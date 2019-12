Eerste indruk|Smartphones met fantastisch geluid bestaan niet. Dat gaat simpelweg niet in zo’n klein, dun apparaat. LG beweert het tegendeel: een legendarisch geluid is mogelijk met de LG Hi-Fi Plus luidspreker voor smartphones en laptops. De samenwerking met Bang & Olufsen maakt LG’s claim extra geloofwaardig. Maar helaas: in onze test komt de legende niet tot leven.

Conclusie

Het legendarische geluid dat LG belooft is een fabeltje. Het geluid van de Hi-Fi Plus klinkt vooral zacht en dun. Voor slechtklinkende smartphones en computers biedt deze luidspreker wel een uitkomst. Dat het apparaat met muziek van 'hoge kwaliteit' werkt, is alleen interessant voor die enkeling met een geschikte muziekcollectie en uitmuntend gehoor.

Weinig muziek van hoge kwaliteit

De LG Hi-Fi Plus is niet alleen een luidspreker, maar ook een digitaal-analoog-converter (DAC) die overweg kan met muziek van hoge kwaliteit tot 32-bit. Dat zou mooier moeten klinken, want audio met een hoger aantal ‘bits’ bevat meer informatie over de oorspronkelijk geluidsopname.

Maar daar hebben de meeste mensen weinig aan. Een gewone audio-cd bevat namelijk maar 16-bit en populaire muziekformaten als .mp3 bevatten nog minder informatie, dit zijn namelijk verkleinde versies van het oorspronkelijk bestand.

Bovendien: veel mensen horen het verschil in geluidskwaliteit niet eens. Zelfs niet als ze mp3’s verruilen voor 24- of 32-bits opnames in een kwaliteitsbehoudend formaat zoals .flac. NB. Tidal is bijvoorbeeld een Spotify-alternatief dat ongecomprimeerde muziek aanbiedt.

Teleurstellende geluidskwaliteit

Toch zou de LG Hi-Fi Plus nuttig kunnen zijn voor ‘gewone’ muziek, namelijk als de luidspreker beter klinkt dan degene waar je nu naar luistert. Maar de hoge verwachtingen die LG schept over de geluidskwaliteit, worden niet waargemaakt. Alle marketingpraat en de samenwerking met Bang & Olufsen (B&O) ten spijt. Het geluid is zacht en dun. Hoewel het geluid kleurrijk is, heeft het weinig bas.

De Hi-Fi Plus klinkt maar iets beter dan de luidsprekers van bijvoorbeeld de LG G5-smartphone. Wel vervormt het geluid als je de telefoon - zonder Hi-Fi Plus luidspreker - vastpakt, omdat je hand de luidspreker dan bedekt. Met oordopjes is het enige verschil dat het volume hoger is met de LG Hi-Fi Plus dan via de LG G5. Merkwaardig is het irritante fluitgeluid dat je met de Hi-Fi Plus continue door de hoofdtelefoon hoort bij de equalizer preset ‘true surround’. Dat is vervelend als je naar muziek met stille momenten luistert, zoals een pianosolo.

Deze telefoons hebben van zichzelf goede luidsprekers :

Ter vergelijk: de luidsprekers van de LG G5 beoordelen we – zonder Hi-Fi Plus met een 7,3 en de HTC 10 moet het doen met een 6,9, ook al is dit een telefoon met ingebouwde 24-bit DAC.

Niet zo eenvoudig

De LG Hi-Fi Plus is te gebruiken met Android-smartphones, iPhones en laptops. Uit de handleiding blijkt niet hoe dat werkt. Door op internet te zoeken, leren we dat je de luidspreker moet aansluiten met de bijgeleverde micro-usb-kabel.

De LG Hi-Fi Plus is bij de LG G5-smartphone zelfs in de telefoon te schuiven, net als LG’s cameramodule. Bekijk onze demonstratie.

Als de luidspreker is aangesloten heb je 2 ingangen voor oordopjes: één op de smartphone of laptop en de ander onderop de module. Beide ingangen werken, maar niet tegelijkertijd.

Als de module in de LG G5 zit en je gebruikt een hoofdtelefoon dan verschijnt er een geluidsinstellingenmenu. Hier kun je het volume en de balans aanpassen.

Kortere batterijduur

Door de LG Hi-Fi Plus is de batterijduur van telefoon of laptop korter. De luidspreker werkt op de stroom uit deze apparaten. Het voordeel is dat je de geluidsmodule nooit hoeft op te laden. Zit hij aan de LG G5, dan duurt het opladen van de telefoon een stuk langer: normaal is de batterij na 15 minuten voor een kwart opgeladen, met Hi-Fi Plus maar voor een tiende.

Bekijk ook: