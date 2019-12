Eerste indruk|Met de Nokia Lumia 1520 staat Windows Phone weer beter op de kaart. Het toestel heeft misschien wel het mooiste beeldscherm van alle smartphones van dit moment en ligt bijzonder lekker in de hand. De Lumia 1520 is snel, slank en heeft een 20-megapixel camera die prachtige foto's schiet. Het 6 inch scherm is ideaal voor multimedia maar maakt het ook een erg grote telefoon.

Nokia Lumia 1520: Review

Tot nu toe was er nog geen Windows Phone-toestel met alle high-end specificaties. Door een update van Windows Phone is er nu wel ondersteuning voor de allerlaatste hardware en daar heeft Nokia gebruik van gemaakt. Samsung, HTC en Sony hadden er al één, een zogenaamde phablet. Een smartphone met een enorm groot scherm rond de 6 inch die de grens tussen smartphone en tablet doet vervagen. Nokia probeert nu met de Lumia 1520 ook een stukje van deze markt te veroveren. Iets zegt ons dat ze best een goede kans maken.

Ontwerp

Uiteraard heeft ook deze Lumia 1520 de vertrouwde Lumia look. De behuizing is strak vormgegeven en zeer netjes afgewerkt. De rond vormgegeven randen en hoeken snijden niet in je hand en maken het één van de prettigste smartphones om in de hand te houden. Het polycarbonaat plastic dat Nokia vaker gebruikt geeft het toestel een erg robuust gevoel en een hoog kwaliteitsgehalte. Het voelt als een geheel. Iets minder stevig zijn de slotjes voor de simkaart en het geheugenkaartje, deze zijn erg fragiel. Gelukkig zitten deze bijna altijd veilig in je toestel opgeborgen.

Met een 6 inch scherm kan je dit toestel niet anders dan groot noemen. Toch voelt de Lumia 1520 slank aan door het ontwerp. De randen rondom het scherm zijn bovendien erg smal gehouden waardoor de Lumia 1520 nog redelijk compact gezien de schermgrootte. De Lumia 1520 is wel in alle dimensies iets groter dan bijvoorbeeld de Samsung Galaxy Note 3, maar weer kleiner dan de Sony Xperia Z Ultra. De Note 3 heeft echter een 5,7 inch scherm en de Z Ultra een scherm van maar liefst 6,4 inch.





De powerknop, de volumeknoppen en de sluiterknop zitten allemaal aan de rechterkant van het toestel. Hier kun je makkelijk met je vingers bij als je het toestel met één hand vasthoudt. Wel merk je dat de Lumia 1520 echt twee handen vereist om hem goed te kunnen bedienen.

Prachtig scherm

De Lumia 1520 is het eerste Windows Phone toestel met een Full HD-scherm. En het is prachtig. Het heeft alles wat je van een mooi 1080p-scherm mag verwachten: warme kleuren, hoog contrast, goede kijkhoeken en een prima helderheid. Op de scherpte valt sowieso niks af te dingen met een pixeldichtheid van 367 pixels per inch.

Het Gorilla-glas dat beschermt tegen krassen is lekker glad waardoor je vinger goed over het scherm glijdt. Het 6-inch scherm maakt het een ideaal toestel voor het bekijken van multimedia. Het grote scherm zorgt er bovendien voor dat er ruimte is voor een extra rij tegels, en dus meer informatie op het thuisscherm. Jammer genoeg wordt deze ruimte niet op alle plekken in het toestel benut. In sommige apps zoals de Windows Phone Store is de tekst erg groot en worden er maar weinig apps in één keer getoond. Wat ons betreft een beetje zonde van dit mooie scherm.

Camera

De andere trekpleister is de 20-megapixel 'PureView' camera. De camera komt met optische beeldstabilisatie tegen trillende handen, autofocus en een dubbele led-flits. De camera schiet prachtige foto's, zowel binnenshuis als buitenshuis. De dubbele led-flits zorgt ervoor dat ook met weinig licht zeer goede foto's genomen kunnen worden. De camera-fanaat heeft met de Lumia 1520 de beschikking over diverse instellingsmogelijkheden.

Doordat de camera zoveel licht vangt, kun je achteraf erg ver inzoomen. De camera slaat automatisch ook een 5-megapixel versie van je foto op zodat je deze kunt gebruiken om te delen via social media. Met diverse meegeleverde Nokia-apps kun je na het nemen van de foto je creativiteit loslaten. Zo kun je bepaalde kleuren er laten uitspringen, objecten vervagen en scherp stellen, filters gebruiken en meer. Zie onderstaande foto's.



Prestaties

Om alle taken zonder haperingen uit te voeren maakt de Lumia 1520 gebruik van een snelle 2,2 GHz processor met 4 rekenkernen. Daarnaast heeft het toestel 2 GB werkgeheugen en 32 GB aan opslaggeheugen. Het opslaggeheugen is tevens uit te breiden met een microSD-kaart tot 64 GB. Deze specificaties maken het een van de snelste Windows Phones van dit moment. En dat merk je. Windows Phone 8 draait als een zonnetje. Apps starten snel op en meerdere apps tegelijk draaien is geen enkel probleem. Windows Phone toont wel veel animaties bij het opstarten van een app of het tonen van de livetegels. Hierdoor oogt het toestel soms wat langzamer dan dat het in werkelijkheid is. Helaas kun je de animaties niet uitzetten. De Lumia 1520 bevat verder een enorm snelle grafische chip om al het beeldmateriaal goed te verwerken. Een spelletje spelen op dit toestel in combinatie met het 6 inch scherm levert dan ook een zeer goede game-ervaring.

De grote behuizing bevat ook een grote batterij die aardig presteert. Een grotere batterij betekent niet automatisch een langere accuduur. Er moet immers een Full hd-scherm gevoed worden. Toch houdt de Lumia 1520 het redelijk goed vol. Bij normaal gebruik kun je ervan uitgaan dat ie het einde van de dag haalt.

Windows Phone

Door het grote scherm kan er nu een extra rij tegels worden getoond op het thuisscherm. Je ziet hierdoor in één oogopslag meer informatie zonder meer te hoeven scrollen. Helaas is Windows Phone niet echt geoptimaliseerd voor smartphones van dit formaat. De meeste apps zijn uitvergroot resulterend in grotere tekst en afbeeldingen in plaats van meer content te tonen. Desalniettemin is Windows Phone een fijn besturingssysteem geworden. Het loopt vloeiend, is simpel en duidelijk in wat je ermee kunt. Het app aanbod is nog steeds niet zo rijk als dat van Android of iOS maar groeit nog steeds.

De Nokia Lumia 1520 wordt ook geleverd met een volledig Microsoft Office- pakket met daarin Word, PowerPoint en Excel. Het grote scherm maakt het zeker makkelijker om een document te bewerken op je smartphone al is het verre van ideaal vergeleken met werken op een pc. Het Windows Phone toetsenbord is altijd al prettig in gebruik geweest en is op dit grote scherm nog fijner.

Conclusie

De Nokia Lumia 1520 is het eerste Windows Phone toestel met een 1080p-scherm, in een 6 inch formaat en heeft de laatst nieuwe processor en grafische chip. De Lumia 1520 is dan ook op papier de meest geavanceerde Windows-smartphone van dit moment. En dat blijkt ook in de praktijk. Het Full HD-scherm is prachtig, heeft natuurlijke kleuren en goede kijkhoeken. Het toestel is trendy vormgegeven en voelt als een robuust geheel. Het besturingssysteem Windows Phone draait dankzij de snelle techniek die in de telefoon huist erg soepel maar maakt helaas niet optimaal gebruik van de extra beeldruimte. Ook is het app-aanbod nog steeds niet heel groot. Verder is de Lumia 1520 één van de weinige smartphones met een 20-megapixel camera. Foto's zijn dan ook van zeer goede kwaliteit en met veel apps na te bewerken. Het formaat van deze smartphone zal alleen niet voor iedereen weggelegd zijn, even snel in je broekzak steken zit er met deze telefoon simpelweg niet in.

Pluspunten

Zeer mooi beeldscherm.

Robuust en strak design.

Snelle processor.

Schiet mooie foto's.

Windows Phone draait erg soepel.

Minpunten

Formaat van de telefoon is niet voor iedereen weggelegd.

Windows Phone maakt niet optimaal gebruik van het grotere scherm.

Fragiele slotjes voor sim- en geheugenkaart.

Prijs en verkrijgbaarheid

Het toestel is verkrijgbaar in de kleuren wit, geel, rood en zwart. Het rode model heeft een glossy afwerking, de andere zijn mat. De Nokia Lumia 1520 is nu verkrijgbaar voor een richtprijs van €649.



Wat is de Nokia Lumia 1520?

De Lumia 1520 is een nieuwe topsmartphone van Nokia in de reeks van bestaande Lumia-telefoons. Opvallendste eigenschap van dit toestel is het 6 inch full hd-scherm.

Specificaties