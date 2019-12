Conclusie

De Huawei P9 is een zeer fraaie smartphone. Het design is goed, de vingerafdrukscanner is supersnel en het scherm is erg mooi. De camera waar Huawei de loftrompet over steekt, is zeker een goede camera, maar niet de allerbeste. Bij slechte lichtomstandigheden moet de P9 het afleggen tegen bijv. de Samsung Galaxy S7. Ook mist de P9 wat snufjes om een echt topmodel te zijn, zoals een altijd-aan-scherm waarbij altijd informatie kan worden getoond op het scherm.

Maar je betaalt dan ook een stuk minder. En dat is de kracht van dit toestel: je krijgt een premium-toestel voor een relatief lagere prijs.

Ontwerp

Het ontwerp van de Huawei P9 is zeer fraai. Huawei heeft zich duidelijk laten inspireren door Apple. Het toestel heeft afgeronde randen waardoor het zeer lekker in de hand ligt. Het glas aan de voorkant buigt af naar beneden en geeft het toestel een premium gevoel, net als het aluminium aan de achter- en zijkant. De kleur grijs heeft bij het zwarte model een beetje een paarse tint, dat is minder fraai.

De smartphone heeft een 5,2 inch scherm, maar is desondanks erg compact. Hierdoor heb je met één hand nog een redelijk goede grip op het toestel. Dat komt mede door de geringe dikte van 7 mm.

Supersnelle vingerafdrukscanner

Deel van het ontwerp is de vingerafdrukscanner aan de achterkant. De bedoeling is dat je het toestel met je wijsvinger ontgrendelt. Zit het toestel in je broekzak, dan kun je tijdens het pakken van je telefoon het toestel al ontgrendelen door je wijsvinger erop te leggen. Zodra je naar het scherm kijkt, is deze dan al klaar voor gebruik. De scanner is minder handig als je toestel op tafel ligt.

Over de snelheid van de scanner kunnen we niet klagen. Ontgrendelen gaat in een fractie van een seconde en het scannen is bijna altijd accuraat, mits je je vinger goed plaatst.

Scherm

Een van de belangrijkste aspecten van een smartphone is het scherm. Huawei heeft - in tegenstelling tot veel andere fabrikanten (Samsung, LG) - niet gekozen voor een 2K-scherm in dit topmodel, maar voor een full hd-scherm. In de Nexus 6P van Huawei zit wel zo'n hoge resolutiescherm. Maar niet getreurd. Het viel mij in eerste instantie niet eens op. Het scherm is gewoon nog steeds erg scherp. Bovendien vergt een full-hd-scherm minder van de batterij, waardoor je langer op één lading kunt doen.

Het scherm produceert verder mooie warme kleuren, waarvan je de temperatuur naar eigen wens kunt aanpassen. De kijkhoeken zijn uitstekend en ook de helderheid is dik in orde. Het scherm lijkt ook veel minder gevoelig voor vingerafdrukken dan bijvoorbeeld bij de Samsung Galaxy S7. Het glas wat bovenop het scherm ligt voelt ten slotte erg glad aan, wat het swipen ten goede komt.

Camera

Huawei richt de marketing van de P9 vooral op de camera van het toestel. In samenwerking met de Duitse cameraproducent Leica is alles uit de kast gehaald om de beste smartphonecamera te maken. Het bijzondere is dat er niet 1, maar 2 camera's aan de achterkant zitten.

De kracht van de twee 12 megapixel-camera's is dat ze beiden een aparte taak hebben bij het fotograferen. Zo richt één van de lenzen zich helemaal op het vastleggen van contrastrijke beelden in zwart-wit, en is de ander puur gericht op kleuren. De apart genomen foto's worden erna samengevoegd. Hierdoor zou je volgens Huawei prachtige foto's moeten krijgen met een goede helderheid, ook bij weinig licht.

Die claim wordt gedeeltelijk waargemaakt. Zeker bij veel daglicht schiet de P9 scherpe en mooie heldere foto's. Kleuren zijn natuurgetrouw en ook objecten dichtbij komen goed uit. Bij minder licht waren wij niet helemaal overtuigd van de foto's. De Samsung Galaxy S7 maakte in die setting betere foto's, en dat met één camera.

Wat wel erg cool is, is de mogelijkheid om met de monochrome camera pure zwart-wit foto's te maken. Die zien er gelikt uit, en dat bereik je niet zomaar met een filter. De camera-app zelf is ook erg gebruiksvriendelijk en wordt goed uitgelegd bij het 1e gebruik. Er is zelfs een pro-modus voor degenen die er echt verstand van hebben. Wat we wel een beetje misten, was de mogelijkheid om in 4K te filmen. Dat kunnen de Apple iPhone 6s, de Samsung Galaxy S7 en de LG G5 wel.

Software

De P9 draait op het recente Android 6.0. Hoelang de P9 ondersteund zal worden is echter een groot raadsel. Huawei doet daar verder geen mededelingen over en het jammere is dat ze een niet al te beste reputatie hebben als het gaat om updates. Het topmodel van vorig jaar, de P8, wacht ook nog steeds op een update naar 6.0. In het algemeen zijn smartphonefabrikanten erg vaag over updates, iets waar de Consumentenbond zich tegen verzet.

In onze community kun je zien welke toestellen er al een update naar Android 6 hebben gehad.

Over Android heen legt Huawei altijd haar eigen EMUI-schil. De interface doet heel erg denken aan iOS van de iPhone: afgeronde iconen, een soortgelijk instellingenscherm en een zoekfunctie die ook veel weg heeft van Spotlight op de iPhone. Er is bijvoorbeeld ook geen app-la waar alle apps instaan, zoals dat bij Android wel gebruikelijk is. Je zult apps dus in mapjes moeten stoppen als je ze niet allemaal wilt zien.

De schil vonden wij niet heel storend of vertragend werken, maar er gaat niks boven de soepelheid van een kale Android-versie. Die vind je op Nexus-toestellen en bijvoorbeeld een General Mobile 4G.

Van binnen

Van binnen zit het ook wel goed met de P9. Het basistoestel komt met een flinke 32 GB aan opslagruimte, 3 GB aan werkgeheugen en een 2,5 GHz processor. Bladeren door het menu en het openen van apps gaat allemaal erg soepel. Alleen bij het gamen wordt de P9 wat warm. Een grote batterij van 3000 mAh zorgt voor de nodige accuduur.

