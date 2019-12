Eerste indruk|General Mobile is misschien een niet zo'n bekende Turkse fabrikant van smartphones en tablets. De General Mobile (GM) 5 Plus is een smartphone die vrijwel direct elke nieuwe Android-update krijgt. Dit is een pluspunt, want hiermee heb je minder kans op beveiligingsrisico’s. Naast de laatste Android-updates, zet General Mobile met deze smartphone in op de camera en behuizing van het toestel.

Conclusie

De GM5 Plus is een smartphone die qua ontwerp doet denken aan de iPhone 6 Plus, maar daarmee houdt de vergelijking wel op. Toch is het een prima toestel voor zijn prijs (€299). Het toestel beschikt vrijwel direct over de nieuwste Android-updates waardoor beveiligingsrisico’s beperkt worden. Opladen gaat sneller dan zijn voorganger omdat er voor usb-C is gekozen, maar hij laadt niet volledig op in de beloofde 30 minuten. Vervelend is dat de telefoon wat warm wordt als je deze intensief gebruikt en als hij oplaadt.

Sneller de nieuwste updates

Een pluspunt aan de GM 5 Plus is dat het een Android- One-toestel is en hij dus snel de nieuwste updates ontvangt. De GM5 Plus draait nu op Android 6.0.1. General Mobile belooft minimaal 2 jaar updates, maar het is niet duidelijk of deze ondersteuning ingaat vanaf de aanschafdatum of de lanceringsdatum. Omdat fabrikanten vaak minder communiceren over hun updatebeleid dan General Mobile doet, voert de Consumentenbond actie tegen fabrikanten die hun toestellen op verouderde Android-software laten draaien. Lees meer over de updateproblematiek rond Android: Campagne Updaten!

Android-One-toestellen draaien op een vrij kale Android-versie, met een niet al te uitgebreid aantal voorgeïnstalleerde apps. Google zet er 19 apps op en General Mobile levert er ook nog eens 2, waarvan er 1 onbruikbaar is omdat deze in het Turks is. De andere app doet vermoeden dat het een aparte appstore is, maar eigenlijk wordt hier reclame gemaakt voor apps en word je doorgelinkt naar de Google-Play-store. Je kunt deze apps niet verwijderen maar wel verbergen door ze uit te schakelen in applicatiebeheer.

Sneller opladen door usb-C



De GM 5 Plus kun je opladen middels een usb-C-aansluiting. Usb-C is het nieuwste type aansluiting, waarbij opladen sneller gaat dan via een micro-usb-aansluiting. Daarnaast heeft de usb-C geen specifieke boven- of onderkant, waardoor je hem nooit verkeerd met je telefoon kunt verbinden.

General Mobile claimt dat de bijgeleverde turbocharger de GM 5 Plus binnen 30 minuten kan opladen. Wij verwachten dat het toestel dan helemaal is opgeladen. Maar ook als we hem uitzetten, waardoor het opladen sneller gaat, is hij na 30 minuten maar voor de helft opgeladen. Een handigheidje is het lampje dat aangaat als je hem oplaadt, hierdoor hoef je het scherm niet aan te doen om te checken of het toestel daadwerkelijk aan het opladen is.

Een zorgelijk punt is dat het toestel wat warm wordt als je hem oplaadt. Dit gebeurt ook als je de telefoon langer intensief gebruikt, zoals bij het bekijken van video’s. Zowel de achterkant als het scherm wordt warm.

Camerafuncties slecht uitgewerkt

Het toestel maakt goede foto’s waarbij de kleuren natuurlijk overkomen. Als je overdag buiten bent, kun je zeker goede foto’s maken. Bij weinig licht hebben foto’s last van ruis. Aan de voorkant zit een 13 megapixel camera en een flitser, die ervoor zorgen dat je ook bij weinig licht nog een goede selfie kunt maken. Handig is het snel oproepen van de camera door dubbel te klikken op de aan-/uitknop.

Een leuk idee van de camera-app is de focuseffectfunctie. Hiermee kun je op iets specifieks focussen. Dit doet hij eigenlijk door de rest van de foto te vervagen. Helaas valt het nog niet mee om zo’n foto te maken. Als je focust en een foto maakt, dan moet je nog met een bepaalde snelheid het toestel omhoog bewegen en dat vergt wat pogingen. Deze functie zit op alle toestellen die gebruikmaken van de laatste camera-app van Google.

Ook de panoramafunctie schiet tekort. Waar de meeste smartphones automatisch foto’s maken als je de telefoon van de ene kant naar de andere kant draait voor de panoramafoto, moet je bij de GM 5 Plus elke keer als je een stukje draait wachten totdat de camera een foto heeft gemaakt. Dit duurt een stuk langer.

Ontwerp geïnspireerd op de iPhone 6?

Het ontwerp doet wat denken aan een iPhone 6 Plus met de ronde afwerkingen en het metalen frame om de zijkanten heen. Jammer dat er is gekozen voor een plastic achterkant, dat doet weer afbreuk aan het stijlvolle ontwerp. Voor een smartphone in deze prijsklasse is hij netjes afgewerkt: de meeste onderdelen, zoals de oorspeaker en het cameraoogje, zijn mooi uitgelijnd, al is de uitlijning van de koptelefoonaansluiting en simkaarttreden niet helemaal in het midden.