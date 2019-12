Eerste indruk|De nieuwe Moto G (2015) ligt in de winkels. Deze budgetsmartphone van Motorola is al weer toe aan zijn derde versie. Het toestel heeft een 13 megapixel camera gekregen, een nieuw design en is zelfs waterdicht.

Motorola Moto G (2015): review

Conclusie

Motorola bewijst wederom met de Moto G dat je niet veel geld hoeft uit te geven voor een goede smartphone-ervaring. De derde generatie Moto G heeft een mooi en comfortabel design, werkt vlot, heeft een helder scherm en een goede camera bij daglicht. Als je veel basisdingen doet met je telefoon, volstaat de versie met 8 GB opslagruimte en 1 GB werkgeheugen. Wil je net iets meer, dan raden we je aan om de versie met 16 GB opslagruimte en 2 GB werkgeheugen te kopen voor langer plezier. Let wel: Motorola levert geen opladerblok bij de Moto G, wel de usb-kabel.

Fijn en trendy ontwerp

Voor het ontwerp heeft Motorola zich duidelijk laten inspireren door hun eigen Nexus 6. Hoewel de voorkant nog hetzelfde is, is de achterkant opgefrist. Het gladde plastic is vervangen door ribbels die extra grip bieden en je vingerafdrukken minder zichtbaar maken op het plastic. De voorkant is wat gewoontjes en heeft nog steeds brede schermranden. Tevens heeft Motorola het aantal frontspeakers om een of andere reden teruggebracht naar 1 speaker.

Het toestel heeft verder een fijn formaat, ligt lekker in de hand en is voor een groot gedeelte met 1 hand te bedienen. Verwacht alleen geen dun en licht toestel.

Misschien wel de grootste verbetering aan het ontwerp is de waterdichtheid. De nieuwe Moto G is IPX7 gecertificeerd, wat inhoudt dat je het toestel een half uur onder water kunt houden op maximaal 1 meter diepte.

Basisscherm

Motorola houdt vast aan zijn 720p-scherm met een resolutie van 1280 bij 720 pixels. Hoewel we inmiddels gewend zijn aan veel scherpere schermen, valt het gebrek aan scherpte niet meteen op. De scherpte volstaat bij het meeste gebruik en is in deze prijsklasse nog gebruikelijk. Het scherm heeft verder een realistische kleurweergave en kan redelijk helder worden gezet. Dit komt goed van pas als je buiten bent.

Verder zijn de kijkhoeken en het contrast redelijk goed voor een toestel in deze prijsklasse. Het scherm is op het oog vergelijkbaar met die van een concurrent, de Huawei P8 Lite (€240). Wil je een smartphone met een topscherm, dan is de Moto G niet de beste keus voor jou.

Vloeiende prestaties

De nieuwe Moto G beschikt over een iets nieuwere processor en grafische chip dan het vorige model. Maar een grote verbeterslag is het niet. Je kunt daarnaast kiezen uit een model met 1 GB- of 2 GB-werkgeheugen. Heb je veel apps openstaan, dan merk je met name bij het 1 GB-model dat het toestel af en toe meer tijd nodig heeft. Met het 2 GB-model heb je meer speling om dat op te vangen.

Buiten dat voelt de nieuwe Moto G erg vlot aan. Het toestel kent een kale versie van Android wat mede bijdraagt aan de prestaties. De Moto G kan ook prima games aan als Real Racing 3 en Angry Birds 2. Verwacht echter geen topprestaties, want dat is weggelegd voor smartphones uit het topsegment.

8 GB is beperkt

Het goedkoopste model van de nieuwe Moto G beschikt over 8 GB aan opslagruimte. Ongeveer de helft daarvan is al bezet. In de praktijk heb je dus nog maar 4 GB voor je eigen apps, foto's en video's. Hoewel je zeker apps als WhatsApp en Facebook kunt installeren, zul je met intensiever gebruik ruimte tekort komen. Je kunt het toestel wel uitbreiden met een geheugenkaart. Heb je wat extra budget, dan raden we je aan om voor het 16 GB-model te gaan met tevens meer werkgeheugen.

Lees meer over opslagruimte.

Goede camera voor buiten

Voor een toestel van €200 klinkt een 13 megapixel camera best spectaculair. Het vorige model had een 8 megapixel camera. De camera schiet vooral buiten en bij natuurlijk licht prima foto's. De foto's zijn dan detailrijk en hebben een realistische kleurweergave. Binnen bij kunstlicht en in schemering zijn de foto's minder goed: korrelig en flets. Daar presteren top-smartphones duidelijk beter.

De interface van de camera is minimaal, wat op zich erg fijn is. Maar de manier van autofocussen is een beetje vervelend. Standaard zie je niet waar de camera op focust. Door op het scherm te tikken maak je een foto. Dat levert in de automatische modus dus soms wazige foto's op. Je kunt wel een focushulp instellen maar die zit vooral in de weg en is dus niet automatisch.

Schone Android

Het grootste pluspunt van de Moto G-serie is nog steeds de keuze van Motorola voor een kale Android-versie. Op enkele apps na, voegen ze bijna niks toe en krijg je de Android-ervaring zoals Google die bedoeld heeft. Dat werkt niet alleen prettig, maar is ook een groot voordeel met updates. Motorola's toestellen krijgen vaak snel een update als Google een nieuwe versie van het besturingssysteem uitbrengt.

Het belang van updates wordt steeds groter. Zeker nadat er onlangs een ernstig veiligheidslek is ontdekt dat een groot deel van de Android-toestellen raakt. De Consumentenbond is een campagne gestart om te zorgen dat fabrikanten updates blijven uitbrengen voor hun klanten.

Motorola voegt, zoals gezegd, enkele apps toe waaronder Moto Display. Met de app kun je bijvoorbeeld instellen dat met 2 keer schudden de flitser aangaat om als zaklamp te gebruiken of notificaties laten tonen op het zwarte scherm wanneer de telefoon vergrendeld is. Pak je het toestel op, dan zie je meteen of je iets gemist heb. Best handig.

Wat is de Motorola Moto G (2015)?

De Motorola Moto G (2015) is al weer de derde generatie budget-smartphone van Motorola. Het toestel heeft nog steeds een 5 inch groot 720p-scherm maar de camera is van 8 megapixels opgekrikt naar 13 megapixels. Verder heeft het toestel een iets snellere processor gekregen maar behoudt het goedkoopste model wel de 1 GB aan werkgeheugen. Een mooie toevoeging is de waterdichtheid van het toestel.

Specificaties:

Besturingssysteem: Android 5.1.1 Lollipop;

Android 5.1.1 Lollipop; Beeldscherm: 5,0 inch (13 cm);

5,0 inch (13 cm); Resolutie: 720 x 1280 pixels;

720 x 1280 pixels; Pixeldichtheid: 294 ppi (goed scherp);

294 ppi (goed scherp); Gewicht: 155 gram (redelijk zwaar);

155 gram (redelijk zwaar); Afmetingen: 142 x 72 x 12 mm;

142 x 72 x 12 mm; Processor: 1,4 GHz quadcore;

1,4 GHz quadcore; Werkgeheugen: 1 GB;

1 GB; Opslagcapaciteit: 8 GB (4 GB over voor gebruiker) + microSD tot 32 GB;

8 GB (4 GB over voor gebruiker) + microSD tot 32 GB; Verbinding: wifi/3G/4G;

wifi/3G/4G; Camera achterkant: 13 megapixel;

13 megapixel; Camera voorkant: 5 megapixel;

5 megapixel; Prijs vanaf: €200;

€200; Verkrijgbaar vanaf: augustus 2015.

