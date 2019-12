Eerste indruk|De Nokia Lumia 625 is een volledig uitgeruste Windows 8 Phone die vol inzet op allerlei leuke cameramogelijkheden. Hij is uitgerust met een 4,7 inch-scherm en Nokia's HERE-diensten. Geen technologisch hoogstandje, maar een heel behoorlijk apparaat.

Conclusie

De Nokia Lumia 625 is geen bijzondere telefoon. Hij heeft alles wat je van een Lumia-telefoon verwacht: het design, Nokia HERE-diensten en uitgebreide cameramogelijkheden. Er is bezuinigd op elektronica. Zo ontbreekt een hoge resolutie-scherm, NFC en een hoogstaande camera.

Toch is dit een heel behoorlijke middenklasser waarmee je prima uit de voeten kunt, óók op het mobiele 4G-netwerk.

Wat is de Nokia Lumia 625?

De Nokia Lumia 625 is een Windows Phone-smartphone die zich vooral wil positioneren rondom zijn prijs van €280. Dit model richt zich vooral op interessante software en is qua specificaties minder spannend.

Besturingssysteem: Windows Phone 8 (update naar Amber mogelijk) Beeldscherm: 4,7 inch (12 cm) Resolutie: 480 x 800 pixels Pixeldichtheid: 199 ppi (redelijk scherp) Gewicht: 159 gram Afmetingen: 133 x 72 x 9,2 mm Processor: 1,2 GHz (dual-core) Werkgeheugen: 512 MB Opslagcapaciteit: 8 GB Netwerk: wifi/3G/4G Camera achterkant: 5 megapixel (autofocus + led-flits) Camera voorkant: 0,3 megapixel Bijzonderheden: batterij niet verwijderbaar, felgekleurde cover gratis aan te vragen Prijs: €280 Verkrijgbaar sinds: midden september 2013

Complete smartphone

De Nokia Lumia 625 is een lekker complete smartphone. Hij kan overweg met snel 4G-internet, routers met de recente 'wifi 802.11n-standaard' en met apparaten die bluetooth versie 4 hebben.

Hij is verder niet uitgerust met de nieuwste elektronische chips, camera en NFC-mogelijkheden. Met NFC (Near Field Communication) kunnen apparaten contact met elkaar maken door ze tegen elkaar aan te houden.

Deze Nokia is wel snel genoeg voor dagelijks gebruik, heb je met 8 GB-opslagcapaciteit genoeg ruimte voor al je apps en kun je er tot 64 GB aan micro-sd-geheugen in kwijt.

Zwaar maar kleurrijk

De rondingen zijn een design-keuze die heel typerend is voor Lumia-telefoons. Maar de Lumia 625 maakt een wat logge indruk. Het gewicht helpt daar niet bij: 159 gram voelt best zwaar aan. De leuke kleuren maken veel goed. Naast wit en zwart is er ook oranje, geel en groen.

Navigatie, kaarten en openbaar vervoer

Op deze telefoon staan de Nokia HERE-diensten vooraf geïnstalleerd. Deze dienst voor navigatie, kaarten en openbaar vervoer is op zich prima, maar geen reden om de telefoon te kopen. De HERE-diensten zijn grotendeels ook beschikbaar op iOS en Android. Bovendien zijn er genoeg gratis alternatieven, zoals Google Maps en 9292.

Onderscheidende cameramogelijkheden

Deze telefoon roemt zichzelf om zijn camera- en fotobewerkingsmogelijkheden. Het valt dan ook op dat de telefoon bomvol camera-apps zit. Nadeel is wel dat dit allemaal 'losse' apps zijn, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de camera-app van een iPhone. Het wisselen tussen de verschillende functies werkt niet intuïtief.

Smart Camera. Hiermee maak je serie-opnames, die je eventueel kunt combineren tot één foto, je wist ongewenste objecten uit beeld, maakt actiefoto's met effecten zoals vervaging.

Cinemagraph is voor korte video's waarbij je vervolgens kiest welk deel van het beeld een foto wordt. Zo beweegt er maar een klein deel van de foto/video.

Verder zijn er de gebruikelijke mogelijkheden zoals panoramafoto's.

Op cameragebied onderscheidt Nokia zich duidelijk van de concurrentie. Vrij uniek is de ontspanknop, die net als bij een compactcamera scherpstelt wanneer je hem half indrukt. Voor de cameramogelijkheden kun je op Android en iOS allerlei apps installeren, die vergelijkbare opties met zich meebrengen. De Lumia 625 is qua mogelijkheden nauwelijks anders dan andere Nokia Lumia-telefoons, alleen de 'Pro Camera app' ontbreekt.

In het Lumia-assortiment is dit een fijne middenklasser. Wil je een zeer scherp scherm en een camera die kan concurreren met een compactcamera, kies dan voor een telefoon uit het hogere segment, zoals de Nokia Lumia 925 of de Nokia Lumia 1020. Daar zit bijvoorbeeld ook de 'Pro Camera app' op.

Middenklasse camera

Ook de camera bevindt zich in de middenklasse. Bij daglicht zijn de foto’s voldoende scherp en levendig. Bij weinig licht doet hij het vrij slecht, maar dat is eerder regel dan uitzondering bij goedkopere smartphones. Op de proeffoto die we maakten zijn de kleuren te fel en is het beeld wazig. De camera probeert de ruis te verminderen, maar daardoor vallen details juist weg.