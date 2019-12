Nokia Asha 501: Review

Nokia introduceerde de Asha 501 bijna een jaar geleden tijdens een event in India. Het toestel kwam in eerste instantie in een hoop andere landen op de markt, maar is sinds een paar maanden ook in ons land te koop.

De Asha 501 heeft een klein 3-inch scherm, netwerkmogelijkheden maar geen 3G, en een bescheiden 3,2 megapixel-camera. Het toestelletje draait op Nokia's eigen lichtgewicht besturingssysteem Nokia Asha 1.1.1 en komt met enkele apps die al geïnstalleerd zijn bij aankoop zoals WhatsApp en Facebook. De Nokia Store biedt toegang tot meerdere apps, al is het aanbod erg beperkt. Met €90 is het toestelletje spotgoedkoop.

Prima ontwerp

De Nokia Asha 501 is door zijn 3-inch aanraakscherm totaal niet groot. Het ziet eruit als een fleurig gekleurd blokje en ligt fijn in de hand. Dit komt doordat de plastic achterkant als een soort omhulsel om de telefoon zit.

De achterkant is makkelijk verwijderbaar en geeft je toegang tot de simkaart, aan de zijkant de microSD-kaart en de verwisselbare batterij.

Het toestel heeft gebruikelijke aansluitingen als een micro-usb-aansluiting en een headphone jack aan de bovenkant.

Aan de rechterkant vinden we de powerknop en de volumeknoppen.

Aan de voorkant zit een soort homebutton die je weer terug naar het begin brengt.

Het geheel geeft uiteraard geen gevoel van een hoge kwaliteit smartphone maar steekt verder prima in elkaar. Hij voelt robuust aan, is redelijk krasbestendig en kan wel tegen een stootje. In onze regentest ging het toestel weer aan nadat het gedroogd was. Uiteraard is dat geen garantie want het toestel is niet waterdicht.

Matig scherm

Dan het scherm. 'Schermpje' eigenlijk, want met een scherm van 3-inch in een tijdperk van 5- en 6-inch smartphones voelt dit toch wel heel klein aan. We maakten ons dan ook een beetje zorgen over het invoeren van tekst. Het toetsenbordje is klein maar nog aardig nauwkeurig. Met enig geduld is een berichtje typen dan ook prima te doen. Af en toe een verkeerde letter typen is echter niet te voorkomen.

Over het scherm valt niet veel anders te zeggen dan dat het matig is. Met een resolutie van 240 bij 320 pixels en pixeldichtheid van 133 pixels per inch is het zeker niet scherp. Kleuren zijn flets en doordat het scherm wat diep onder het glas ligt zijn de kijkhoeken ook niet fantastisch. In het zonlicht zie je ook veel van je achtergelaten vingerafdrukken. Maar voor €90 mogen we waarschijnlijk ook (nog) niks beters verwachten.

Daarbij komt dat voor de doeleinden van een 3-inch scherm de kwaliteit van een scherm ook niet echt bijster interessant is. Dit telefoontje is meer bedoeld om snelle informatie af te lezen, een berichtje over het internet te pompen naar een vriend of vriendin en dan doen pixels en kleuren er ook niet echt toe. Voor veel mediaconsumptie is dit scherm te klein en te slecht van kwaliteit.

Nokia Asha 1.1.1. besturingssysteem

Het toestel is uitgerust met Nokia's eigen besturingssysteem Nokia Asha 1.1.1. Het menu is simpel, heeft weinig toeters en bellen en erdoorheen navigeren gaat redelijk soepel.

Het startscherm is een verzameling van app-iconen en veeg je van boven naar beneden, dan krijg je toegang tot een aantal snelle instellingen zoals bluetooth en wifi. Veeg je naar links of naar rechts dan kom je in Nokia's Fastlane, een lijst met updates uit je sociale netwerken, agenda etc. maar ook onlangs geopende apps en gemaakte foto's worden er getoond. Het is eigenlijk een soort logboek van alle acties die er op je telefoon plaatsvinden.

Beperkte keuze in apps

Enkele apps als Facebook en Whatsapp zijn al geïnstalleerd maar via de Nokia Store kun je meer apps downloaden. Het aanbod is echter bij lange na niet zo groot als dat van de Google Play Store of de App Store van Apple. Veel apps die je daar zou downloaden zijn hier dan ook niet terug te vinden. Doordat het scherm zo klein is komen veel van deze apps ook niet echt goed tot hun recht. Een spelletje spelen is bijvoorbeeld erg krampachtig.

Lange batterijduur

De Nokia Asha 501 heeft geen bijzonder grote batterij maar gaat in stand-by-tijd volgens Nokia 48 dagen mee. Nou zul je dat aantal in de praktijk waarschijnlijk niet halen, maar je kunt er vanuit gaan dat je zeker een week met de Asha 501 kunt rondlopen zonder hem aan de lader te hoeven doen. In tegenstelling tot high-end smartphones hoeft er geen energievretend full-hd scherm en een continue 3G- of 4G-verbinding te worden gevoed. Hierdoor gaat de batterij als vanouds lekker lang mee.

Geen goede camera

Zoals je waarschijnlijk wel zou vermoeden levert de 3,2 megapixel camera geen goede foto's. De camera heeft geen autofocus en led-flits. Door de lage resolutie zijn foto's veelal onscherp en bevatten ze veel ruis. Verwacht er dus niet veel van. Doordat er geen 3G aanwezig is, is het uploaden van foto's naar clouddiensten onderweg niet te doen. Zit je op een wifi-netwerk, dan kan het wel.

Conclusie

De Nokia Asha 501 is niet echt een smartphone te noemen. Met een eenvoudige Nokia Asha OS en een beperkt aanbod aan apps, is het meer een feature phone. Maar je kunt er wel enige bekende apps op installeren als WhatsApp, Facebook, Plants vs Zombies, Shazam en Twitter. De Nokia Store geeft je toegang tot meer apps maar het aanbod is beperkt. Bovendien zijn veel apps op het kleine 3-ich scherm niet optimaal te gebruiken. Daar is het scherm simpelweg te klein en te matig voor.

Het schermpje is niet scherp en heeft geen levendige kleuren. Maar het zou oneerlijk zijn om het toestel daar op af te rekenen. Want daar is dit toestel ook niet echt voor bedoeld: mediaconsumptie. Als dat je gedachte was, dan kun je beter doorlopen. Voor €90 krijg je toegang tot enkele belangrijke social media apps als WhatsApp en Facebook. Voor dat doeleinde kun je dit toestelletje prima gebruiken.

Ga er ook geen foto's mee maken, want dat levert niks op. Het toestel is geen snelheidswonder maar ook niet langzaam. Het toestel zou vanwege zijn beperkende mogelijkheden prima kunnen dienen als eerste 'slimme' telefoon voor kinderen of tieners. Voor de wat oudere generatie kan het toestel dienen als back-up telefoon, sporttelefoon of als telefoontje voor op een festival.

Wat is de Nokia Asha 501?

De Nokia Asha 501 is een betaalbare Nokia-telefoon met een klein aanraakscherm, netwerkmogelijkheden en een aantal vooraf geïnstalleerde apps zoals WhatsApp en Facebook. Via de Nokia Store kunnen meer apps geïnstalleerd worden, maar echt veel zijn dat er niet. Vele bekende en grote apps zul je daar niet terugvinden. Wel zijn er een paar bekende apps aanwezig zoals Spotify, Shazam, Buienradar en NOS Mobiel.

Specificaties: