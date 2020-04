Houseparty app

Eerste indruk|Door de coronacrisis is de populariteit van de app Houseparty enorm gestegen. Je kunt met meerdere mensen tegelijk videobellen en spelletjes tegen elkaar spelen. Klinkt leuk, maar de bescherming van je privacy is onder de maat.

Producent Life On Air, Inc

Conclusie: leuk, maar je levert in op privacy

De populariteit van de app Houseparty is begrijpelijk. Veel mensen zitten noodgedwongen thuis. Met Houseparty kun je met maximaal 8 personen tegelijk videobellen. Dat kan heel gezellig zijn. Om de sfeer te verhogen kun je spelletjes met elkaar spelen.

Helaas zijn de privacyvoorwaarden slecht. De app verzamelt veel persoonlijke informatie en wil je op allerlei manieren reclame sturen zonder daarvoor te waarschuwen. J

e kunt de app beter niet gebruiken als je privacy je lief is. Er zijn genoeg privacyvriendelijke beeldbel-alternatieven zoals Jitsi, Signal en Facetime.

Videobellen met een hele club

Bijzonder aan Houseparty is dat je met 8 mensen tegelijk kunt videobellen, al gaat de videokwaliteit wel omlaag bij veel deelnemers. Videobellen via Houseparty vormt daarmee een aardig alternatief voor een visite of feestje en dat is ook vast de reden waarom de app nu opeens zo populair is.

Met de iOS-versie kun je zelfs het scherm delen. Zo kunnen anderen meekijken met wat er op je scherm staat. Handig als je foto’s op je iPhone of iPad snel wilt delen met de groep.

Alternatieven

Er zijn al langer apps waarmee je kunt videobellen. Denk aan WhatsApp, Facebook Messenger, Skype en het op privacy gerichte Signal. Veel apps laten je maar met een paar mensen tegelijk videobellen.

Signal kan slechts met één persoon tegelijk beeldbellen. WhatsApp kan maar tot 4 mensen aan.

Samen een spelletje spelen

Houseparty onderscheidt zich van andere apps omdat je ook spelletjes met de groep kunt spelen. Een aantal spelletjes speel je gratis. Zo is er een spel waarbij deelnemers om de beurt vragen beantwoorden. De app is Engelstalig, dus de vragen zijn dat ook.

Verder zijn er raadspelletjes. De spelletjes zijn inhoudelijk wel wat suf. Een deelnemer moet bijvoorbeeld omschrijven welk dier er op een kaart staat. Je kunt spellen bijkopen voor prijzen tussen de €1,09 en €3,49.

Onaangekondigd in beeld

Merkwaardig is dat een vriend onaangekondigd een videogesprek kan starten. Voor je er erg in hebt zit je vol in beeld. Zorg er dus voor dat je er altijd toonbaar uitziet zolang de app aan staat!

Ook kan iemand onaangekondigd deelnemen aan een groepsgesprek. Enige voorwaarde is dat deze persoon vriend is, of een vriend van een vriend. Een relatief onbekende kan dus zomaar een videogesprek binnenstappen.

Dit kun je voorkomen door het slotje in te schakelen of via de instellingen voor ‘Private Mode’ te kiezen.

Kakofonie van geluidjes

De app werkt veel met notificaties, bijvoorbeeld als iemand online komt. Als je veel vrienden hebt, wordt het snel een kakofonie door alle geluidjes. Wees dan ook selectief met toevoegen.

De app maakt veel gebruik van iconen. Het is soms even uitzoeken waar ze precies voor staan.

Verder viel op dat de iPhone bij langer gebruik heet wordt. Blijkbaar moet het toestel hard werken door alle verbindingen en notificaties. De batterij loopt hierdoor vrij snel leeg

Contacten toevoegen via adresboek en Facebook

Bij het aanmelden vraagt de app om toegang tot je adresboek, al is dit niet verplicht. Het overhandigen van de gegevens van vrienden en bekenden houdt een privacyrisico in. In de privacyvoorwaarden schrijft Houseparty dat het niet kan garanderen dat er niks uitlekt.

Als je je adresboek overhandigt, toont de app wie van je vrienden Houseparty al gebruiken. Met een tik op het scherm voeg je ze toe. Je kunt ook Facebook koppelen om het aantal vrienden verder uit te breiden.

Nadeel is dat toegevoegde contacten zomaar ongevraagd een videogesprek met je kunnen starten. Via een instelling is dit wel te voorkomen.

Privacy in het geding

Bij het aanmelden waarschuwt Houseparty niet dat de app veel informatie over je verzamelt. Er is wel een kleine link te vinden naar de privacyvoorwaarden. Die zijn gebrekkig.

Het is de vraag of Houseparty voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is. De app verzamelt informatie over onder meer je interesses, contacten en locatie.

In de voorwaarden staat dat Houseparty je gepersonaliseerde advertenties mag tonen en prijsvragen, aanbiedingen en nieuwsbrieven mag toesturen. Dat kan per mail, sms en via notificaties. Zelfs promotionele telefoontjes over Houseparty zijn niet uitgesloten.

Advertentienetwerken

Wij onderzochten met welke advertentienetwerken Houseparty contact legt. Binnen de kortste keren kwamen er namen voorbij van bekende dataverzamelaars zoals Doubleclick.com (onderdeel van Google), Segment, Taplytics.com en Branch.

Veel van deze netwerken zijn erop gericht informatie te verzamelen van grote aantallen gebruikers om gepersonaliseerde advertenties te vertonen. De app waarschuwt hier niet expliciet voor en lijkt zo de AVG te overtreden.

Afmelden

In de voorwaarden staat wel dat je je kunt uitschrijven voor de commerciële boodschappen. Het uitzetten van push notificaties en het verzamelen van locatiegegevens gaat door de instellingen van de smartphone te wijzigen.

Voor commerciële berichten per mail kun je je uitschrijven door een bericht te sturen aan hello@houseparty.com. Helaas duurt het 60 (!) dagen voordat de aanbieder van Houseparty je afmelding heeft verwerkt.

Account verwijderen

Heb je Houseparty al geïnstalleerd en heb je spijt? Zomaar de app weggooien betekent niet dat je account is verwijderd. De app-maker kan je gegevens nog steeds gebruiken. Bijvoorbeeld voor reclame.

In de iOS-app van Houseparty kun je een account eenvoudig verwijderen. Klik op het profiel-icoon en daarna op het tandwieltje. Ga naar het kopje ‘Privacy’ en kies Delete account. Stuur daarna een mail aan hello@houseparty.com om al je gegevens van de servers te laten verwijderen.

In de Android-app ontbreekt helaas de optie om het account te verwijderen. Dit kan alleen door een mail te versturen naar het zojuist genoemde mailadres.

Lees ook: