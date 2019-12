Motrr Galileo: review

Conclusie

Door middel van verschillende apps kun je gebruikmaken van de Galileo. Zo kun je gemakkelijk 360 graden panorama’s maken maar ook timelaps-filmpjes en kun je op afstand filmpjes opnemen. Het werkt eenvoudig en doordat de Galileo klein en licht is, is hij gemakkelijk mee te nemen. De Motrr Galileo is een leuke gadget, maar hij is aan de dure kant voor wat hij biedt.

Galileo

De Galileo van Motrr komt voort uit een succesvol Kickstarterproject. Het is een gemotoriseerd motion control dock die naast 360 graden draaien, ook kan kantelen.

Wij probeerden de bluetooth-versie die geschikt is voor de iPhone (vanaf de 4S) en de iPod touch (5e generatie). Er worden meerdere rubberen bakjes meegeleverd, zodat elk toestel goed kan worden vastgeklemd in de Galileo.

De Motrr-app toont een overzicht van alle beschikbare apps uit de app store die de Galileo ondersteunen. We waren enigszins verbaasd dat, na aanschaf van de €150 kostende Galileo, er maar een enkele app gratis is. De meeste apps zijn namelijk niet van Motrr zelf maar van andere partijen. Ze bieden apps aan die samenwerken met de Galileo. Van de betaalde apps liggen de prijzen liggen tussen €0,89 en €8,99. Wij probeerden in totaal 3 apps. Er zijn nog meer apps die bruikbaar zijn met de Motrr, maar die zul je zelf moeten ontdekken.

Design

De Galileo ziet er elegant uit en voelt stevig aan. De rubberachtige buitenkant zorgt ervoor dat hij stevig staat. Hij is best klein en weegt ongeveer 200 gram, dit maakt hem makkelijk mee te nemen bijvoorbeeld op vakantie. Aan de onderkant heeft de Galileo een statiefaansluiting.

Bluetooth

De Galileo is makkelijk in gebruik, de bluetooth-verbinding wordt eenvoudig tot stand gebracht. Als er gedraaid wordt aan de onderkant van de Galileo wordt er op de iPhone automatisch gevraagd om te verbinden.

Sphere

Sphere is een gratis app, hiermee maak je 360 graden panorama’s. We kennen dit al van de Photosynth en 360 Panorama apps. Het werkt vooral handig met een statief, al kun je hem bijvoorbeeld ook op een tafel of een muurtje zetten. Na één druk op de knop laat de Galileo onze iPhone allerlei rondjes draaien. Dit duurt ruim een minuut en oogt, vooral de eerste keer, best indrukwekkend.

Kwaliteit

Het resultaat met zo’n panorama app ziet er leuk uit. Er is veel meer in beeld dan bij een normale panoramafoto, van de grond tot aan de wolken in de lucht. Het is vooral interessant om de ‘sphere’ op de iPhone te bekijken, want als je de telefoon draait, draait het beeld met je mee. Dit doen lang niet alle panorama apps.

Bekijk hieronder onze sphere, je kunt zelf het beeld verslepen.



In elke ‘sphere’ kom je wel wat kleine foutjes tegen, maar over het algemeen zien ze er goed uit. Het doet een beetje denken aan Google Street View.

De kwaliteit van het beeld hangt ook van de camera van de iPhone af. Zo maakten wij twee panorama’s in nagenoeg dezelfde situatie en eentje pakte een stuk blauwer uit.

De 'spheres' zien er het beste uit als er zo min mogelijk beweegt. Een plein met grote mensenmassa’s zal dus niet het mooiste resultaat geven. Bovendien ben je zelf vaak in beeld, denk er dan dus aan om stil te staan. Je kunt ook juist experimenteren met beweging, dan kun je er bijvoorbeeld twee keer opstaan. Dit zal wat oefening kosten, maar het kan grappige resultaten opleveren.

Het lijkt ons vooral leuk om te gebruiken op vakantie, bijvoorbeeld op een mooi uitzichtpunt waar veel te zien is.

Galileo slaat de 360 graden panorama ook op als foto in je iPhone, het is wisselend hoe goed dit eruit ziet. Meestal is het beeld wat vervormd, een normale panoramafoto ziet er beter uit.

Timelapse

We probeerden ook de betaalde app TimeLapse (€4,49), waarmee je timelapse-filmpjes kunt maken. Dat wil zeggen dat je over een bepaalde tijdsperiode een serie foto’s maakt en deze kunt afspelen als een filmpje. Een bekend voorbeeld hiervan is een bloemknop die langzaam opent.

Deze app heeft instellingen voor situaties als ‘clouds’ of ‘road trip’ maar je kunt ook alles handmatig instellen.

De Galileo voegt beweging toe aan de timelapse-filmpjes. Zo kun je hem laten draaien en kantelen tijdens de opname. Dit geeft een leuk effect aan de filmpjes. In het begin duurt het wel even totdat je door hebt hoeveel graden draaien een leuk effect geeft.

Monitoring

AirBeam (€3,60) is een app waarmee je op afstand kunt zien wat de camera van de iPhone of iPod ziet. In ons geval gebruikten we de iPhone in de Galileo en we bekeken het beeld vanaf een iPad. Beide hebben dan de app nodig en zullen op hetzelfde wifi-netwerk moeten zitten. Je kunt het ook bekijken via een browser, zelfs buiten je wifi-netwerk. Maar dit is lastiger aan de praat te krijgen, dan moet je bepaalde routerinstellingen aanpassen.

Via het touchscreen van de iPad kunnen we de Galileo laten bewegen en filmpjes opnemen. Er is ook een optie waarbij de camera alleen opneemt als er iets beweegt. Uiteindelijk plakt hij dan alle stukjes film aan elkaar waar iets bewoog.

Op internet kom je vooral filmpjes tegen van huisdieren die ondeugende dingen doen.

Het is een leuke app, al vragen we ons af of je het veel zou gebruiken. Ook zal de batterij van de telefoon snel opgaan.

Motrr heeft trouwens ook een 30-pins-versie van de Galileo, maar daar is nog geen versie van voor de nieuwere iPhones. Daarmee kun je de telefoon opladen en zo zou je oude smartphone kunnen dienen als bijvoorbeeld een babyfoon, al is de optiek van de iPhone onvoldoende bij weinig licht.

Delen met anderen

Niet alle bestanden zijn makkelijk te delen, zoals de 360 graden panorama’s. Voor teksten of afbeeldingen bestaan er veelgebruikte standaardformaten. Maar voor 360 graden panorama apps is dat nog niet zo vanzelfsprekend. Dit betekent dat je creaties gevangen kunnen blijven op een app, of in een website. Wel kun je de panorama’s uploaden naar Facebook, Twitter en de website van Sphere.

De filmpjes van TimeLapse en Airbeam zijn als gewone filmpjes op te slaan op de iPhone.

Batterij & geheugen

Al deze foto’s en filmpjes vergen veel van je telefoon. Na een uurtje de verschillende apps te hebben geprobeerd, was de batterij van onze iPhone bijna leeg en zat het geheugen een stuk voller.

Andere apps

Er zijn nog meer apps beschikbaar, zoals een speciale wekker. Bekijk het overzicht van apps.

Als je op zoek bent naar een leuke app om panorama’s mee te maken, kijk dan ook eens naar Cycloramic Plus (€1,79). Deze app zorgt ervoor dat de iPhone zelf ronddraait, door middel van trillingen.

Kijk hier voor handige, leuke en nuttige apps of voor andere accessoires voor je smartphone.

Wat is de Motrr Galileo?

De Mottr Galileo is een gemotoriseerd motion control dock. Dat betekent dat het een dock is waar je de iPhone of iPod in zet. Vanaf verschillende apps is de beweging van de Galileo te bedienen. Je kunt er bijvoorbeeld 360 graden panorama’s mee maken.

Belangrijkste eigenschappen

Geschikt voor de iPhone 4S, 5, 5C, 5S en de iPod touch (5e generatie).

Verkrijgbaar in zwart en wit

Gewicht: 200 gram

Draai- en kantelsnelheid: 0.08 - 200 graden/seconde

USB-kabel meegeleverd voor het opladen

Heeft een statief aansluiting

Verschillende apps uit de app store zijn geschikt, zoals Sphere (gratis).

Lees onze review van de Mottr Galileo!