Internet dataverbruik

Mobiel internetten via het 3G- of 4G-netwerk van telecomproviders is handig als je buiten de deur bent en toch het internet op wil. Maar let op: smartphones versturen ook data als je de smartphone niet actief gebruikt. Hoe voorkom je een hoge rekening?

Wat is dataverbruik?

Bij mobiel internetten wordt via het mobiele netwerk van de provider allerlei informatie verstuurd van het internet naar jouw smartphone (downloaden) en van jouw smartphone naar het internet (uploaden). De eenheid van de verstuurde informatie wordt geteld in MB’s (megabytes). Het dataverbruik is het aantal MB’s dat de smartphone verstuurt en ontvangt via het netwerk van de provider.

Wanneer verbruiken smartphones data?

Zodra er een simkaart in de mobiele telefoon is geplaatst, kan een smartphone data gebruiken. Bij sommige providers kun je tóch internetten, zelfs als je geen internetabonnement of internetbundel hebt afgesloten. De smartphone gebruikt niet alleen data als je actief van het internet gebruikmaakt, maar hij doet dit ook op de achtergrond zonder dat je het merkt. Dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat berichtjes en e-mails ook binnenkomen als de smartphone in stand-by staat. Apps kunnen eveneens data op de achtergrond versturen, bijvoorbeeld om bestanden te synchroniseren. Daardoor kan het gebeuren dat je verbruik hoger is dan je had verwacht.

De beste manier om je gebruik in de hand te houden is mobiele data alleen in te schakelen wanneer je het nodig hebt. Thuis, op het werk en op school kun je meestal gewoon internetten via wifi. Deze controle is fijn, maar het nadeel is wel dat je dan buiten de deur geen Whatsapp-berichten en e-mails ontvangt. Het aan laten staan van mobiele data heeft dus zo zijn voordelen. Gelukkig zijn er tal van mogelijkheden om je verbruik te beperken, ook als je mobiele data liever aan laat staan. Met onze datatips voor Android, iOS en Windows Phone kun je onverwacht hoge rekeningen voorkomen.

Waar vind ik mijn datagebruik?

Het dataverbruik van je smartphone is op veel verschillende plekken terug te vinden.

Op de smartphone

Android : Apps > Instellingen > Gegevensgebruik/Datagebruik.

: Apps > Instellingen > Gegevensgebruik/Datagebruik. iOS : Instellingen > Mobiel netwerk.

: Instellingen > Mobiel netwerk. Windows Phone: veeg op het startscherm naar links en kies ‘Data Sense’.

Datateller-app

Een datateller-app is een gemakkelijke manier om je gebruik in de gaten te houden. Deze apps kunnen je ook waarschuwen wanneer je bijna je datalimiet bereikt. Houdt ruime marges aan voor het instellen van zo’n waarschuwing, want de telling van de provider kan enigszins verschillen van de waardes die de datateller-app weergeeft.

Stel ook de meetperiode goed in, zodat deze overeenkomt met de meetperiode van de provider. Providers beginnen te tellen aan het begin van de maand óf op de datum dat het contract inging (bijvoorbeeld de zesde van elke maand).

App van de provider

Ook providers hebben datateller-apps. Het handige is dat deze provider-apps aan jouw telefoonnummer en abonnement zijn gekoppeld. Je mag verwachten dat de hierin gegeven informatie goed overeenkomt met de uiteindelijke factuur.

Factuur van de provider

Op de maandelijkse factuur van je abonnement kun je zien hoeveel dataverkeer je de afgelopen maand hebt verbruikt. Soms is het verbruik per dag aangegeven, soms op de seconde nauwkeurig. Het nadeel is dat deze informatie pas achteraf komt en soms is het dan al te laat. Daarom raden we aan ook een datateller-app te installeren.

Houd er rekening mee dat datateller-apps soms net anders tellen dan de provider, die alleen de activiteit op het netwerk bijhoudt. Houd dus ruime marges aan in je vergelijking.

Algemene datatips

Vermijd data-slurpers via mobiel internet. Streaming video (YouTube, Netflix) en streaming audio (Spotify, internetradio) zijn grootverbruikers. Die kun je beter vermijden als je een beperkte databundel hebt. Gebruik wifi waar mogelijk, want dan gebruik je geen data uit je bundel. Als je thuis, op het werk of op school gebruikmaakt van wifi, dan heb je mobiel internet alleen maar nodig voor onderweg. Je telefoon schakelt vanzelf over op wifi zodra er een toegankelijk netwerk in de buurt is. Let wel op dat je inderdaad overal bereik hebt via wifi. Leg je je mobiel naast je bed terwijl je op je slaapkamer geen wifi-bereik hebt, dan gebruikt je smartphone elke nacht (op de achtergrond) ongemerkt data via mobiel internet. Gebruik wifi-hotspots. Onder andere KPN en T-Mobile bieden die aan. Het is afhankelijk van je type abonnement of gebruik van deze hotspots gratis is. Maar ook andere partijen bieden gratis hotspots aan. Schakel automatische synchronisatie op de achtergrond uit en stel in dat applicaties geen data op de achtergrond mogen downloaden voor Android, iOS en Windows Phone. Schakel mobiele data uit via de instellingen als je zeker wilt weten dat je smartphone geen data gebruikt. Bezoek mobiele websites. Kies bij mobiel internetten voor de mobiele versie van websites als dat mogelijk is. Het adres begint dan vaak met m., mob. of mobiel. Deze sites zijn ingericht op bezoeken via mobiele telefoons en kosten minder data dan de normale sites. Bijkomend voordeel: ze laden sneller dan de normale versie van de website. Gebruik mobiel internet niet voordat je abonnement is ingegaan. Hiervoor rekent de provider buitenbundeltarieven. De kosten zijn dan relatief hoog en komen bovenop je vaste maandbedrag. Schakel dataroaming uit <strong>in het buitenland</strong>. Zo kun je voorkomen dat je ongemerkt data gebruikt in het buitenland. Gebruik een datateller-app om je datagebruik bij mobiel internet in de gaten te houden. Installeer ook de app van je provider. Bekijk je factuur. Log in op de website of app van je provider om inzicht te krijgen in je datagebruik. Adblocker-apps blokkeren advertenties in de browser (helaas niet de banners binnen apps) en dat levert 30% tot 40% databesparing op bij het browsen. In een FAQ adblockers zetten we de voor- en nadelen van adblockers op een rij. Ook geven we aan welke adblockers goed zijn en hoe je ze installeert en gebruikt.

Datatips Android

Bij Android zijn de mogelijkheden om controle uit te oefenen op het dataverbruik minder toegankelijk dan bij iOS. De instellingen zijn behoorlijk verstopt. Hieronder staan enkele maatregelen die je kunt treffen om het dataverkeer te beperken. De aangegeven plekken in het menu kunnen per toestel verschillen.

Schakel mobiele data alleen in wanneer je het nodig hebt. Ga naar Apps > Instellingen > Meer (netwerken) > Mobiele netwerken > Schakel ‘Gegevenstoegang aan’ uit. Sommige Androids bieden de mogelijkheid mobiele data uit te schakelen via de snelle instellingen. De plek waarop je de instelling vindt kan per smartphone verschillen. Installeer een widget om mobiele data snel in- en uit te schakelen. Als je geen zin hebt om elke keer diep de instellingen in te duiken om mobiele data aan of uit te zetten, kun je een widget op je startscherm installeren waarmee mobiele data met 1 tik kan worden in en uitgeschakeld. Ga naar Play Store > Zoek op ‘Power Toggles’. Dat levert diverse widgets op die je op je homescreen kunt zetten. Stel een datalimiet in. Ga naar Apps > Instellingen > Gegevensgebruik/Datagebruik > Schakel ‘Limiet mobiele geg. instellen’ in. De limiet kan ingesteld worden door de rode lijn naar boven of naar beneden te verslepen. Ook kun je instellen wanneer je een waarschuwing krijgt. Schakel automatische synchronisatie uit. Ga naar Apps > Instellingen > Gegevensgebruik/Datagebruik > Menuknop (rechts bovenin, icoon met 3 kleine blokjes boven elkaar) > Schakel ‘Gegevens automatisch synchr’ uit. Deze instelling kan snel in- en uitgeschakeld worden via de Android Energiebeheer widget (via het knopje met de ronddraaiende pijlen).

Ook voor diensten zoals Dropbox, Facebook en Twitter kan ingesteld worden welke items gesynchroniseerd moeten worden en hoe vaak. Ga hiervoor naar Apps > Instellingen > Accounts en kies per account wat je wil synchroniseren. Stel in welke apps gegevens op de achtergrond mogen binnenhalen. Ga naar Apps > Instellingen > Gegevensgebruik/Datagebruik > Menuknop (rechts bovenin, icoon met 3 kleine blokjes boven elkaar) > Schakel ‘Achtergrondgegevens beperken’ in. Het beperken van achtergronddata kan ook per app worden ingesteld. Kies per app (tik op de app om dieper in het menu te gaan) voor ‘Achtergrondgegevens beperken’ (onderaan). Achtergrondgegevens verlopen dan voor deze apps alleen via wifi. Schakel bij Facebook het automatisch afspelen van video’s uit. Open de Facebook-app en ga naar Instellingen (meest rechts in het menu) > App-instellingen > Video automatisch afspelen > zet op: Alleen Wi-Fi of Uit. Schakel bij Instagram het automatisch afspelen van video’s uit. Open de Instagram app en ga naar Instellingen (3 vierkantjes rechts bovenaan) > Video’s > Gegevensgebruik > Vooraf laden alleen via Wi-Fi. Schakel bij WhatsApp het automatisch downloaden van afbeeldingen, geluiden en video’s uit. Open WhatsApp en ga naar Instellingen (drie vierkantjes rechts bovenaan) > Instellingen > Chatinstellingen > Media automatisch downloaden > Bij gebruik mobiel netwerk > schakel dit uit voor afbeeldingen, geluid en video. Zorg dat apps niet via mobiel internet worden gedownload. Standaard worden apps alleen via wifi gedownload. Check of de instelling hiervoor goed staat via Apps > Play Store > Menuknop (rechts bovenin, icoon met drie kleine blokjes boven elkaar) > Instellingen > Apps automatisch bijwerken > Apps alleen via wifi automatisch bijwerken. Houd je dataverbruik in de gaten. Android heeft in de nieuwere versies een ingebouwde datateller-app. Deze vind je via Apps > Instellingen > Datagebruik. Er zijn ook diverse datateller-apps te downloaden in de Play Store.

Datatips iOS (iPhone)

Bij iOS kun je behoorlijk wat controle uitoefenen op het dataverbruik van de smartphone. Door zo nu en dan kritisch je instellingen na te lopen kun je je datagebruik flink terugdringen.

Schakel mobiele data alleen in wanneer je het nodig hebt. Ga naar Instellingen > Mobiel netwerk > Schakel ‘Mobiele data’ uit. Zo weet je zeker dat je geen onverwachte kosten voor dataverkeer maakt. Natuurlijk is het wel wat onhandig om het steeds in- en uit te schakelen, maar het is wel de meest effectieve manier om het mobiele datagebruik binnen de perken te houden. Stel in welke apps mobiele data mogen gebruiken. Ga naar Instellingen > Mobiel netwerk. Geef per app aan of deze wel of geen mobiele data mag gebruiken. De instellingen kunnen alleen gewijzigd worden wanneer mobiele data aan staat. Gek genoeg kun je deze instelling alleen wijzigen voor apps die in het verleden al eens data hebben gebruikt. Je kunt ze dus niet vooraf de toegang ontzeggen, maar je moet eerst wat data via de betreffende app verstoken voor je deze optie uit kunt schakelen. Stel in welke apps gegevens op de achtergrond mogen binnenhalen (zonder dat je de app actief gebruikt). Ga naar Instellingen > Algemeen > Ververs apps op achtergrond. Je kunt het verversen van apps op de achtergrond geheel uitschakelen, of het instellen per app. Schakel bij Instagram het automatisch afspelen van video’s uit. Open de Instagram app en ga naar de instellingen (tandwiel rechts bovenaan) > Vooraf laden > Alleen op Wi-Fi. Schakel bij WhatsApp het automatisch downloaden van afbeeldingen, geluiden en video’s uit. Open WhatsApp en ga naar Instellingen (tandwiel rechts onderaan) > Chatinstellingen > Media autom. downloaden > stel dit zowel voor afbeeldingen, geluid als video in op Wi-Fi. Download updates alleen via wifi. Ga naar Instellingen > iTunes en App Store > Schakel ‘Gebruik mobiele data’ uit. Je kunt hier bovendien instellen of je iPhone automatisch nieuw aangekochte muziek, apps of boeken downloadt. Schakel het gebruik van mobiele downloads uit voor podcasts. Ga naar Instellingen > Podcasts > Schakel ‘Gebruik mobiele data’ uit. Pas aan hoe vaak je e-mail binnenhaalt (‘fetch e-mail’). Ga naar Instellingen > E-mail, contacten, agenda’s > Nieuwe gegevens. Stel onderaan bij ‘Fetch’ in of je e-mail elk uur of handmatig wil binnenhalen. Houd je dataverbruik in de gaten. iOS houdt voor het systeem zelf en voor elke app afzonderlijk bij hoeveel data wordt verbruikt. Ga naar Instellingen > Mobiel netwerk om te zien welke apps veel data slurpen. De teller telt eeuwig door tot het moment dat je hem reset, wat onhandig is als je wil weten hoeveel data je bijvoorbeeld deze maand hebt gebruikt. Daarvoor kun je beter een datateller-app installeren.

Datatips Windows Phone

Bij Windows Phone zijn er weinig mogelijkheden om controle uit te oefenen op het dataverbruik. Hieronder staan enkele maatregelen die je kunt treffen om het dataverkeer te beperken. De exacte locatie van bepaalde instellingen kan verschillen per toestel.

Schakel mobiele data alleen in wanneer je het nodig hebt. Ga naar Instellingen > mobiel netwerk & simkaart > Kies dataverbinding ‘ingeschakeld’ om mobiele in te schakelen en kies ‘uitgeschakeld’ om mobiele data uit te schakelen. Zo weet je zeker dat je geen onverwachte kosten voor dataverkeer maakt. Natuurlijk is het wel wat onhandig om het steeds in- en uit te schakelen, maar het is wel de meest effectieve manier om het mobiele datagebruik binnen de perken te houden. Beperk achtergrondtaken. Windows Phone 8.1 : ga naar Instellingen > systeem > batterijbesparing > verbruik > apps weergeven die op de achtergrond kunnen worden uitgevoerd (linkje bovenaan) > apps weergeven die op de achtergrond kunnen worden uitgevoerd > schakel voor elke app apart uit: Deze app mag op de achtergrond worden uitgevoerd, zelfs wanneer Batterijbesparing is ingeschakeld.

Windows Phone 8 : ga naar Instellingen > toepassingen > achtergrondtaken. Hier kun je per app het gebruik van de dataverbinding op de achtergrond toestaan of blokkeren. Houd je dataverbruik in de gaten. Windows Phone heeft een ingebouwde datateller-app. Veeg naar links en kies ‘Data-inzicht’ > Instellingen > Achtergrondgegevens beperken > Schakel deze optie in. Stel hier eventueel een limiet in voor het datagebruik. Er zijn ook losse datateller-apps te vinden in de Windows Store.

Groter scherm, hogere telefoonrekening?

Een groter scherm heeft vaak meer pixels. Download je daarmee dan ook meer informatie? Niet per se.

Meestal gelijke data

Voor de meeste activiteiten maakt het voor het dataverkeer niet uit hoe groot je scherm is. Dat geldt bijvoorbeeld voor e-mailen, navigeren en bestanden downloaden. De verzonden hoeveelheid informatie is daarbij hetzelfde, ongeacht de schermgrootte. En de hoeveelheid dataverkeer is dan dus ook gelijk.

Meer data bij sommige websites

Bij steeds meer websites wordt de weergave van de site aangepast aan de schermresolutie. Dat zorgt ervoor dat websites er zowel goed uitzien op smartphones, tablets als op een groot computerscherm. Naar schermen met meer pixels kunnen bijvoorbeeld hogere kwaliteit plaatjes gestuurd worden; dat kost dan iets meer dataverkeer.

Meer data bij streaming

Bij het bekijken van streaming video’s wordt steeds vaker de kwaliteit van de video automatisch aangepast op de schermresolutie en de snelheid van de verbinding. Dat zorgt ervoor dat je bij video-apps zoals YouTube minder lang hoeft te wachten tot de video start (het ‘bufferen’). Video’s in hogere kwaliteit kosten veel meer dataverkeer. Denk daarbij aan 2 tot 3x zo veel dataverkeer.

Groter scherm, meer gebruik

We moeten vooral de menselijke factor niet vergeten: mensen die van plan zijn hun telefoon veel te gebruiken, zullen eerder voor een groter scherm kiezen. En wanneer je eenmaal in bezit bent van een smartphone met een groot scherm, maakt het grote scherm het gebruik aantrekkelijker en is het waarschijnlijk dat je daardoor meer data zult verstoken.

Mijn rekening klopt niet, wat kan ik doen?

Leg je klacht voor aan de provider. Dit kan bijvoorbeeld via klachtenkompas.nl. Probeer daarvoor eerst uit te vinden waar het plotseling hoge dataverbruik vandaan komt. Dit vind je uit met een datateller-app, of via de smartphone zelf. Zie 'waar vind ik mijn datagebruik?'. Je verhaal richting de provider is sterker als je screenshots van een datateller-app kunt overleggen die een geheel ander gebruik laten zien dan je telefoonrekening.

