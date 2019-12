Spotgoedkoop internationaal bellen met een app

Bij het bellen vanuit het buitenland naar Nederland rekent je provider dubbeltjes per minuut. Terwijl telefoneren met een app op je smartphone naar een Nederlands nummer maar 1 of 2 cent kost. Welke telefonie-app raden wij aan?

Helaas, ondanks de inspanningen van Neelie Kroes zijn de 'roamingkosten' bij mobiel bellen vanuit een ander EU land nog steeds niet afgeschaft.

Gelukkig zijn er talloze mogelijkheden om nu al drastisch goedkoper internationaal te bellen. Gebruik je bijvoorbeeld WhatsApp voor Android, dan bel je sinds maart 2015 gratis met andere WhatsAppgebruikers met Android, waar zij zich ook bevinden! Vanaf eind april 2015 is ook met WhatsApp op de iPhone het gratis bellen mogelijk.

Gratis... als je tenminste via een gratis wifiverbinding WhatsAppt. Ieder WhatsApptelefoontje genereert 0,5 MB dataverkeer per minuut. Ben je via een mobielnetwerk in een ander EU-land online ('roaming'), dan kost dat €0,24 per MB, omgerekend dus €0,12 per gespreksminuut.

Bellen met een app

Veel goedkoper bellen naar mensen zónder WhatsApp kan ook. Installeer een telefonie-app op je smartphone of tablet, koop wat beltegoed en zoek een goede wifiverbinding. Vervolgens bel je voor een paar cent per minuut met vaste of mobiele nummers in de meeste landen. Vanuit welk land je belt, maakt niet uit.

Welke telefonie-app raden wij aan? We probeerden er 5. Wie simpelweg gemak zoekt installeert Skype en koopt wat SkypeOut-beltegoed. De apps Google Hangouts en VoipBuster hebben nóg lagere beltarieven dan Skype, maar zijn ingewikkelder in het gebruik.

Let op: de gesprekskwaliteit van een telefonie-app is alleen goed als de internetverbinding stabiel is. Een slechte of overbelaste wifiverbinding leidt tot haperingen of zelfs het plotseling afbreken van het gesprek. Er kan bovendien 1 of 2 seconden vertraging optreden als het internetverkeer wordt omgeleid.

Micosoft Skype

De Skype-app (voor o.a. Android, iOS, Windows Phone, maar ook pc en Mac) is gemakkelijk in het gebruik. Bij de installatie voer je je Microsoft-account in, of je maakt een Skype-account aan. Daarna kun je direct bellen. Je hoeft dus geen controle-sms te ontvangen, zoals bij veel concurrenten. Dit maakt de Skype-app extra geschikt voor gebruik op een tablet.

Bellen naar gewone telefoons vergt wel SkypeOut tegoed, minimaal €5 (iPhone) of €10 (Android). Op de iPhone of iPad reken je af met je Apple-ID, op een Androidtelefoon kies je voor iDeal, PayPal of creditcard.

De tarieven zijn laag, maar niet de laagste. Vaste telefoons in Nederland bel je voor 2 cent per minuut, mobiele voor 9 cent. Skype rekent daarnaast een starttarief van respectievelijk 4 en 7 cent.

Google Hangouts

Google Hangouts (voor o.a. Android, iOS, maar ook pc en Mac) laat je, zoals veel andere belapps, gratis bellen met andere gebruikers van dezelfde app. Wil je ook bellen met mobiele of vaste telefoons, dan wordt wel wat doorzettingsvermogen gevraagd: je moet een tweede app, Hangouts Dialout, installeren en 'Google Voice'-beltegoed kopen. Dat beltegoed is alleen aan te schaffen met een Google Wallet; een soort virtuele internetportemonnee gekoppeld aan een Google account. Die Google Wallet kun je alleen bijvullen met een creditcard.

Na al deze hindernissen wacht de beloning: bellen tegen zeer lage tarieven: vaste telefoons in veel landen voor 1 cent per minuut en mobiele voor 2 of 3 cent. Google rekent geen starttarief. Een minpunt is dat Google BTW berekent bovenop het beltegoed: voor €10 beltegoed (het minimum) rekent Google €12,10 met je af. Een pluspunt is weer dat je de kosten van een mislukt gesprek kunt laten terugboeken.

Talk360

Talk360 (voor Android, iOS) is een app van Nederlandse bodem. Hij laat gebruikers alleen bellen naar gewone telefoons, dus niet (gratis) naar andere gebruikers van de app. Talk360 was bij de lancering enkele jaren geleden bijzonder goedkoop met 1 cent per minuut naar vaste telefoons in Nederland, maar eind 2013 werd dit tarief verdubbeld, waardoor Google en VoipBuster inmiddels goedkoper zijn.

De installatie is niet al te moeilijk: je krijgt een controle-smsje toegestuurd. Met die code kun je ook bellen met de Talk360-tablet-app. Begin 2015 is de app vernieuwd en hij heeft nu duidelijke Nederlandse helpteksten.

Betalen kan met iDeal, Paypal of creditcard. Het minimale beltegoed is €2,99 dat je binnen de app kunt kopen. In de online shop is €5 het minimale bedrag.

VoipBuster

VoipBuster (voor o.a. Android , iOS, Windopws Phone maar ook pc en Mac) kan niet direct bellen. Je moet in de app eerst een telefonieprovider kiezen. Er staan er tientallen aanklikbaar, maar geen enkele Nederlandse. Na enig speuren naar goedkope tarieven kiezen we HotVoip. Bij provider HotVoip is het minimum beltegoedbedrag €10. Inclusief de BTW en 'handelingskosten' betaal je wel €12,84. In het geval van HotVoip moeten we zelf nog een account aanmaken.

Nogal wat gedoe dus. Maar hierna bel je zonder starttarief voor 1 tot 3 cent per minuut naar Europese vaste of mobiele telefoons. De provider maakt de Nederlandse Antillen bereikbaar voor 10 cent per minuut (vast en mobiel) en is de goedkoopste die wij kennen voor dit land.

Ziggo Bapp

Ziggo Bap p (voor Android en iOS) is een vreemde eend in de bijt: hij is alleen voor Ziggo Telefonie-abonnees. Zij moeten de Bapp-app installeren en daarna inloggen op de Ziggo-website om de dienst te activeren. Hierna bel je ook in het buitenland tegen standaard Ziggo-tarieven, de hoogste in onze vergelijking. Bellen naar Nederland kost 10 cent per minuut, naar de meeste Europese landen meer dan 30 cent per minuut en vaste nummers rond €0,10: ongeveer 3 en 10 keer zo duur als de concurrentie.

Eigenlijk is Ziggo Bapp alleen 'voordelig' als je een Ziggo Volop Bellen abonnement hebt (€10,95 per maand extra). Dan bel je met Bapp in het buitenland gratis naar de meeste Nederlandse nummers.

Kabelprovider UPC heeft een met Bapp vergelijkbare bel-app, maar deze is nog niet officieel gelanceerd. Ziggo is na zijn fusie met UPC niet van plan UPC-abonnees ook van Ziggo Bapp gebruik te laten maken.

Tabel: tarieven van besproken apps

Tarieven per minuut bij bellen naar: Microsoft Skype Google Hangouts Talk360 Voip Buster (i.c.m. HotVoip) Ziggo Bapp Nederland vast / mobiel €0,02 / €0,09 €0,01 / €0,03 €0,02 / €0,06 €0,01 / €0,02 €0,10 / €0,10 Frankrijk vast / mobiel €0,02 / €0,07 €0,01 / €0,03 €0,02 / €0,06 €0,01 / €0,02 €0,09 / €0,31 Duitsland vast / mobiel €0,02 / €0,09 €0,01 / €0,03 €0,02 / €0,06 €0,01 / €0,02 €0,09 / €0,31 Spanje vast / mobiel €0,02 / €0,09 €0,01 / €0,03 €0,02 / €0,06 €0,01 / €0,01 €0,09 / €0,37 Italië vast / mobiel €0,02 / €0,09 €0,01 / €0,03 €0,02 / €0,06 €0,01 / €0,01 €0,09 / €0,37 Griekenland vast / mobiel €0,02 / €0,11 €0,02 / €0,03 €0,02 / €0,10 €0,01 / €0,01 €0,11 / €0,37 Zwitserland vast / mobiel €0,02 / €0,18 €0,02 / €0,14 €0,02 / €0,15 €0,01 / €0,09 €0,09 / €0,31 VS vast / mobiel €0,02 / €0,02 €0,01 / €0,01 €0,01 / €0,01 €0,02 / €0,01 €0,09 / €0,09 Startkosten per gesprek vast / mobiel €0,04 / €0,07 €0 / €0 €0,05 / €0,05 €0 / €0 €0,10 / €0,10 Minimaal bel-tegoed incl. BTW €5 (iOS) €10 (andere systemen) €12,10 €10 €12,84 Nvt Betaal-methoden iDeal, credit card, paypal creditcard iDeal, credit card, paypal iDeal, credit card, paypal, bitcoin Via Ziggo- abonne- ment Platforms (onder andere) Android, iOS, Win-dows Phone, Black Berry, Windows, Mac OS X, Linux Android, iOS, Win-dows Phone, Windows, Mac OS X, Android, iOS Android, iOS, Win-dows Phone, Black Berry, Symbian, Windows, Mac OS X Android, iOS

(De tarieven zijn van december 2015)