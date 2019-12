Wat is John's Phone?

John’s Phone is ontworpen door een Amsterdams ontwerpbureau (John Doe Amsterdam). Het is een zeer eenvoudige mobiele telefoon: je kunt alleen bellen en gebeld worden. Andere eenvoudige mobiele telefoons, zoals mobiele telefoons voor ouderenhebben 'veel functies' vergeleken bij deze telefoon.

Het toestel is een simpel blokje van 10,5 x 6 x 1,5 centimeter met een gewicht van 95 gram. De batterij gaat volgens de fabrikant lang mee: de stand-by tijd is drie weken. Je kunt hem kopen in de kleuren wit, zwart, groen, bruin en roze.

Als accessoires worden een headset met één oortje, een pen, een adresboekje, een micro-USB-lader en een sticker meegeleverd. Je kunt deze op de website van John’s Phone ook los bestellen.

Overal bellen met elk abonnement

Het toestel is simlockvrij. Dat betekent dat je er elke simkaart in kunt doen: prepaid of een abonnement. Daarnaast kun je het quadband (4 GSM-banden) toestel in vrijwel de hele wereld gebruiken, behalve in landen als Japan en Zuid-Korea waar alleen 3G-netwerken zijn. (voor definities, zie ook: woordenlijst)

Wat zit erop?

John’s Phone heeft cijfertoetsen aan de voorkant van het toestel en een aantal andere knoppen aan de zijkant van het toestel: gespreksvolume, beltoonvolume en een knop om het toestel aan of uit te zetten of de toetsen te blokkeren. Aan de zijkant zit ook een laatje waar de simkaart in gaat.

Aan de bovenkant van het toestel zit een smal schermpje waarop je de status van de batterij en de sterkte van het netwerk kunt aflezen en waarop je het nummer kunt zien dat je intoetst of het nummer waardoor je gebeld wordt.

John’s Phone kopen

John's Phone is te koop bij de Bijenkorf en in de webwinkel van John’s Phones.

Wat kan John's Phone?

John's Phone is puur een beltoestel. Het toestel beschikt daarbij wel over een lijst met gemiste oproepen en een lijst met uitgaande oproepen.

Op het display kun je zien door welk nummer je gebeld wordt. Je moet wel goed weten wie er achter dat nummer zit, want de naam van de beller wordt niet weergegeven. Daarnaast kun je 10 voorkeuzenummers opslaan onder de cijfers 0 t/m 9. De procedure is niet heel ingewikkeld, maar je hebt er toch even de gebruiksaanwijzing bij nodig.

Wat kan John’s Phone niet?

Je kunt met de telefoon geen sms-berichten versturen of ontvangen. Ook kun je hem niet als klok gebruiken, want die zit er niet op.

Bediening

De bediening is simpel: je toetst een nummer in en je drukt op de groene knop om te bellen en op de rode knop om op te hangen. Als je gebeld wordt, druk je op de groene knop om op te nemen of op de rode knop om het gesprek te weigeren.

Het is een beetje lastig om het display bovenop af te lezen terwijl je een nummer intoetst aan de voorkant. Door het scherm aan de bovenkant voelt het toestel een beetje aan als een pieper. Het zwart-witte display is goed leesbaar. De cijfers zijn 3,5 millimeter hoog, maar bij gemiste oproepen zijn ze kleiner dan 2 millimeter. De weinige boodschappen op het scherm zijn alleen in het Engels.

Het belvolume kun je instellen op stil, normaal en luid. Daarbij wordt direct ook het toetsvolume aangepast. In alle standen trilt de telefoon bij een inkomende oproep. Het gespreksvolume aanpassen gaat lastig en je krijgt geen hoorbare feedback. Bovendien hoort je gesprekspartner wél dat je het volume aanpast, doordat het gesprek dan licht stoort.

De handleiding is in het Nederlands, al zijn de letters erg klein. Gelukkig heb je de handleiding nauwelijks nodig.

Telefoonboek en spelletjes

Aan de achterkant van het toestel zit achter een transparant klepje een boekje waarin je je telefoonnummers kunt opschrijven met het pennetje dat ook in de telefoon verstopt zit. Er zitten ook een paar notitieblaadjes in het boekje, geschikt voor 'uitscheurbare tekstberichten'. Op de laatste pagina blijkt dat John’s Phone ook games heeft: boter, kaas en eieren. Een kleine knipoog naar alle telefoons waarbij die functies digitaal zijn ingebouwd.

Plastic knoppen

John’s Phone ziet er nogal plastic uit. De knoppen aan de voorkant werken goed en zijn lekker groot. Maar de knoppen aan de zijkant zijn een stuk minder goed uitgevoerd. De knop voor het beltoonvolume en de aan/uit-knop kun je eigenlijk alleen met je nagels verschuiven. Het wieltje voor het gespreksvolume is lastig te bedienen en reageert ronduit slecht.

Het toestel reageert traag op de knop voor het belvolume. Schuif je de knop in één keer van maximaal volume naar stil (of andersom), dan reageert het toestel helemaal niet.

Conclusie

Het concept is erg leuk bedacht en als simpele telefoon doet John’s Phone prima dienst. De slechte uitvoering van de knoppen aan de zijkant is helaas wel echt een misser qua bedieningscomfort.