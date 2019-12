Eerste indruk|De HTC One M8 is een gelikte smartphone die de harten van designliefhebbers sneller doet kloppen. Het is de opvolger van de HTC One, die door velen werd gezien als de beste smartphone van 2013. Toch vielen de verkopen van het toestel tegen en zag HTC zijn winst kelderen. De nieuwe One M8 moet hierin verandering gaan brengen.

HTC One M8: review

De HTC One M8 is een gelikte smartphone die de harten van designliefhebbers sneller doet kloppen. Het is de opvolger van de HTC One, die door velen werd gezien als de beste smartphone van 2013. Toch vielen de verkopen van het toestel tegen en zag HTC zijn winst kelderen. De nieuwe One M8 moet hierin verandering gaan brengen.

Strak design

Bij het nieuwe toestel loopt het metaal van de achterkant nu helemaal door tot aan het scherm aan de voorkant zodat het nog meer één geheel is. De One M8 heeft minder scherpe randen dan zijn voorganger en daardoor ligt hij fijner in de hand. De omvang is wel toegenomen: het toestel werd bijna een centimeter langer en weegt met 160 gram bijna 20 gram meer dan de HTC One. Het toestel is relatief groot in verhouding tot de schermgrootte, doordat er ook nog flinke speakers naast het scherm zitten. De accu is niet door de gebruiker vervangbaar.

HTC heeft een aantal kritiekpunten op de vorige HTC One (eerste indruk) aangepakt bij de One M8. Zo zijn de knoppen een stuk beter voelbaar dan bij de originele One, waar het met je vingers steeds zoeken was naar de knoppen. De knoppen onder het scherm zijn verdwenen, die verschijnen nu op het scherm wanneer je ze nodig hebt.

Superscherp scherm

Het scherm is van 4,7 inch (HTC One) naar 5,0 inch (HTC One M8) gegaan. Het scherm is nagenoeg perfect van kwaliteit. Het full hd-scherm is superscherp, door de extreem hoge pixeldichtheid van 441 pixels per inch. De kleuren ogen natuurlijk en zeer goed in balans.

Het scherm kan gewekt worden door er op te dubbeltikken als je het toestel rechtop houdt, lekker laagdrempelig. Ook kun je de smartphone ontgrendelen door over het scherm te vegen. Naar boven vegen haalt de HTC One M8 uit de standby, met naar links vegen ga je direct naar eerste startscherm met widgets, en met naar rechts vegen open je direct het BlinkFeed social media-kanaal.

Opslagruimte

De HTC One M8 heeft een interne opslag van 16 GB in plaats van de 32 GB van de HTC One. Van deze 16 GB blijft 10 GB over voor de gebruiker. De kleinere interne opslagruimte maakt HTC meer dan goed, doordat de opslagruimte nu wél uitbreidbaar is met een micro-sd geheugenkaart (van maximaal 128 GB). Met een opslagruimte van maximaal 138 GB kan van de M8 dus een echt mediamonster worden gemaakt. Daar bovenop biedt HTC nog eens 2 jaar 50 GB extra opslag via Google Drive.

Duo camera

De HTC heeft iets bijzonders: aan de achterkant van de One M8 zitten 2 camera’s in plaats van 1. HTC noemt dit Duo Camera en belooft dat je foto’s daarmee ‘altijd gefocust’ zijn en dat je achteraf kunt scherpstellen. Dat deed ons hart sneller kloppen, want de belofte deed ons denken aan de bijzondere Lytro camera waarbij je inderdaad achteraf kunt scherpstellen. Bij HTC blijkt juist het tegenovergestelde waar: je kunt een gemaakte foto achteraf gedeeltelijk onscherp maken, door te tikken op het gedeelte dat je scherp wil hebben. Dit effect kán mooi uitpakken, maar helaas doet het dat meestal niet. De software stelt niet goed vast welke objecten er op de voorgrond staan en welke op de achtergrond. Daardoor zakt de functie helaas af van game changer naar gimmick.

Verder kunnen er achteraf nog allerlei extra diepte-effecten worden toegepast. Zo kun je met het 3D-effect een klein beetje om een voorwerp heen kijken, je kunt sneeuwvlokjes toevoegen en je kunt kleureffecten toepassen. Maar doordat het diepte-effect niet écht goed werkt, denken we dat de meeste gebruikers de effecten na een kwartier spelen weer gauw zullen vergeten.

4 megapixels

Kort samengevat is de camera van HTC One M8 zeker niet slecht, maar hij legt het in veel gevallen af tegen zijn concurrenten. We vergeleken foto’s die we maakten met voorganger HTC One en met smartphones waarvan de camera in onze test goed uit de bus kwamen: de Apple iPhone 5s, Samsung Galaxy Note 3 en de Samsung Galaxy S4.

HTC heeft gekozen voor minder, maar wel grotere pixels dan zijn concurrenten. Theoretisch vangen grotere pixels meer licht op, waardoor de One M8 beter zou moeten presteren in het donker. In de praktijk valt dat tegen. In het donker doet de One M8 het beter dan zijn voorganger, met scherpere foto’s met minder ruis. Maar in het donker verliest hij wel van de Samsung Galaxy S4 en Note 3, en de Apple iPhone 5s als het aankomt op contrast en oplichting van het beeld. Voor (digitaal) inzoomen komt hij megapixels tekort. Details worden daarbij gauw onscherp.

Megasnel

Maar er is één eigenschap waarin de One M8 al zijn concurrenten met verve verslaat: hij kan megasnel focussen en foto’s nemen. Met een tikje op het scherm neem je direct een foto en daarna kun je meteen nog een foto nemen. Iets waarbij we vooral bij de Samsungs even op moesten wachten. Houd je de fotoknop lang ingedrukt, dan wordt direct een hele fotoserie gemaakt. De camera-app doet vervolgens een suggestie voor de beste foto.

Kleuren

In het algemeen zijn de kleurweergave van de HTC One M8 behoorlijk natuurgetrouw, al zijn de kleuren in het donker wat grauw. Van de concurrenten legt de Apple Phone 5s kleuren het meest natuurlijk vast en schieten de Samsungs de meest levendige kleuren (vooral bij rood). De HTC One M8 zit er tussenin. Kleuren pakken bij de One M8 natuurgetrouwer uit dan bij voorganger HTC One, die behoorlijk warm getinte foto’s maakt bij daglicht.



Hoog contrast is lastig

Bij extreme scenario’s schiet de One M8 door, vooral bij foto’s met een hoog contrast. Dat speelt bijvoorbeeld bij foto’s waarbij de zon flink schijnt, maar de voorgrond in de schaduw is. De belichting wordt aangepast aan het object waar je op scherpstelt. Stel je scherp op het schaduwgedeelte, dan wordt dat zichtbaar, maar raakt de lucht flink uitgebleekt. Die is dan helemaal wit, of wit met felblauwe kleurschakeringen. Stel je scherp op de lucht, dan zijn juist de schaduwen erg donker en zie je hierin weinig details.

Selfies

De HTC One M8 heeft aan de voorkant een camera met 5 megapixel - ongebruikelijk veel. Maar dat levert niet per se de beste foto’s op, zo blijkt. Je zou verwachten dat hij door die extra megapixels bij inzoomen meer detail zou moeten weergeven dan zijn concurrenten, maar het tegendeel blijkt waar. Hoewel de camera van de iPhone 5s (eerste indruk) minder megapixels heeft, maakt hij selfies met meer detail en minder korreligheid. De foto’s van de iPhone 5s en de Samsung Galaxy S4 zijn bovendien levendiger van kleur. Wel een groot selfie-voordeel van de One M8: door de wijdhoekcamera passen er bij de HTC One M8 ook nog vrienden in beeld.

Snelheid

De HTC One M8 is uitgerust met een 2,3 GHz quadcore processor en de prestaties van de One M8 zijn zeer goed. In vergelijkende snelheidstests zit de One M8 in dezelfde snelheidrange als de LG G Flex, de Samsung Galaxy Note 3 en de Sony Xperia Z1. Hij overtreft de Galaxy S4, Samsungs topmodel van afgelopen jaar, in rekenkracht. In alle waarschijnlijkheid zal hij door de Samsung Galaxy S5 net voorbij gestreefd worden in absolute rekenkracht, maar het gaat dan om een verschil dat gebruikers ‘met het blote oog’ niet zelf kunnen waarnemen.

Beste luidsprekers

De HTC One had al de beste luidsprekers die in een smartphone waren ingebouwd, maar de HTC One M8 weet het geluid daarvan nog eens te overtreffen. Het geluid van de One M8 klinkt warm, ruimtelijk en vol. De scherpte van het geluid van de One is bij de One M8 grotendeels verdwenen al blijft subtiele pianomuziek te hoog gegrepen. Op het maximale volume kan de One M8 met gemak een kleine ruimte vullen. Natuurlijk, het is geen surroundset, maar voor een smartphone is de geluidskwaliteit zeer indrukwekkend.

Hoesje

HTC heeft voor de HTC One M8 een speciale case ontworpen die de achterkant en het scherm beschermt. Bijzonder is dat er kleine gaatjes in de voorkant zitten. Wanneer je de telefoon wekt, kun je door deze gaatjes de tijd en eventueel het weer zien. Wanneer je de case openklapt, gaat het scherm direct aan. Met een beetje hulp kun je de case ook gebruiken om het scherm overeind te zetten, zodat je rustig video’s kunt kijken. Een klein nadeel: de hoes blijft niet uit zichzelf open, want hij klapt vanzelf dicht.

De bovengenoemde flip case kost €40 en wordt niet meegeleverd met de One M8. In de doos van de M8 zit wél een siliconen case die de achterkant (maar niet het scherm) beschermt.

Van iPhone naar HTC One M8

HTC hoopt met de One M8 onder andere iPhone-bezitters over de streep te trekken. Daarom namen we specifiek de overstap van iPhone naar HTC One M8 onder de loep. De HTC Sync Manager belooft content van een iPhone-backup over te zetten naar de HTC One M8, maar slaagt daar maar gedeeltelijk in. Zo worden de contacten en de agenda inderdaad eenmalig overgezet, maar de verbinding met de cloud gaat daarbij verloren. Synchroniseren met diensten als Google Calendar en contacten van Gmail zit er dan niet meer in. Je kunt daarvoor beter zelf de verbinding met deze clouddiensten leggen.

De apps die bij het synchroniseren beloofd werden, worden niet overgezet. Wel verschijnt na synchronisatie een lijst met Android-versies van de iPhone-apps die je eerder geinstalleerd had. Deze apps kunnen opnieuw gedownload worden uit de Google Play Store. Voor betaalde apps moet je dan opnieuw afrekenen.

Voor de muziek blijkt niet genoeg ruimte, maar daarvan krijgen we verder geen melding. De HTC One M8 wordt tot de nok toe afgevuld met muziek, zodat er vervolgens geen ruimte meer over blijft om bijvoorbeeld nieuwe apps te installeren. De berichten en bladwijzers worden wel goed overgezet. Voor de overige items kun je uiteindelijk efficienter handmatig de smartphone ‘inrichten’.

HTC Sync Manager is verplicht voor het uitwisselen van bestanden met de Mac. Bij Windows kun je ook zonder deze software de inhoud van de One M8 beheren.

Concurrenten

De sterkste concurrenten van de HTC One M8 zijn de Samsung Galaxy S5 en de Sony Xperia Z2. De HTC One M8 wint op het gebied van design en heeft de beste luidsprekers. Qua snelheid en opslagruimte doet hij niet tot nauwelijks onder voor zijn concurrenten. Alleen zijn de S5 en Z2 wél waterdicht, en de HTC One M8 niet. De camera van de HTC One M8 is de minste van het stel.

Conclusie

HTC heeft met de One M8 een antwoord op vrijwel alle kritiekpunten die reviewers hadden over de HTC One. Het resultaat is een zeer goede smartphone voor media-junkies, met fantastisch beeld en geluid. Eigenlijk kan alleen de camera zich niet meten met de concurrentie. De HTC One M8 ligt vanaf 4 april in de winkels voor een richtprijs van €700.

Voordelen

+ Snelle en soepele bediening

+ Groot en scherp scherm met goede kleurbalans

+ Zeer veel opslagruimte

+ Zeer goede luidsprekers

Nadelen

- Camera is niet zo goed als zijn concurrenten

- Accu is niet verwisselbaar door de gebruiker

Wat is de HTC On M8?

De HTC One M8 is de opvolger van de veelgeprezen HTC One. De camera's zijn het meest opvallend: aan de achterkant zit een extra camera voor diepte en aan de voorkant zit een 5 megapixel camera voor selfies en videobellen.

Specificaties HTC One M8

Besturingssysteem : Android 4.4 Kitkat;

: Android 4.4 Kitkat; Beeldscherm : 5,0 inch (13 cm);

: 5,0 inch (13 cm); Pixeldichtheid : 441 ppi (extreem scherp);

: 441 ppi (extreem scherp); Gewicht : 160 gram (zwaar);

: 160 gram (zwaar); Afmetingen : 146 x 71 x 9,4 mm;

: 146 x 71 x 9,4 mm; Processor : 2,3 GHz (quad-core);

: 2,3 GHz (quad-core); Werkgeheugen : 2 GB;

: 2 GB; Opslagcapaciteit : 16 GB (10,1 GB over voor gebruiker) + microSD tot 128 GB;

: 16 GB (10,1 GB over voor gebruiker) + microSD tot 128 GB; Netwerk : wifi/3G/4G;

: wifi/3G/4G; Camera achterkant : twee 4 megapixel camera's (autofocus + dubbele led-flits);

: twee 4 megapixel camera's (autofocus + dubbele led-flits); Camera voorkant : 5,0 megapixel;

: 5,0 megapixel; Bijzonderheden : tweede camera aan de achterkant, batterij niet verwisselbaar, afstandsbediening voor de tv, fm-radio, nfc, nanosim;

: tweede camera aan de achterkant, batterij niet verwisselbaar, afstandsbediening voor de tv, fm-radio, nfc, nanosim; Prijs : €700;

: €700; Verkrijgbaar vanaf: april 2014.

De HTC One M8 is verkrijgbaar in 3 kleuren: grijs, zilver en goud.



