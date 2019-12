Eerste indruk|Het kan al tientallen jaren bij Albert Heijn: zelfscannen. Zelfscannen houdt in dat je zelf je boodschappen scant met een barcodelezer en vervolgens afrekent via een automaat. Sinds woensdag (11 maart) kun je bij alle Albert Heijns - waar je al kon zelfscannen met een scanapparaatje - je eigen smartphone als scanner gebruiken.

Scannen met je mobiel bij Albert Heijn: review

Conclusie

Mobiel zelfscannen werkt prettig en is handig: je hoeft niet in de rij van een kassa te staan, je weet op elk moment voor welk bedrag je boodschappen doet en kunt alles direct in je tas stoppen.

Nadelen zijn er echter ook, vooral voor wie veel waarde hecht aan zijn privacy: Albert Heijn kan inzien waar je bent, binnen én buiten de eigen winkels. Albert Heijn kan daarnaast, zolang je in hun winkel bent, al het internetverkeer via je smartphone volgen, omdat je voor mobiel zelfscannen verplicht moet verbinden met het wifi-netwerk van Albert Heijn. Verbind je onverhoopt met het 'verkeerde' wifi-netwerk - dat net zo goed 'Albert Heijn' kan heten - dan heb je al helemaal geen zicht op wie jouw internetverkeer monitort.

Smartphone met app

Om mobiel te kunnen zelfscannen, heb je een smartphone met daarop 'Appie' - de app van Albert Heijn - nodig en een Bonuskaart. In de winkel kun je vervolgens pas beginnen met scannen nadat je met het wifi-netwerk van Albert Heijn verbinding hebt gemaakt, je Bonuskaart hebt gescand en de voorwaarden hebt geaccepteerd.

Vergissing is nu diefstal

Wie met een zelfscanapparaatje van Albert Heijn scant, moet ook voorwaarden accepteren alvorens met zelfscannen te kunnen beginnen. Het verschil is echter dat die voorwaarden op het display staan. Bij mobiel zelfscannen toont de app alleen wat losse voorwaarden en een (niet-aantikbare) link naar de website van Albert Heijn voor wie de volledige lijst met voorwaarden wil lezen.

Een van die losse voorwaarden luidt: 'Blijkt bij controle dat niet alle producten zijn gescand (...), dan beschouwen wij dit als diefstal'. Een groot contrast met 1996, toen een woordvoerder hierover nog zei: 'Wij gaan ervan uit dat onze klanten niet stelen, maar per ongeluk een vergissing maken. In dat geval krijgt de klant een negatieve aantekening.'

Zelfscannen niet voor alle buitenlanders

Een andere eigenaardige voorwaarde luidt: 'U garandeert dat u niet woonachtig bent in een land dat onderhevig is aan een embargo van de Verenigde Staten'. Die voorwaarde is enkel van toepassing voor de iPhone-versie van de app. En dus mag iemand die bijvoorbeeld op Cyprus woont en in Nederland bij Albert Heijn mobiel wil zelfscannen, dat volgens de voorwaarden van Albert Heijn niet met een iPhone doen.

Stap voor stap traceerbaar

Wie mobiel gaat zelfscannen bij Albert Heijn, moet erop vertrouwen dat de supermarkt de berg aan privacygevoelige informatie goed beveiligt en niet deelt met anderen. Op papier geef je namelijk nogal wat weg. Albert Heijn heeft toegang tot je camera (om producten te kunnen scannen), en weet tot op de meter nauwkeurig waar je je in de supermarkt bevindt: wifi-zenders en 'iBeacons' kunnen de klant precies volgen.

Dit volgen stopt niet buiten de winkel: zodra je in de buurt van een willekeurige Albert Heijn bent, detecteert de apparatuur in de winkel je aanwezigheid. Een iPhone toont dan zelfs het logo van Albert Heijn op het vergrendelde scherm. Gezien het grote aantal Albert Heijns - zeker in (binnen)steden - kan Albert Heijn je dus bijna op de voet volgen.

Nep-netwerk

Albert Heijn kan in theorie nog veel meer over je te weten komen: om te kunnen zelfscannen móet je inloggen op het wifi-netwerk van Albert Heijn, die daarmee alles kan volgen wat je op je telefoon doet. Tenminste, als je ervoor kiest om via het wifi-netwerk ook te kunnen internetten. Doe je dat niet, dan heb je in de winkel helemaal geen internet, ook niet via 3G of 4G: je hebt dan immers al een (internetloze) wifi-verbinding.

Onversleutelde mails, wachtwoorden, chatberichten: alles verloopt via het netwerk van Albert Heijn als je voor wifi met internet kiest. Een kwaadwillende die in (de buurt van) Albert Heijn ook een wifi-netwerk aanbiedt en dat eveneens 'Albert Heijn' noemt, krijgt dezelfde gevoelige gegevens in handen wanneer klanten daarmee verbinding maken.

Handig of niet

Voor wie zich geen zorgen maakt om zijn privacy en er het volste vertrouwen in heeft dat Albert Heijn nooit wordt gehackt of wordt overgenomen door een partij die andere plannen heeft met de vergaarde privacygevoelige gegevens, kan mobiel zelfscannen handig zijn. Vooral voor wie zijn boodschappen toch al deed aan de hand van de optie 'Mijn lijst' (de boodschappenlijst) in de Appie-app: die heeft nu een hand vrij omdat de smartphone boodschappenlijstje + scanner in één is. Dat scheelt weer bij het inpakken van de boodschappen. Want bij zelfscannen kan dat direct, en niet pas na het afrekenen.

Mobiele zelfscanklanten van het eerste uur kunnen zelfs met twee handen hun boodschappen inpakken tijdens het winkelen: per winkel krijgen de eerste 500 deelnemers een 'BijDeHandje', een soort ketting voor om je nek waarin je je telefoon kunt hangen. Al mag je telefoon niet al te breed zijn, want dan past 'ie niet.

Afrekenen

Betalen na mobiel zelfscannen gaat bijna op dezelfde manier als 'gewoon' zelfscannen: je gaat naar een betaalpaal en scant een barcode. Na gewoon zelfscannen scan je de barcode van je Bonuskaart, na mobiel zelfscannen scan je de code op je smartphone. De rekening verschijnt vervolgens direct op het beeldscherm van de betaalpaal. Betalen moet helaas gewoon op de 'ouderwetse' manier, dus met je pasje. Navraag bij Albert Heijn leert dat er vooralsnog geen plannen zijn om in de app zelf te betalen, zodat je helemaal niet meer langs een betaalpaal hoeft.

Na de betaling verschijnt er een code op de telefoon die het poortje opent om de winkel te kunnen verlaten. Die code blijft niet lang staan, zo merkten we toen we even een andere app openden. Bij het terugkeren naar Appie was de uitgangscode verdwenen en niet meer terug te halen. Gelukkig kun je de winkel ook - net als bij 'gewoon' zelfscannen - verlaten door het poortje te openen met barcode op de kassabon.

Mobiel zelfscannen bij Albert Heijn: wat is het?

De naam zegt het al: zelf (je boodschappen) scannen. Dat kon al heel lang bij Albert Heijn (en sommige concurrenten), maar nieuw is dat je ook met je smartphone kunt zelfscannen. De camera dient daarbij als scanner.

Wie 'gewoon' wil zelfscannen, scant zijn Bonuskaart bij het rek met scanapparaatjes (voor de ingang van de winkel), accepteert de voorwaarden, en kan aan de slag. Ook al zelfscan je telkens met dezelfde Bonuskaart, het apparaatje onthoudt niet dat je de voorwaarden hebt geaccepteerd: dat moet iedere keer opnieuw als je boodschappen gaat doen.

Installeren

Wie mobiel wil zelfscannen loopt direct de winkel in, maar moet de eerste keer nog wel wat handelingen uitvoeren:

de app (Appie) van Albert Heijn installeren;

verbinding maken met het wifi-netwerk;

de Bonuskaart scannen;

de voorwaarden accepteren.

Gelukkig is dit alles eenmalig, zodat je de volgende keer direct kunt gaan winkelen.

Betaalpaal

Als je klaar bent met winkelen, loop je naar een betaalpaal, scan je je Bonuskaart (bij 'gewoon' zelfscannen) of telefoon (bij mobiel zelfscannen), en reken je af. Bonuskortingen worden automatisch verrekend. Steekproefsgewijs is er een controle: je kunt dan pas verder als er een medewerker is langsgekomen die een aantal producten scant om te zien of je die zelf ook al had gescand.

Na het afrekenen verlaat je de winkel via een poortje, dat je opent na het scannen van de kassabon, en/of (bij mobiel zelfscannen) met een code op je telefoon.

Bekijk ook onze eerste bevindingen met het scannen met je mobiel.