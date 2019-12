Lenovo Moto G5: eerste indruk

Eerste indruk|De Lenovo Moto G5 is de laatste aanvulling op de Moto G-serie. Ditmaal niet onder de merknaam Motorola, maar die van eigenaar Lenovo. De Lenovo Moto G5 is een van de goedkopere smartphones met Android 7, plus wat handige snufjes.

Conclusie

Voor deze eerste indruk ontvingen wij van Lenovo een leenexemplaar. De Lenovo Moto G5 biedt op het eerste gezicht de nodige waar voor zijn geld: een vlotte smartphone met vingerafdrukscanner en voldoende opslagruimte. En er is de mogelijkheid om een sd-kaart, tweede simkaart of nieuwe batterij te plaatsen.

De proeffoto’s ogen prima voor een smartphone van €200. De Moto G5 heeft gelukkig Android 7, maar helaas nog niet de laatste 7.1.1-versie.

Update: De testresultaten van de Moto G5 zijn nu ook beschikbaar in de Smartphone-vergelijker.

Op het eerste gezicht

De Lenovo Moto G5 oogt niet als een toptelefoon, maar als een goedkopere smartphone. De behuizing is van kunststof. Aan de rechterzijde zitten de aan-/uitknop en volumeknoppen. Onder het scherm zitten een vingerafdrukscanner en microfoon.

De telefoon wordt niet opgeladen met het nieuwere usb-c, maar met een micro-usbkabel, net als de meeste smartphones uit de afgelopen jaren.

Het scherm is helder en daardoor goed zichtbaar, ook met de felle zon. Het is een full hd-scherm met een diagonaal van vijf inch (12,7 centimeter).

De vingerafdrukscanner werkt snel. Hij ontgrendelt ook als de vingertop in een andere richting wordt geplaatst.

De meegeleverde snelstartgids zorgt voor een vlotte kennismaking met de basisbediening. Op de smartphone zelf staat een app met uitgebreidere handleiding. Ondanks de verwijzing in de snelstartgids naar motorola.com/mymotog is op die site nog geen informatie te vinden over de Moto G5.

Android 7

De Moto G5 is voorzien van Android 7.0. Dat is niet de nieuwste 7.1.1 versie, maar wel actueler dan de meeste mobieltjes die nog op versie 6 of ouder draaien. De laatste veiligheidsupdate van januari 2017 is ook niet helemaal up-to-date.

In onze laatste tweemaandelijkse update-controle, bleken alleen Google’s Nexus en Pixel-modellen en de €300-kostende General Mobile GM 5 Plus over Android 7.1.1 te beschikken. Lees ook de eerste indruk van de GM 5 Plus en bekijk het testresultaat.

De website van Lenovo geeft geen informatie of en wanneer de Moto G5 wordt bijgewerkt, noch hoeveel jaar ze van plan zijn updates uit te brengen.

Fabrikanten werken de software meestal niet of pas laat bij en zijn niet duidelijk over hun toekomstplannen. Daarom voeren we de actie ‘Updaten!’.

Waterafstotend

Verwacht niet teveel van de waterafstotende coating waar Lenovo mee adverteert. Dit verkleint misschien de kans op defecten áls er nattigheid is, maar is zeker geen garantie.

Voorzichtig zijn met waterdíchte telefoons, blijft aan te raden

Opladen

Er zijn geen oordopjes meegeleverd, maar wel een snellader van 10 Watt. Dat is minder vermogen dan zogenaamde Quick Charge laders (15 Watt), die bij de Moto G4 apart verkrijgbaar was, maar bijvoorbeeld tweemaal zoveel als een standaard iPhone-laadblokje (5 Watt). Als je een powerbank koopt, kies er dan een die snelladen ondersteunt.

Als dat niet genoeg is, is de batterij van de Moto G5 eenvoudig te vervangen. Dat is steeds ongebruikelijker bij smartphones. Omdat de laadcapaciteit bij dagelijks gebruik steeds ietsje afneemt, is het prettig dat je er na bijvoorbeeld twee jaar een nieuwe batterij in kunt stoppen.

Snelheid en opslagruimte

De telefoon reageert snel en blijft dat doen als we wisselen tussen meerdere toepassingen. Ook met spellen als FIFA Mobile en CSR Racing 2 heeft hij geen moeite. Het werkgeheugen van 3 gigabyte draagt daar ongetwijfeld aan bij.

Toch zul je met de grafisch meest intensieve games wel verschil zien met prijziger top-telefoons. In snelheidstest-applicaties blijkt deze Moto G5 wat langzamer dan de Huawei P8 lite 2017 die we onlangs aan de tand voelden.

De telefoon heeft 16 gigabyte aan interne opslagruimte. Dat is uit te breiden met een micro-SD-kaart van maximaal 128 gigabyte.

Dual-sim

De telefoon heeft daarnaast plek voor 2 nano-simkaarten en dat kan handig zijn. Bijvoorbeeld voor wie zijn zakelijke en privé-nummer in 1 telefoon wil gebruiken of voor wie die vlakbij de grens woont en in beide landen een telefoonnummer heeft.

Dit werkt volgens het ‘stand-by’-principe: je bent op beide nummers bereikbaar, behalve als er een in gebruik is zoals tijdens het bellen.

Welke simkaart voor bellen, sms’en en/of internetten gebruikt wordt, is instelbaar in het telefoonmenu.

Moto trucjes

De Moto G5 onderscheidt zich van andere Android-telefoons met de Moto app. Daarin zijn Moto Display en Moto Acties te configureren.

Moto Display toont meldingen op het scherm als je een stootje tegen de telefoon geeft. Dit is een ander vergrendelscherm dan het vergrendelscherm dat verschijnt wanneer je op de aan-/uitknop drukt. Het is grotendeels zwartwit en is volgens Lenovo energiezuiniger.

Moto Acties zijn extra manieren om een handeling te verrichten, die soms handiger of sneller zijn dan via het aanraakscherm. Dit is er mogelijk:

De vingerafdrukscanner gebruiken om te navigeren.

De zaklamp aan- of uitzetten door twee keer te schudden met de telefoon.

Het scherm verkleinen door te vegen, zodat alles binnen duimbereik is.

De beltoon stoppen door de telefoon op te pakken als hij overgaat.

Het geluid van meldingen en oproepen uitschakelen door het scherm omlaag te leggen.

De camera-applicatie starten door 2 keer met de pols te draaien.

Camera

Die camera-applicatie is niet hetzelfde als op Google Nexus of Google Pixel-telefoons waarop onaangepaste Android-software draait. Deze app is eenvoudig te bedienen, zonder franjes.

Achterzijde camera

Naast de stand voor gewone en panoramafoto’s is er een professionele modus. Daarin zijn witbalans, sluitertijd, ISO-waarde, belichting en scherptediepte aan te passen. In de automatische stand is er een HDR-functie, voor situaties met heel lichte en donkere plekken in het frame. In beide gevallen is er een flitser en zelfontspanner van 3 of 10 seconden.

Standaard staat de camera-applicatie ingesteld op foto’s in 16:9 breedbeeldformaat. Dan worden er foto’s met 9,7 megapixels (MP) gemaakt. Pas de instellingen aan voor volledige 13 megapixelfoto’s in de verhouding 4:3.

De camera is rap met scherpstellen, hetgeen gebeurt met behulp van fasedetectie. Onze foto’s in de vroege lentezon stellen niet teleur. Vergelijk hieronder de foto’s tussen de Moto G5 (links) en de veel duurdere iPhone 7 Plus (rechts).

Voorzijdecamera

Voorop zit een 5 megapixel-camera met groothoeklens voor zelfportretten en videogesprekken. Ook zijn een zelfontspanner en HDR-functie beschikbaar. Er is geen flitser aan de voorkant, maar het scherm kan oplichten in een vergeefse poging dat gemis te compenseren.

De optionele verfraaifunctie retoucheert zelfportretten direct, maar zelf nabewerken zorgt voor mooiere foto’s. Het automatisch wegwerken van rimpels en oneffenheden werkt enigszins, maar is verre van perfect. Bewonderaars zullen zien dat de foto bewerkt is.

Videocamera

Filmen kan in Full HD of een kleinere HD- of VGA-resolutie, alle met de gebruikelijke 30 beelden per seconde. Opnemen van video’s in 4K Ultra HD is dus niet mogelijk. Er is wel een slow motion-mode die in iets hogere kwaliteit dan VGA filmt, op 540p met 120 beelden per seconde.

