone.

Voor de iPhone-versie van RunKeeper is iOS 4.3 of hoger nodig, voor Nike Runinng op de iPhone iOS 4.1 of hoger. Van beide apps zijn geen exacte eisen te geven voor de Android-versie; ze zullen meestal wel werken op een modern, krachtig toestel.

Sportarmband

Waar laat je een smartphone tijdens het hardlopen? Veel hardlopers kiezen voor een sportarmband. Ze kosten zo rond de €20. Let er op dat de telefoon er echt goed inpast; dat hij ook weer niet te los zit (gewoon even proberen in de winkel, of de band moet vermelden dat jouw type telefoon er inpast). Aan de voorkant is meestal een doorzichtig plastic venster waardoor het scherm te bedienen blijft.

Een nadeel van een sportarmband plus telefoon is het gewicht: het geheel weegt al gauw 200 gram en dat is meer dan vier keer zo zwaar als de Garmin Forerunner 10 aan de pols.

Om de sportarmband niet af te laten zakken, snoer je hem extra stevig aan je arm vast met de klittenbandsluiting. Na een tijdje hardlopen kan dat irriteren. En bijvoorbeeld een sportjack uitdoen kost extra tijd en gedoe. Bediening van de smartphone is ook wat lastig met het schermpje vanzelf iets naar buiten gedraaid.

Muziek

Een voordeel van een hardloop-app ten opzichte van een sporthorloge is dat je muziek kunt afspelen bij het lopen, als je een hoofdtelefoon aansluit. In de door ons bekeken hardloop-apps kun je een lijst met lekkere 'hardloopnummers' aanleggen. Als er hardloop informatie via de speaker of oortelefoon wordt doorgegeven (bijvoorbeeld weer een kilometer afgelegd) pauzeert de muziek er even voor.

Een ander voordeel is dat beide apps tijdens het lopen meer statistieken leveren, bijvoorbeeld of je persoonlijke records aan het breken bent. Ook krijg je direct al na de finish op het smartphonescherm een kaartje van het parcours (met daarin statistieken) en kun je jouw prestaties uploaden naar de website van RunKeeper of Nike en deze eventueel delen met vrienden via Facebook en Twitter.

Conclusie

Wie een smartphone heeft kan kijken of een gratis app als het populaire RunKeeper of Nike Running goed bevalt. Beide apps kunnen ongeveer hetzelfde. Er is vast wel een hardloopkennis of -vriend van wie je even een sportarmband kunt lenen om de telefoon in vast te snoeren. Valt het draagcomfort tegen of heb je helemaal geen smartphone, dan lijkt het Garmin ForeRunner 10 GPS-hardloophorloge (of een ander sporthorloge, bijvoorbeeld de TomTom Multi-Sport of de Multi-Sport Cardio), een goede keuze. Met zijn eenvoudige bediening en lichte gewicht maakt hij een prima indruk.