Eerste indruk|Hema legt een eigen lijn smartphones en tablets in de schappen. De toestellen zijn ook online te bestellen. In deze review bespreken we de 2 Hema-telefoons: de betaalbare H3 (€100) met 4,5 inch scherm en de H5 (€159) met 5 inch display. De budgettoestellen bieden wat je bij deze prijs mag verwachten. Ze blinken nergens in uit en laten hier en daar wat steken vallen.

Hema H3 en H5: review

Conclusie

De Hema H3 en H5 zijn typische budgettoestellen: relatief goedkoop gezien de schermformaten (een middelgroot en groot scherm), maar met wat karig geheugen, zeker in de H3. De H3 schiet matige foto's en ronduit beroerde video's. De H5 heeft een betere camera op zijn rug maar schiet toch ook niet meer dan snapshotkwaliteit foto's en filmpjes.

De afwerking van beide toestellen is netjes maar oogt toch wat plastic, in ieder geval in de witte varianten. Het HEMA logo achterop is een statement waar niet iedereen op zit te wachten. Op zoek dus naar een hoesje, dat Hema nog niet zelf levert …

Voor alledaags gebruik (WhatsAppen, browsen en e-mailen) zijn de H3 en H5 prima geschikt, maar niet veel meer dan dat. De Hema H3 en H5 zijn als simlockvrije toestellen (zonder abonnement) geschikt voor iedere mobiele provider, maar niet voor de snelle 4G-mobiele netwerken.

Vormgeving

Smartphones worden gemiddeld genomen steeds groter. De H3 (bovenste foto) is met zijn 4,5 inch scherm een middelgroot toestel te noemen en de H5 (de foto eronder) een grote smartphone.

Groter is niet altijd fijner: als je de H3 op een normale manier vasthoudt kun je hem met één hand bedienen. Ben je meer in beweging wordt dit een stuk lastiger. Voor de grotere H5 heb je veel vaker twee handen nodig. Dat laatste kan na een tijdje best irriteren. Zeker omdat je (onderweg) niet altijd twee handen vrij hebt.

De H3 is wel wat dik (1 cm) maar netjes vormgegeven met afgeronde hoeken. Het wat fragiele plastic achterdeksel laat zich makkelijk verwijderen en biedt toegang tot de verwisselbare accu (s1700 mAh), twee simcard slots (standaard sim en microsim) en de sleuf voor een micro-sd geheugenkaart. Door het plaatsen van twee simkaarten ben je op twee 06-nummers bereikbaar. Je kunt maar met één simkaart tegelijk bellen of mobiel-internetten.

De H5 is dunner (0,7 cm). De fraaie wit-zilveren achterkant oogt een beetje als die van de iPhone 6. Het deksel van de Hema H5 is niet te verwijderen zodat je ook niet de accu kunt verwisselen als de prestaties achteruit lopen. Ook kan er geen geheugenkaart worden geplaatst voor extra opslaggeheugen (dat kan in de H3 wel). Met 32 GB standaard geheugen in de H5 is er voorlopig wel genoeg opslagruimte. Net als bij een iPhone moet de simkaart in de H5 via een laatje in het toestel worden geschoven. Er passen twee simkaarten tegelijk in het laatje: een microsim en een nanosim.

Scherm

H3: Bij een smartphone van €100 kun je geen topscherm verwachten. Maar gebruikers kijken er vaak tegenaan dus we moeten hier toch kritisch zijn. Het formaat van 4,5 inch is prettig: redelijk groot. De resolutie is vrij laag voor zo'n oppervlak: 960x540. Het resulteert in een 235 pixels per vierkante inch (ppi) en het beeld heeft dan ook een redelijke scherpte. De kleuren zijn flets en het wit heeft een grauwsluier over zich. De H3 heeft echter een redelijke kijkhoek (je kunt het scherm ook schuin aflezen) en ook in de volle zon kun je hem nog (net) aflezen.

H5: Het scherm van de H5 (€159) is niet alleen 1,3 cm groter, het is ook een stuk beter. Vooral de kleuren zijn sprankelender en wit is ook echt wit. De resolutie is niet alleen hoger met 1280x720 pixels (HD), ook de scherpte: 293 pixels per inch en dat is een mooi gemiddelde voor dit schermformaat. De kijkhoek is ronduit goed. Minpuntje is het 'bleeding effect' onderin: het scherm schi jnt helemaal onderin veel feller dan in de rest van het scherm. Ook bij felle lichtbronnen is de H5 goed af te lezen.

Software

Beide toestellen worden geleverd met de nieuwste versie van het Google Android besturingssysteem: versie 4.4 (KitKat). En dat zonder een vertragende gebruikersschil en onnodige software. Er staan wel enkele Hema apps-op en ook WhatsApp. In beide toestellen zit een quadcore 1,3 GHz processor die de meeste Android-apps vlot laat functioneren. Het opslaggeheugen van de H3 is beperkt: slechts 4 GB waarvan 1,3 GB beschikbaar (de H5 heeft in totaal 32 GB). De H3 kan weliswaar met een geheugenkaart worden uitgebreid, maar niet alle apps laten zich daar (compleet) op installeren. Je kunt met de H3 dus tegen geheugengrenzen oplopen. Bij licht gebruik zal het wel meevallen.

Foto's en video's

Dat de Hema-telefoons geen toptoestellen zijn merk je vooral aan de camera's.

De H3 heeft aan de voorzijde een 2 megapixel camera die nogal donkere selfies schiet. De 5 megapixel camera aan de achterzijde schiet ook nogal grauwe kiekjes; de ledflits lijkt nauwelijks effect te hebben in donkere ruimtes. Video-opnames zijn niet vloeiend; mensen bewegen houterig.

De H5 heeft een betere 2 megapixel voorcamera; selfies zijn een stuk frisser, al lijken de kleuren nogal uitgesmeerd. Ook de 8 megapixel achterzijde camera (ook met ledflits) is beter dan die van de H3. Foto's hebben mooie kleuren en de resolutie is redelijk hoog: 8 megapixels. Bij video-opnames wappert het beeld nogal bij het afspelen; de hardware levert hier niet voldoende grafische kracht.

Speaker

Zowel de H3 als de H5 hebben een ronduit beroerde, schelle speaker. Je kunt niet fijn naar bijvoorbeeld internetradio luisteren. Je kunt wel een speakerset of een hoofdtelefoon aansluiten (de laatste levert Hema mee).

Twee jaar garantie

Bij beide telefoons belooft Hema twee jaar garantie te leveren. Een defect toestel moet je wel opsturen naar de Hema; je kunt hem niet bij een filiaal inleveren.

Wat zijn de Hema H3 en H5?

De Hema H3 is een Android-smartphone van €100 met een 4,5 inch-scherm.

De Hema H5 is een Android-smartphone van €159 met een 5 inch-scherm.

Beide toestellen zijn te bestellen op Hema.nl en vanaf 8 december ook in de Hemafilialen te koop.

De smartphones worden geleverd met oplader, usb-kabel, oordopjes en een vooraf aangebrachte screen protector (een plastic beschermlaag).

De belangrijkste specificaties:

Specificaties Hema H3:

Besturingssysteem : Android 4.4 ('KitKat');

: Android 4.4 ('KitKat'); Beeldscherm : 4,5 inch (ips);

: 4,5 inch (ips); Resolutie : 960 x 540 pixels;

: 960 x 540 pixels; Pixeldichtheid : 235 ppi;

: 235 ppi; Gewicht : 131 gram;

: 131 gram; Afmetingen : 136 mm x 66 mm x 10 mm (dikte);

: 136 mm x 66 mm x 10 mm (dikte); Processor : Quad Core 1.3 GHz;

: Quad Core 1.3 GHz; Werkgeheugen : 512 MB;

: 512 MB; Opslagcapaciteit : 4 GB + microSD-geheugenslot (tot 64 GB);

: 4 GB + microSD-geheugenslot (tot 64 GB); Netwerk : wifi, 3g;

: wifi, 3g; Camera voorzijde : 2 megapixel;

: 2 megapixel; Camera achterzijde : 5 megapixel;

: 5 megapixel; Richtprijs : €100;

: €100; Verkrijgbaar vanaf: december 2014 (eerder al te bestellen op de website van Hema).

Specificaties Hema H5:

Besturingssysteem : Android 4.4 ('KitKat');

: Android 4.4 ('KitKat'); Beeldscherm : 5 inch (ips);

: 5 inch (ips); Resolutie : 1280 x 720 pixels;

: 1280 x 720 pixels; Pixeldichtheid : 293 ppi;

: 293 ppi; Gewicht : 151 gram;

: 151 gram; Afmetingen : 143.9 mm x 72.2 mm x 7.2 mm (dikte);

: 143.9 mm x 72.2 mm x 7.2 mm (dikte); Processor : Quad Core 1.3 GHz;

: Quad Core 1.3 GHz; Werkgeheugen : 1 GB;

: 1 GB; Opslagcapaciteit : 32 GB;

: 32 GB; Netwerk : wifi, 3g;

: wifi, 3g; Camera voorzijde : 2 megapixel;

: 2 megapixel; Camera achterzijde : 8 megapixel;

: 8 megapixel; Richtprijs : €159;

: €159; Verkrijgbaar vanaf: december 2014 (eerder al te bestellen op de website van Hema).

