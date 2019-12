Eerste indruk|De G3 is het laatste topmodel van LG. In het ontwerp zijn enkele opvallende keuzes gemaakt, zoals de plaatsing van de toetsen. Het scherm is uniek in zijn soort door de extra hoge QHD-resolutie. De grote vraag is of zo veel pixels nodig zijn, en of het niet te veel ten koste gaat van de prestaties en het uithoudingsvermogen.

LG G3 Review

Zo'n acht maanden na de G2, komt LG nu met de opvolger, de G3. Het vlaggenschip heeft een wat verfijnder ontwerp, verbeterde specificaties, groter scherm en opvallend hoge resolutie, wat meteen het belangrijkste discussiepunt blijkt.

Conclusie

De LG G3 is ondanks het forse 5,5 inch scherm een vrij compacte telefoon. Hoewel veel plastic wordt gebruikt, heeft hij een mooie uitstraling. Er zijn enkele opvallende keuzes gemaakt, zoals de toetsen aan de achterkant. Dat moet zeker wennen, al gaat het ontwaken door twee keer op het scherm te tikken wel weer erg eenvoudig. De verhoogde schermresolutie lijkt geen voordeel te bieden ten opzichte van full-hd schermen, en eerder een nadeel. Het uithoudingsvermogen blijft flink achter. Op alle andere onderdelen kan de G3 wel gemakkelijk de strijd met concurrenten aan.

Ontwerp

De bouwkwaliteit is zeer goed te noemen. Hoewel de behuizing van plastic is gemaakt heeft het een nette, 'metallic' uitstraling. Net als bij zijn voorganger, de G2, zijn er geen toetsen onder het scherm geplaatst. Het scherm beslaat daardoor een relatief groot deel van de voorkant, mede dankzij de extra dunne rand ('bezel') langs het scherm. Door de kromming aan de zijkant ligt het toestel bovendien prettig in de hand. Ook aan de zijkant ontbreken toetsen: de powerbutton en volumeregeling zijn verhuisd naar de achterkant. Dat is even wennen, en vooral in het begin is het zoeken naar deze toetsen. Ze zijn wel beter te onderscheiden dan bij de G2, en dankzij enkele softwarematige voorzieningen is het niet echt een probleem. Zo kun je het scherm aanzetten door twee keer op het scherm te tikken, en uitzetten door twee keer op een lege plek of de statusbalk te tikken . Ook kun je het ontgrendelen door volgens een ingesteld patroon op het scherm te tikken, de zogenaamde Knock Code.

Bediening en software

De bedieningstoetsen (terug, home en recente apps) zijn nu softwaretoetsen, die wel wat ruimte wegnemen van het 5,5 inch scherm. Het beeld dat overblijft stemt qua grootte precies overeen met dat van de 5,1 inch Samsung Galaxy S5. Overigens zullen in verschillende apps, zoals de camera of games, de bedieningstoetsen worden verborgen. De G3 heeft de laatste versie van Android (4.4.2 of 'KitKat'), met verschillende aanpassingen aan de interface. Het heeft een eigen 'plat' ontwerp van LG, dat er netjes uitziet en veel instellingsmogelijkheden kent. Grappig detail is dat je twee apps naast elkaar kunt draaien door de terug-toets lang ingedrukt te houden.

Batterij verwisselbaar

Anders dan bij de G2, kun je de achterklep van de G3 verwijderen en de batterij verwisselen. Ook kun je zo de sim-kaart en microSD-geheugenkaart (tot 128 GB) plaatsen. De batterij heeft een capaciteit van 3000 mAh. Zoals ook aan de contactpunten op het klepje is te zien, kun je de G3 eventueel draadloos opladen via een laadstation, dat voor ongeveer 30 euro beschikbaar is. Standaard is overigens gewoon een laadsnoer bijgeleverd.

Scherm

In high-end smartphones is een full-hd scherm (1080p) tegenwoordig gangbaar. LG gaat nog een stapje verder met de G3. Het scherm is geclassificeerd als Quad HD (of QHD), en toont zodoende maar liefst 2560x1440 pixels, vier keer meer dan een 720p-scherm. Overigens niet te verwarren met qHD (960x540 pixels) of het toekomstige '4K' Ultra HD (3840x2160 pixels, vier keer meer dan een 1080p-scherm). Een mooie primeur voor LG, al is het de vraag of je zo veel pixels nodig hebt.

Te veel pixels?

Voor een smartphone, waarbij de schermdiagonaal doorgaans tussen 4,5 en 6 inch ligt, lijken resoluties boven full-hd niet zo nuttig. Het verschil tussen een full-hd scherm en het QHD-scherm in deze LG G3 is op normale kijkafstand niet zichtbaar, en eigenlijk ook niet met de neus op het scherm gedrukt. Volgens Apple kan het menselijk oog slechts tot 326 ppi onderscheiden op een afstand van zo'n 25 tot 30 cm. De meningen hierover lopen uiteen, maar over het algemeen wordt 450 ppi wel als bovengrens gezien. De LG G3 gaat hier, met pixeldichtheid van 538 ppi, ruimschoots overheen. Niet alleen is er nauwelijks content in deze hoge resolutie (video's bij YouTube of Netflix zijn bijvoorbeeld in 1080p), het lijkt ook sterk ten koste te gaan van de prestaties en het uithoudingsvermogen.

Beeldkwaliteit

Dankzij (of ondanks) de overtallige pixels levert de G3 een prachtig en rustig beeld met uitstekende helderheid, waardoor het ook bij fel zonlicht nog voldoende afleesbaar blijkt. Minpunt is dat, als het toestel te warm wordt, de schermhelderheid op 90 procent wordt begrensd. Vergelijken we het met de Samsung Galaxy S5 dan zijn de kleuren wat koeler en is zwart minder diepzwart.

Prestaties

Net als onder meer de Samsung Galaxy S5, HTC One M8 en Sony Xperia Z2 is de G3 voorzien van de snelle Qualcomm Snapdragon 801-processor. De quad-core processor heeft een kloksnelheid van 2,5 GHz en een werkgeheugen van 2 GB. LG stelt dat je door de stevige batterijcapaciteit langer kunt werken met de G3. We zijn daar niet van overtuigd. De accuduur valt op het eerste gezicht tegen en blijft flink achter bij concurrenten. Het scherm lijkt de belangrijkste energievreter, waardoor je bijvoorbeeld minder lang achtereen naar video kunt kijken of gamen. In stand-by gaat hij wel weer relatief lang mee, maar daar koop je geen smartphone voor.

Camera

Het toestel beschikt over een 13 megapixel camera, met optische beeldstabilisatie en dubbele led-flitser. Opvallend is het autofocus-systeem, dat een laser gebruikt voor scherpstellen. Vooral bij weinig licht lijkt dit te helpen. Hoewel de G3 dezelfde beeldsensor als de G2 heeft, blijkt de kwaliteit van foto's duidelijk verbeterd en in lijn met concurrenten.

Wat is de LG G3?

De LG G3 is de topsmartphone van LG. Het toestel heeft een uniek scherm met QHD-resolutie, dat zijn vier keer zoveel pixels als in een 720p-scherm.

Specificaties

Besturingssysteem: Android 4.4 Kitkat

Android 4.4 Kitkat Beeldscherm: 5,5 inch (14 cm)

5,5 inch (14 cm) Resolutie: 2560x1440 pixels;

2560x1440 pixels; Pixeldichtheid: 538 ppi (extreem scherp)

538 ppi (extreem scherp) Gewicht: 149 gram (redelijk zwaar)

149 gram (redelijk zwaar) Afmetingen: 146 x 75 x 8,9 mm

146 x 75 x 8,9 mm Processor: 2,5 GHz (quad-core)

2,5 GHz (quad-core) Werkgeheugen: 2 GB

2 GB Opslagcapaciteit: 16 GB (10,08 GB over voor gebruiker) + microSD tot 128 GB

16 GB (10,08 GB over voor gebruiker) + microSD tot 128 GB Verbinding: wifi/3G/4G/nfc

wifi/3G/4G/nfc Camera achterkant: 13 megapixel (autofocus + dubbele led-flits)

13 megapixel (autofocus + dubbele led-flits) Camera voorkant: 2,1 megapixel

2,1 megapixel Prijs: 549 euro

549 euro Verkrijgbaar vanaf: juli 2014

