Smartphone diefstal

Er zijn jammer genoeg maar bar weinig dingen die je kunt doen om te voorkomen dat je dure telefoon wordt gestolen. Maar er zijn wel een hoop dingen die je van tevoren kunt doen om de schade te beperken. Een stappenplan:

Blokkeer de toegang tot je toestel met een wachtwoord of pincode

Deze maatregel ligt voor de hand: als je je telefoon, tablet of computer beveiligt met een code, kunnen dieven niet bij je gegevens. Dit is de belangrijkste maatregel die je kunt treffen. Doe het vandaag nog als je het nog niet had gedaan. Je voorkomt dat dieven je telefoon nog kunnen gebruiken.

Het gaat dan niet alleen om bellen, maar vooral ook om toegang tot allerlei diensten, zoals Facebook, je bankapp, en natuurlijk je e-mailaccount. Want als ze toegang hebben tot je mailaccount, kunnen ze daarmee ook wachtwoorden van andere diensten veranderen.

Een wachtwoord op de telefoon voorkomt ook dat een eventuele antidiefstalapp direct verwijderd kan worden of dat de telefoon teruggezet kan worden naar de fabrieksinstellingen.

Het spreekt voor zich dat je wachtwoord of pincode zo complex mogelijk moet zijn. Een pincode van '0000' of '1234' is niet veel beter dan geen pincode.

Blokkeer je simkaart met een pincode

We horen bij de Consumentenbond regelmatig schrijnende verhalen van leden die onverwachts enorme mobiele telefoonrekeningen gepresenteerd krijgen. Eén van de oorzaken is misbruik van gestolen simkaarten. Criminelen stoppen de simkaart in een andere telefoon en jagen het slachtoffer op kosten door ermee te bellen naar dure betaalnummers of naar het buitenland. Of ze abonneren je op dure sms-betaaldiensten van handlangers.

Daarvoor moeten ze echter wel de sim-pincode weten. Die pincode is standaard meestal 0000. Verander deze in een moeilijk te raden pincode. De kans dat criminelen deze dan raden is heel klein. Want na 3 foute pincodes moet de simkaart gedeblokkeerd worden met een speciale PUK-code. Die code heb je van de provider gekregen en is helemaal niet te raden.

Blokkeer betaalnummers en sms-diensten

Een dure telefoonrekening voorkomen kan ook door van tevoren een aantal dingen te blokkeren.

Het is een goed idee om sms-betaaldiensten helemaal te blokkeren, via payinfo.nl. Als je dat doet, kun je niet meer geabonneerd worden op dat soort diensten.

Het is ook zinnig om niet-nuttige betaalnummers (0906, 0909) en nummers in het buitenland te blokkeren. Jammer genoeg is dit wat ingewikkelder. De manier waarop het moet verschilt per provider, en soms zijn er kosten aan verbonden.

Het bellen naar internationale nummers kan bij sommige aanbieders aan- en uitgezet worden door een speciale code in te voeren op de telefoon zelf. Bel de klantenservice van je provider om te vragen hoe je alles precies blokkeert.

Het is ook handig om groepsgesprekken te blokkeren. Bij veel providers kun je bellen met meerdere telefoonnummers tegelijk, dat heet dat een groepsgesprek. Deze functie wordt niet veel gebruikt, maar criminelen gebruiken hem wel om heel snel hele hoge belkosten te maken. Je kunt de functie vaak uitzetten door #43# te bellen.

Installeer een traceerapp

Bij elke smartphone, tablet of laptop kunt je software installeren of activeren om hem op afstand op te sporen, te besturen of te blokkeren.

Hier moet je niet te veel van verwachten. Telefoons en tablets gebruiken gps om de plaats te bepalen en dat heeft op z'n best een nauwkeurigheid van rond de 20 meter. Bij laptops, die geen gps hebben, werkt de plaatsbepaling op basis van bekende wifi-netwerken in de buurt. En dat is nog onnauwkeuriger. Bovendien moet het apparaat verbonden zijn met internet om de locatie door te kunnen seinen. Verwacht dus geen wonderen. Toch zijn er meer dan genoeg succesverhalen van mensen die hun telefoon of laptop op deze manier hebben teruggevonden, en zo'n app kan weinig kwaad.

Ook het ministerie van veiligheid en justitie adviseert om traceersoftware te gebruiken.

Welke traceerapp moet je nemen?

Voor iPhones, iPads en iPods kun je 'Find my iPhone' gebruiken. Deze uitstekende dienst is onderdeel van iCloud: www.icloud.com.

Voor Android-toestellen kun je 'Google Vind mijn apparaat' gebruiken. Deze app is te installeren via de Google Play Store.

Een belangrijke tip: test na installatie/activering van de traceer-app even of alles werkt door je telefoon als verloren op te geven!

Maak een backup van je gegevens

Op elk apparaat staan dierbare en persoonlijke gegevens, en het is slim om daar een backup van te hebben. Het gaat dan niet alleen om documenten en foto's. Ook belangrijk zijn bijvoorbeeld contactpersonen, instellingen en programmagegevens. Of oude gesprekken in WhatsApp of misschien zelfs je voortgang in een spelletje.

Voor iPhone en iPad heeft Apple een standaardoplossing: als je dit instelt op een vaste computer (met daarop iTunes geïnstalleerd) wordt elke keer als je het apparaat aansluit een backup van het hele systeem gemaakt. Dat kan zelfs via wifi. Die backup omvat alles wat je nodig hebt: contactpersonen, foto's, data en instellingen van apps. je kunt een nieuwe of teruggevonden iPhone eenvoudig weer helemaal hetzelfde maken als voor de diefstal. Erg makkelijk.

Android biedt ook een automatische backupfunctie, maar die bewaart niet veel meer dan de contactpersonen. Er is voor Android nog geen goede manier om apps, met instellingen en al, te backuppen en terug te zetten.

Voor het bewaren van belangrijke documenten, foto’s en video’s zijn clouddiensten als Dropbox, Google Drive of Apples iCloud een slimme oplossing. Je kunt deze diensten zo instellen dat je bestanden automatisch opgeslagen worden in de 'cloud'. Je kunt er dan altijd direct bij, op meerdere apparaten. Cloud-opslag is ook handig voor foto's; foto's genomen met een smartphone of tablet worden automatisch op de cloudopslag gezet, zodat je er makkelijk vanaf een andere pc bij kunt.

Versleutel je gegevens

Ook al heb je een backup gemaakt van jegegevens, dan nog kunnen dieven er eventueel bij als ze je telefoon, tablet of laptop in handen krijgen. Daarvoor hoeven ze niet per se toegang te hebben tot het besturingssysteem. In veel gevallen kan een dief de harde schijf of de sd-kaart verwijderen en hem lezen via een ander apparaat.

Het antwoord op dit probleem is versleuteling (encryptie). Alleen met een wachtwoord kunnen de gegevens op de schijf worden ontcijferd. Bij steeds meer apparaten is systeembrede encryptie op een gemakkelijke manier aan te zetten. Bij iOS-apparaten (iPads, iPhones en iPods) is het standaard, dus daar hoef je niets te doen. Bij Androidt-elefoons en Macbooks moet je de functie activeren. Bij Windows is encryptie alleen onderdeel van de 'pro'-versie.

Maak een lijstje van belangrijke gegevens

Het is handig om vooraf even de informatie te noteren die je nodig hebt op het moment dat je telefoon wordt gestolen:

Het telefoonnummer dat je moet bellen om je simkaart te blokkeren. Via de site van je mobiele provider kun je vinden welk nummer dit is.

PUK-code van de simkaart voor als je de pincode vergeet.

IMEI-code van de telefoon. Je vindt hem (meestal) door *#06# te bellen.

Login-gegevens van de traceerapp.