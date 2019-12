Eerste indruk|De LG Google Nexus 5 is de eerste smartphone met Android 4.4, alias KitKat. Het is een slanke, snelle smartphone met een uitstekend scherm. Hij lijkt op de G2 van LG maar heeft hier en daar wat minder goede specificaties. Vooral de accu is minder krachtig.

Wat is de LG Google Nexus 5?

Met enige regelmaat brengt Google een eigen 'Nexus' smartphone uit om de mogelijkheden van zijn besturingssysteem Android te demonstreren. De vijfde Nexus is samen met LG ontwikkeld en heeft Android 4.4.

De LG Google Nexus 5 is sinds begin november te koop voor €400, voor het 16 GB-model. De prijs van het 32 GB model dat nog moet verschijnen is op het moment van schrijven nog niet bekend.

Specificaties:

Besturingssysteem : Android 4.4 ('KitKat');

: Android 4.4 ('KitKat'); Beeldscherm : 4,9 inch (12,5 cm);

: 4,9 inch (12,5 cm); Pixeldichtheid : 445 ppi (zeer scherp);

: 445 ppi (zeer scherp); Gewicht : 130 gram;

: 130 gram; Afmetingen : 138 x 69 x 8,6 mm;

: 138 x 69 x 8,6 mm; Processor : 2,3 GHz (quad-core);

: 2,3 GHz (quad-core); Werkgeheugen : 2 GB;

: 2 GB; Opslagcapaciteit : 32/64 GB;

: 32/64 GB; Netwerk : wifi/3G/4G;

: wifi/3G/4G; Camera achterkant : 8 megapixel (autofocus + led-flits + optische beeldstabilisatie);

: 8 megapixel (autofocus + led-flits + optische beeldstabilisatie); Camera voorkant : 1,3 megapixel;

: 1,3 megapixel; Prijs : €400 (16 GB);

: €400 (16 GB); Verkrijgbaar vanaf: november 2013.

LG Google Nexus 5: review

Met enige regelmaat brengt Google een eigen 'Nexus' smartphone uit om de mogelijkheden van zijn besturingssysteem Android te demonstreren. De vijfde Nexus is samen met LG ontwikkeld en 'draait' op besturingssysteem Android 4.4.

Android 4.4 is geen grote update; het bevat hoofdzakelijk kleine aanpassingen:

Android 4.4 zou efficiënter omgaan met het beschikbare werkgeheugen en kan al toe met 512 MB;

Google-diensten (Gmail, Youtube, Google Drive, et cetera ) zijn nauwer verweven met het besturingssysteem. Met Google Now kunnen diverse Google diensten prominent op de voorgrond worden gebracht. Een huisadres, bijvoorbeeld, is met een paar vingerbewegingen op een kaartje van Google Maps geprojecteerd;

Het thuisscherm toont transparante knoppen (onderaan) en veel pictogrammen zien er net even anders uit;

Caller ID van Google koppelt een inkomend telefoonnummer aan een bedrijf, ook als dat nummer niet is opgeslagen in de lijst met contactpersonen. We hebben het even geprobeerd en - warempel - het werkt;

Gebruikers kunnen sms'jes versturen vanuit Hangouts, Google's messaging app;

Hangouts laat een locatie direct delen ('Hier ben ik');

De Android camera-app kent een nieuwe feature: Photo Sphere. Deze laat een 360-graden rondkijkfoto maken, vergelijkbaar met de (iPhone) app Microsoft Photosynth. Google de werking van Photoshpere;

Auto Awesome laat je een slideshow maken van de foto's en video's op je toestel, om te delen met vrienden en familie.

Een kenmerk van de gratis diensten van Google is wel; Als je data niet wilt delen met Google dan is een flink aantal diensten ook niet of minder bruikbaar.

Kale Android

Een voordeel van de Google Nexus-telefoons (én de Google Nexus-tablets) is dat er altijd een native versie van Android op staat; een kale versie van Android zonder toevoegingen aan de interface (van de telefoonfabrikant). Een kale Android draait soepeler en is makkelijker (meestal ook eerder) bij te werken met nieuwe versies van het besturingssysteem.

Het betekent voor deze LG ook dat de PC software die LG normaal gesproken downloadbaar aanbiedt voor deze LG Nexus 5 niet beschikbaar is. Dat is jammer wat daarmee mis je de functie waarmee je vrijwel je hele telefoon kunt backuppen op je PC. Met de kale Nexus telefoons zul je zelf iets moeten regelen voor een complete backup. Gelukkig is het met cloud-oplossingen niet meer zo moeilijk.



De Nexus telefoons worden in de regel ook lang ondersteund met Android updates, langer dan de fabrikanten normaal gesproken doen. Toch komt Android Kitkat 4.4 niet meer beschikbaar voor de de Samsung Galaxy Nexus uit 2011. Alleen Apple biedt nog steeds een iets langere ondersteuning op smartphones, het laatste "iOS" werkt nog op iPhones uit 2010.

Lijkt op de G2

De LG Nexus 5 (€400) is een smartphone met prima specificaties. Hij lijkt nogal op de G2 van LG (€550), zie de foto hiernaast. Beide toestellen zijn slank en hebben een geringe rand rond het scherm. De afwerking van de Nexus is goed, de matte achterzijde oogt neutraal, maar de zijkant had strakker gekund. Waar de meeste Koreaanse toestellen een afneembare achterzijde hebben, zodat je zelf de accu kunt vervangen, heeft deze Nexus 5 dat niet.

Er zijn wel verschillen: bij de G2 zitten de 'powerknop' en de volumeknoppen aan de achterzijde (zie de foto) en dat is innovatief. Bij de Nexus 5 zitten de vrij scherp gevormde knoppen aan de zijkant.

De Nexus 5 en de LG G2 delen belangrijke specificaties:

HD-scherm (1080 x 1920 pixels);

IPS-kwaliteit scherm (goede kijkhoeken);

Snelle quad-core 2.3 GHz processor (G2: 2,26 GHz);

2 uitvoeringen: 16 of 32 GB opslagruimte;

2 GB werkgeheugen;

2 GB werkgeheugen; Optische beeldstabilisatie in de camera;

Kan overweg met 4G / LTE mobiele netwerken.

Maar op sommige punten wijkt de Nexus 5 toch af:

2300 mAh accu (de G2 heeft een 3000 mAh accu);

130 g (G2: 140 g);

8,6 mm dik (G2 8,9 mm);

4,95 inch (G2: 5,2 inch);

445 ppi (G2: 424 ppi );

8 megapixel achterzijdecamera (G2: 13 megapixel);

1,3 megapixel voorzijdecamera (G2: 2,1 megapixel);

Android 4.4 (G2: Android 4.2.2).

Het belangrijkste verschil vinden wij de minder krachtige (2300 mAh) accu. Je moet hem sneller aan de lader leggen dan de LG G2 (3000 mAh). 2300 mAh geeft de stroomsterkte aan van de accu. Hoe hoger dit getal, des te langer de accu in stroom kan voorzien.

Ons lab test momenteel de LG Nexus 5, inclusief de werkduur van de accu. De LG G2 haalde in onze test ruim 4 uren actief gebruik (bij navigatie) en als je dat omrekent naar de Nexus 5 zou je (in theorie) ruim 3 uur halen.

Barometer

Zoals bijna elke Google Nexus telefoon heeft ook de LG Nexus 5 weer een barometer. Van alle sensoren in een smartphone is het mogelijk de eerste die je kunt missen, maar als iedereen deze data zou delen kan het mogelijk helpen bij weersvoorspellingen. De pressureNET app is een van de (zelf te installeren) apps waarbij je deze data deelt met weersvoorspellers en wetenschappers.

Camera

De achterzijdecamera in de Nexus 5 beschikt - net als de LG G2 - over optische beeldstabilisatietechnologie. Je schiet er best leuke foto's (zie hieronder) mee, al lijkt de camera een beetje traag te reageren.

Een speciale afdrukknop voor de camera ontbreekt helaas, je moet dus de volumeknop, of de knop op het scherm gebruiken, focussen werkt dan minder handig.

Een verbeterde HDR+ modus maakt een reeks opnames en voegt foto's samen tot één betere door schaduw- en lichtbereik te combineren.

De camera steekt iets uit de behuizing. Dat is maar een heel klein beetje, maar vervelender is dat er een vrij scherp randje is waardoor het toestel minder soepel in een broekzak glijdt.

De resolutie van de voorzijdecamera (1,3 megapixel) is net te beperkt voor een mooie papieren afdruk van een selfie (een foto van jezelf, eventueel samen met een vriend(in)).

Er zijn twee 'galerij' apps in het toestel, waarmee je je foto's kunt terugzien. De ene is de klassieke galerij-app die al langer in Android terug te vinden is. De andere heet 'Foto's' en is eigenlijk een deel van Google Plus. De klassieke app heeft meer mogelijkheden, is duidelijk meer uit-ontwikkeld. Foto's zien er wel wat moderner uit.



Conclusie

Voor een niet al te hoog bedrag koop je met de Nexus 5 een 'high end', groot formaat smartphone met een topscherm en het nieuwste Android besturingssyteem: 4.4. Android op de Nexus heeft bovendien een goede kans op updates in de toekomst omdat er geen interface aan is toegevoegd. De Nexus 5 heeft wel een wat minder krachtige accu dan de vergelijkbare LG G2. De Google diensten komen op zo'n 'kale' Nexus smartphone nog wat opvallender naar voren dan bij toestellen met een eigen fabrikantenschil. Ben je op zoek naar een krachtige 'high end' smartphone met Android maar wil je niet te veel betalen, dan is dit één van de betere keuzes.

Pluspunten:

Waarschijnlijk lange software ondersteuning, en nieuwste Android versies als eerste op het toestel.

Fraai scherm met goede kleuren en goed contrast.

Minpunten: