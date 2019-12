Conclusie

De Huawei P8 lite 2017 is een typische Chinese smartphone: veel waar voor een bescheiden bedrag. Dit toestel lijkt in niets op de voorganger de P8 lite, die op zich redelijk scoorde in onze test.

Niet te voorspellen is nog of deze P8 Lite 2017 de zware labtests gaat doorstaan, maar de er op lijkende P9 lite (eerste indruk) en zustermodellen Honor 6 en Huawei P9 lite Dual-sim (3 GB Ram) laten wel iets doorschemeren.

Huawei's bediening die veel op die van iPhones lijkt, is aangevuld met een ‘normale’ Android app-indeling.

Samenvatting toestel en functies

Deze smartphone met een Full HD LCD scherm van 5,2 inch en 7 GB vrij opslaggeheugen heeft een richtprijs van €250 en is behoorlijk compleet. Zo heeft het een:

dual-sim mogelijkheid

vingerafdrukscanner

FM-radio

micro-sd geheugenslot

notificatie-led.

Helaas ontbreken wel de volgende voorzieningen:

waterdichtheid

gyroscoop

speciale cameraknop

beeldstabilisatie

snellaadfunctie

draadloos opladen.

Ook heeft dit toestel nog de bekende micro-usb-aansluiting in plaats van de modernere USB-C-aansluiting.

Alternatieve geteste toestellen met Android 7 zijn:

Huawei kopieert zichzelf

Bijna 2 jaar na de eerste P8 lite introduceert Huawei nu de P8 lite 2017. In die tijd kan er veel veranderen, en dat deed Huawei dan ook:

een andere behuizing: het scherm groeide van 5 naar 5,2 inch

de accu groeide met 36%

de voorcamera kreeg er 3 megapixel bij

de processor werd sneller

het werkgeheugen is uitgebreid (nu 3GB).

Toch lijkt Huawei zelf nog niet zo zeker van de naam ‘P8 lite 2017’. Op de officiële website is dit model nog niet te vinden. Dat is lastig als je ondersteuning zoekt voor je product.

De P8 lite 2017 kent zeer veel overeenkomsten met de eerder geïntroduceerde P9 Lite. Als we een voorspelling moeten doen van het testoordeel, dan is dat aan de hand van dit model.

Dan is er nog de Honor 6X. Honor is een submerk van Huawei. De Honor 6X en de P8 lite lijken ook sterk op elkaar, maar dan is er nog de Honor 8 lite. Deze is echt identiek met de P8 lite 2017. Helaas kunnen we niet alle modelvarianten testen die Huawei op de markt brengt.

Fraai ontwerp

We hebben diverse mensen gevraagd de aanschafprijs te schatten op basis van de vormgeving alleen. En iedereen schatte de prijs royaal boven de €250 die het toestel kost.

De Huawei P8 lite 2017 ziet er strak uit. Huawei gebruikt een deel van het beeldscherm om de terugknop, homeknop en multitaskweergave te tonen. Je kunt er ook nog een knop naast zetten om je sneltoetsen en notificaties te tonen. Het voordeel is dat de volgorde van de knoppen in te stellen is, een nadeel is dat het kostbare schermruimte inneemt.

De rand van het toestel is van kunststof, maar het oogt niet goedkoop. Het heeft - in theorie -, als voordeel dat de metalen antennes een betere vorm en lengte kunnen krijgen.

De voor- en achterzijde zijn van glas. Vingerafdrukken zijn niet te voorkomen, maar aan de voorkant stoort het bij dit toestel meer dan gemiddeld. Alsof de gebruikelijke vingerafdrukwerende laag er niet (meer) op zit. Het glas loopt ietsje bol, en dat maakt het kwetsbaarder bij een val. Wees voorzichtig en/of koop een hoesje.

Full HD lcd-scherm

Het scherm heeft een full-hd resolutie, er zijn dus 1080 bij 1920 pixels. Bij een schermgrootte van 5,2 inch levert dat nog steeds een mooie scherpte op.

De kleurweergave is prima, het contrast ook. Zwart is behoorlijk zwart, hierop falen goedkopere smartphones met LCD scherm wel eens, maar deze niet.

Er is een 'oogcomfort'-stand, een stand waarbij het scherm minder blauw licht afstraalt. Dit ziet er niet erg natuurlijk uit, maar geeft de ogen in de avonduren wel meer rust, zo blijkt uit onderzoek.

Er is geen ‘altijd aan’-scherm zoals wel zit op de Samsung Galaxy A5 2017 waar we eerder een review van maakten. Maar rechtsboven in de hoek is er wel een notificatieled, voor bijvoorbeeld nieuwe e-mail.

Overigens heeft dit toestel veel gelijkenis met de Samsung, zelfde formaat, zelfde accugrootte ook (3000mah).

Android 7 met veel aanpassingen

Huawei past Android altijd sterk aan. Het nadeel is bekend, fabrikanten voeren (veiligheids)updates niet of traag uit, je krijgt voorzieningen waar je niet om hebt gevraagd en je gegevens gaan niet alleen naar Google maar ook nog naar de fabrikant.

Huawei laat de bediening standaard vrij sterk lijken op die van een iPhone van Apple. Voorbeelden: Apps staan daarbij maar op één plek en ook als je op een startscherm in het midden naar beneden swipet, krijg je precies het zoekscherm dat je bij de iPhone ziet als je naar rechts swipet. Zo zijn er meer overeenkomsten.

Of dit een voordeel is, hangt af van persoonlijke voorkeur. En het druist in tegen de Android-gedachte, waarin je alle vrijheid hebt om het toestel naar je zin te maken. Huawei geeft je nu, met 'EMUI-versie 5', zoals ze haar aanpassing van Android noemt, de keuze. Met een instelling laat je de bediening op die van een gewoon Android-toestel lijken.

Naast overeenkomsten met iPhone bediening komen we ook onderdelen tegen die aan Samsung-telefoons doen denken. Helaas geldt de Samsung-overeenkomst ook ten aanzien van het achterlopen met Android-veiligheidupdates. Maar dit toestel werkt al wel op Android Nougat, oftewel, Android 7; zo hoort dat ook.

Al met al is van de 16GB opslag geheugen nog maar 7 GB over. Gelukkig kun je dit geheugen nog uitbreiden met micro-sd-kaartjes, maar daarmee offer je de dual-simmogelijkheid op.

Het kan sneller

Verder onderzoek bevestigt het beeld: de rekenkracht van deze telefoon past bij een lager geprijsde type. Bij eenvoudige taken - denk aan het gebruik van je favoriete chat-app of het bladeren door niet al te complexe websites - merk je daar niets van. Maar als het ingewikkelder wordt - vooral bij grensverkennende games - gaat het soms schokkerig of moet je soms even wachten.

Het toestel heeft wel een redelijke hoeveelheid werkgeheugen (3GB), waardoor een mogelijk toekomstige update waarschijnlijk niet belemmerend is voor de mogelijkheden en snelheid van een toekomstige Android-update.

Soepele vingerafdrukscanner

Huawei plaatst de vingerafdrukscanner op de achterkant van de telefoon, net als LG bij bijvoorbeeld de eerder geteste LG Nexus 5X.

Met je vingerdruk ontgrendelen als het toestel op tafel ligt gaat niet, maar voor iedere andere situatie werkt het erg goed en vooral erg snel. Het toestel reageert zo snel op je vingerafdruk, dat we daardoor haast gaan twijfelen aan de nauwkeurigheid ervan. Maar: hem foppen konden we niet.

Als je de verkeerde vinger gebruikt om te scannen, dan valt het toestel na 5 keer terug op de ingestelde code , die je - zoals dat hoort - direct kunt intypen.

Je kunt de vingerafdrukscanner nog een taak geven. Door er over te vegen kun je bijvoorbeeld door foto’s bladeren of het meldingenpaneel weergeven, en door er langer op de drukken kun je een foto maken.

Camera

Er is niet veel ruimte voor de achtercamera in dit toestel, de lens (F2.0) zit nog achter het glas van de achterzijde. Toch zijn er heel redelijke foto’s te maken met de beschikbare 12 megapixels. Kleur en belichting zijn in orde, dit hebben we bij andere Huawei-toestellen minder gezien.

Bij slecht licht nemen de prestaties wel af en deze goedkopere camera heeft daar net wat meer last van dan andere. Er is geen optische stabilisatie, niet vreemd gezien de prijs van het toestel.

Via een simpele swipe zijn veel extra instellingen te kiezen, en zodra je terug wilt naar de ‘normale’ camera is dat met een enkele tap geregeld.

Je kunt nog enkele mogelijkheden toevoegen, zelfs zonder internet verbinding aan te zetten. Die mogelijkheden staan kennelijk al op het toestel, het is dus geen app-winkel, zoals bij andere merken wel vaak het geval is.

De 8 megapixel-voorcamera doet zijn werk ook naar behoren en heeft een redelijk groothoek effect. Houd hem wel goed stil, er is snel sprake van bewegingsonscherpte. Beide camera’s gaan tamelijk snel op ‘zwart’ om energie te sparen.

