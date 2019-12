LG Cam Plus: review

Eerste indruk|De LG G5 kwam samen uit met een reeks accessoires genaamd LG Friends. LG Friends haalt het maximale uit je smartphone doordat je er meer mee gaat spelen. Eén van de accessoires is de LG Cam module: een extra module die je telefoon moet omtoveren tot een volwaardige compactcamera. Of je met de LG Cam Plus voortaan je compactcamera thuis kunt laten? Nee, dat niet.

Conclusie

Het idee om van je smartphone een volwaardige compactcamera te maken is interessant, maar slecht uitgevoerd. De LG Cam Plus biedt niet de grip en het gevoel van een echte camera, zoals LG deze belooft. Je kunt de LG G5 met Cam Plus op geen enkele manier comfortabel vasthouden én bij alle knoppen komen. Foto’s maken met één hand is ongemakkelijk. Daarnaast is het opladen van de batterij ook een gedoe. LG’s leus 'life’s good when you play more' gaat hier helaas niet op. De LG Cam Plus nodigt jammer genoeg niet uit om meer met je mobiel te doen.

Wat is het?

De LG Cam Plus is een extra module voor de LG G5, die je het gevoel moet geven dat je een compactcamera in handen hebt. Het opzetstuk zelf zorgt alleen voor extra grip en geeft je fysieke knoppen voor het maken van een foto, in- en uit te zoomen, een video op te nemen en het aan- en uitzetten van de camera. Er zit geen lens op, je maakt gewoon gebruik van de camera op het toestel.

Aansluiten van de LG Cam Plus

Het bevestigen van de module is niet moeilijk, maar vraagt wat kracht en moed. Je bevestigt de Cam Plus aan de LG G5 door de modulaire onderkant van de telefoon te vervangen door de cameramodule. In deze video demonstreren we hoe dat moet. Doordat je best wat kracht moet gebruiken bij het losmaken van de batterij heb je het idee dat je iets breekt. Als de batterij is overgezet dan schuif je de LG Cam Plus in het toestel. De smartphone is dan meteen een stuk dikker, waardoor hij minder gemakkelijk in je broekzak past.

Bediening valt tegen

Eenmaal klaar voor gebruik valt de bediening tegen. Het totaalpakket van telefoon en de module ligt enigszins lekker in de hand, maar in deze positie kom je niet gemakkelijk bij alle knoppen. Voor grotere handen is de ontspanknop te dicht aan de onderkant geplaatst. Om er goed bij te komen had de knop meer naar links moeten zitten. En juist met kleinere handen moet je je vinger in een lastige positie wringen om de camera aan te zetten met de knop aan de onderkant. Aan de positie van de knoppen had LG meer aandacht kunnen besteden.

Ook het wieltje om mee in- en uit te zoomen zit op een onhandige plek. Het biedt daarnaast geen weerstand, waardoor het wat goedkoop aanvoelt. Het in- en uitzoomen, gaat niet vloeiend en op het scherm zie je haperingen.

Tijdens het in- en uitzoomen, veranderen licht en kleuren. Dat komt omdat de smartphone wisselt tussen de gewone cameralens en de groothoekcamera. Lees hier meer over deze telefoon met 2 camera’s aan de achterkant.

Met de LG Cam Plus kun je trouwens alleen horizontaal foto’s maken. Als je de telefoon verticaal vast hebt dan kom je op geen enkele, enigszins comfortabele manier bij de knoppen van de cameramodule.

Weinig grip

Tijdens het gebruik van de LG Cam Plus moet je de mobiel best stevig vasthouden om hem niet te laten vallen. Dit komt waarschijnlijk doordat het toestel een stuk langer is dan een compactcamera. Zelfs de ruwe structuur biedt weinig houvast.

Moeilijk verhaal met de batterij

De LG Cam Plus verlengt de batterijduur, maar alleen als je de camera ook daadwerkelijk gebruikt. En zoveel extra batterijduur heeft de extra module ook niet: als we continu video’s opnemen, dan gaat het toestel 2,5 uur mee. Met de module bevestigd, is de telefoon na ruim 3 uur opnemen leeg.

Raar is dat de smartphonebatterij niet wordt opgeladen door de cameramodule. Dit gebeurt alleen als de cameramodus aanstaat of als je een knop op de cameramodule indrukt. Maar het opladen stopt na een aantal minuten, waardoor je weer een knop moet indrukken. Dat is niet echt iets waar je op zit te wachten. Daarnaast laadt de smartphonebatterij helemaal niet op als hij onder de 3 procent is en de camera grip is bevestigd.

Voor de oplaadopties had LG beter kunnen kijken naar de slimme batterijhoes van iPhone. Deze hoes gebruikt eerst de batterij van de hoes en als deze op is gebruikt hij de batterij van de iPhone zelf. Hierdoor kan je de iPhone gebruiken zonder de hoes, die je dan weer kunt opladen.