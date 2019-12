Eerste indruk|Met Google Play Books kun je voordelig e-books kopen. Het is prettig lezen met de Play books-app en de boeken zijn via de cloud op elk apparaat bereikbaar. Google-boeken lezen op je e-reader kan ook, maar dat vergt wat meer handelingen. Het aanbod van Nederlandse titels in Google Play blijft nog achter. En de boekenwinkel heeft nog wat verbetering nodig.

Wat is Google Play Books?

In Google Play Books vind je digitale boeken (e-books) die je kunt lezen op je mobiele telefoon, tablet of e-reader. Voor Android-apparaten heb je de Android-app nodig. Voor je iPhone, iPod Touch of iPad heb je de app voor iOS nodig. Vanuit de app kun je naar de boekenwinkel in Google Play. Andersom kan ook, je kunt in Google Play een boek kopen. Via de app kun je daar dan bij.

Het aanbod is erg uitgebreid en verdeeld in categorieën. De nieuwste titels per categorie worden uitgelicht. Op dit moment worden boeken aangeboden van Nederlandse uitgeverijen zoals Meulenhoff en Prometheus, maar vooral van buitenlandse uitgeverijen.

Een aankoop doe je met je creditcard via je Google-acccount, zoals dat ook gaat met het kopen van apps in Google Play. Er worden ook gratis boeken aangeboden. Gek genoeg moet je daar wel je creditcardgegevens voor opgeven.

Je aankopen verschijnen automatisch in je bibliotheek in de cloud. Dat maakt het mogelijk om de voortgang in je boek met andere apparaten te synchroniseren. In de Android-app kun je aangeven dat je boeken offline wilt lezen. Je kunt ook je eigen e-books (tot 1000 stuks) uploaden en via de cloud op al je apparaten lezen.

Google-boeken lezen op je e-reader kan ook, maar dat vergt wat meer handelingen. Bekijk de uitgebreide beschrijving van Google.

Google Play Boeken: review

Goedkoop

De boeken in Google Play Books worden aangeboden tegen relatief lage prijzen. Met een positieve ontwikkeling voor de lezer. Boekengigant Bol.com reageert door voor een groot aantal e-boeken de prijs te verlagen. Kijken we naar de Mogelijke Memoires van Herman Brusselmans: de prijs in Google Play is €7,47. Bij Bol.com is de prijs verlaagd van €10,99 naar €7,45. Een positieve ontwikkeling voor de lezer.

Gratis?

Een aantal titels wordt gratis aangeboden in Google Play Books. Maar daarbij regent het reacties over het feit dat je dan toch je creditcardgegevens moet achterlaten. Het downloaden van gratis boeken wordt door Google nog steeds als een transactie beschouwd, ook al is de prijs van het item €0,00. Wie geen creditcard heeft of hem uit principe niet wil gebruiken, heeft dus pech.

Boekenwinkel

Op de inrichtting van de boekenwinkel en de gebruiksvriendelijkheid ervan is nog wel wat aan te merken:

Nederlands-, Engels- en Franstalige boeken worden door elkaar weergegeven. Een talenfilter is er niet. Op een andere manier filteren of sorteren is ook niet mogelijk. Alleen de categorieën bieden enige richting. De gratis titels worden allemaal op een hoop gegooid. Zonder talenfilter of andere slectiemogelijkheden is het erg lastig het juiste eruit te vissen.

Het zoeken op populaire Nederlandse schrijvers levert vooral de Engelse vertaling als resultaat. Reden is dat nog niet alle Nederlandse uitgeverijen hun e-books aanbieden in Google Play. Je kunt wel je eigen e-boeken uploaden via de app. Die komen in de cloud terecht, zodat je toch de voordelen hebt van het lezen via de cloud.

Offline

De boeken worden opgeslagen in de cloud, maar je kunt ze ook offline lezen. Met een punaise-icoontje kun je aangeven of je het boek wilt downloaden. Als je boeken gaat lezen op je smartphone kan dit handig zijn. Extra dataverbruik kun je zo voorkomen, hoewel het met enkele MB's per boek niet snel zal gaan. De functie werkt niet altijd: bij sommige titels wordt aangegeven dat ze alleen online te lezen zijn.

Fijn lezen

Het lezen van een boek met de app is prettig. Het omslaan van een bladzijde doe je met een 'veeg'. Dat gaat soepel en ziet er mooi uit. Met een tik zie je waar je je bevindt in het boek en kun je sneller bladeren. Het grote voordeel van lezen via de cloud is dat de voortgang in je boek bewaard blijft en gesynchroniseerd wordt met al je andere apparaten. Op je telefoon ga je verder waar je op je tablet gebleven was.

