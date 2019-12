Eerste indruk|De Nokia Lumia 930 is de topsmartphone van Nokia en Microsoft. Het toestel heeft een prachtig 5 inch-scherm, is snel en heeft een uitstekende 20-megapixel camera. In combinatie met het nieuwe Windows Phone 8.1 is de Nokia Lumia 930 een waardig alternatief voor een high-end Androidsmartphone of iPhone 5s. Hopelijk zien ontwikkelaars ook dat de mooie Lumia 930 meer apps verdient.

Wat is de Nokia Lumia 930?

De Nokia Lumia 930 is de opvolger van Nokia's vorige toptoestel, de Lumia 925. De smartphone heeft een 5 inch amoled-scherm en een 20-megapixel camera. Verder draait de Lumia 930 als een van de eerste toestellen op het nieuwe Windows Phone 8.1. De nieuwe versie van het besturingssysteem brengt onder andere een notificatiecenter met zich mee.

Specificaties

Besturingssysteem: Windows Phone 8.1;

Windows Phone 8.1; Beeldscherm: 5 inch (amoled);

5 inch (amoled); Resolutie: 1920 x 1080 pixels (full-hd);

1920 x 1080 pixels (full-hd); Pixeldichtheid: 441 ppi (extreem scherp);

441 ppi (extreem scherp); Gewicht: 167 gram (zwaar);

167 gram (zwaar); Afmetingen: 137 x 71 x 9,8 mm;

137 x 71 x 9,8 mm; Processor: quad-core op 2,2 GHz (Snapdragon 800);

quad-core op 2,2 GHz (Snapdragon 800); Werkgeheugen: 2 GB;

2 GB; Opslagcapaciteit: 32 GB;

32 GB; Netwerk: wifi, 3G, 4G;

wifi, 3G, 4G; Camera voorzijde: 1,2 megapixel;

1,2 megapixel; Camera achterzijde: 20 megapixel (autofocus, dubbele led-flitser, optische beeldstabilisatie);

20 megapixel (autofocus, dubbele led-flitser, optische beeldstabilisatie); Prijs: €500;

€500; Verkrijgbaar vanaf: juli 2014.

Nokia bracht begin dit jaar de Lumia 1520 uit, een 6 inch-smartphone met de beste specificaties die we tot nog toe hadden gezien in een Windows Phone. Toch zal een 6-inch scherm niet iedereen aanspreken. Voor wie een compactere Windows Phone wil maar wel het beste van het beste eist, is er nu de Nokia Lumia 930. Met een 5-inch scherm is het een handzamer toestel, maar niet minder krachtig. Op papier is het bovendien een flinke upgrade ten opzichte van de Nokia Lumia 925.

Conclusie

Met de Nokia Lumia 930 heb je de beste Windows Phone van dit moment in handen. Het toestel heeft een prachtig 5-inch scherm, is snel, en heeft een uitstekende camera. Door het stijlvolle design, vergeef je het toestel al gauw dat het wat dik en zwaar is. In combinatie met een volwassener Windows Phone 8.1 kan de Lumia 930 zich eindelijk goed meten met de huidige Androidtop en de iPhone 5s. De Lumia 930 is een waardige concurrent. De enige zwakte van deze telefoon is het app-aanbod van Windows Phone. Hoewel het aanbod groeit, ontbreken er nog steeds populaire apps en schiet de kwaliteit van sommige apps tekort.

Ontwerp

De Lumia 930 heeft een eigenzinnig design. Met het vierkante ontwerp, de verticaal gerichte teksten en een fysieke cameraknop, heeft het toestel wel wat weg van een fototoestel. Een aluminium frame en de bolvormige achterkant van kunststof houden de boel bij elkaar. Vind je zwart of wit te standaard dan is de Lumia 930 ook beschikbaar in twee fraaie felle kleuren: oranje en groen. Die kleuren ogen bijzonder fraait maar denk wel goed na over de kleur die je kiest. De achterkant is niet verwisselbaar.



Met een dikte van 9,8 mm en een gewicht van 167 gram is het toestel bulkiger dan de meeste 5 inch smartphones. Probeer je het toestel met één hand te bedienen, dan krullen je vingers er maar moeilijk omheen. Het zorgt ervoor dat je soms weinig grip hebt op het toestel. Gelukkig heeft Nokia de schermranden klein weten te houden en is het toestel niet te lang geworden. Slank is hij dus niet, stijlvol wel.

Scherm

Het 5 inch-scherm is in één woord top. De amoled-technologie zorgt voor fraaie kleuren en de kleur zwart op het scherm is bijna net zo zwart als de schermranden zelf. Een beter scherm voor de kleurige live-tegels van Windows Phone is er bijna niet. De full-hd resolutie maakt alle content op het scherm bovendien superscherp. Hoewel Nokia claimt dat het toestel beter af te lezen is in de zon dan dat van de concurrenten, merken wij hier weinig van. Het toestel is dankzij een hoge maximale helderheid goed af te lezen in de zon, maar de afleesbaarheid is niet beter dan bij andere toptoestellen. In de zon blijft het bij alle toestellen altijd een beetje knijpen met de ogen.

Prestaties

Aan kracht geen gebrek in de Nokia Lumia 930. Het toestel wordt aangedreven door een 2,2 GHz quadcore processor en heeft 2 GB aan werkgeheugen. Windows Phone en de wat zwaardere games draaien als een zonnetje. Hoewel andere toestellen zoals de Samsung Galaxy S5 in vergelijkende snelheidstests een nog snellere processor hebben, zul je in de praktijk het verschil bijna niet merken.

Opslag

De Lumia 930 komt met 32 GB aan opslaggeheugen, niet meer en niet minder. Het geheugen uitbreiden is er niet bij want het toestel heeft geen microSD-slot. 32 GB is voor de meeste gebruikers gelukkig ruim voldoende. Een enkele filmfanaat of fotoliefhebber zal meer opslagruimte nodig hebben. De foto's die de 20-megapixel camera maakt, nemen door hun hoge resolutie immers veel ruimte in. Gelukkig krijg je bij de aanschaf van dit toestel 7 GB aan gratis opslagruimte in OneDrive, Microsoft's eigen dienst voor cloudopslag.

Camera

Het aantal pixels is in de camera van de Lumia 930 flink opgeschroefd: van 8.7 megapixels in de Lumia 925 naar 20 megapixels in de Lumia 930. De camera van het vorige model presteerde bijzonder goed bij zwak licht en schoot bij daglicht zeer scherpe foto's. Bij de Lumia 930 is dat niet anders. In het donker zorgt de dubbele led-flits voor zeer heldere foto's. En overdag legt de camera veel detail vast, meer dan de vergelijkbare 20-megapixel camera van de Sony Xperia Z2.

Toch zegt het aantal megapixels niet alles. De foto die we in het donker namen met de Lumia 930, is niet per se scherper dan de foto die we namen met de iPhone 5s. De iPhone 5s produceerde met zijn 8-megapixel camera op sommige punten zelfs meer detail. Wel is het zo dat de camera van de Lumia 930 donkere delen beter belicht en er daar meer te zien is. Wat ons ook opviel in de foto's genomen met de Lumia 930, is dat kleuren over het algemeen fletser zijn. Dat zie je ook in de foto's hieronder.



De linker twee foto's zijn ingezoomde uitsneden van de originele foto's.

Om foto's te bewerken levert Nokia de Creative Studio-app mee. Zo kun je bijvoorbeeld bepaalde kleuren in foto's eruit laten springen. Een effect als dit werkt alleen goed onder ideale omstandigheden. Zo werkt het niet erg goed als de scheiding tussen de kleuren niet duidelijk is. Is dat wel het geval, dan mag het resultaat er wezen (zie hierboven).

Windows Phone 8.1

De Lumia 930 draait op Windows Phone 8.1, Microsoft's laatste versie van zijn mobiele besturingssysteem. Met de nieuwe update sluit Windows Phone weer aan bij de concurrentie. Zo is er nu Cortana, een digitale assistent die je door middel van spraak allerlei vragen kunt stellen en taken kunt laten uitvoeren. Het is te vergelijken met Siri van Apple en Google Now, alleen zou Microsoft's digitale assistent 'menselijker' moeten overkomen. Vooralsnog is Cortana alleen in de VS te gebruiken en is de functie uitgeschakeld in toestellen bestemd voor de Nederlandse markt.

Verder heeft Windows Phone nu eindelijk een notificatiecenter om meldingen, berichten en schakelaars (snelle instellingen) te tonen. De schakelaars zijn gelukkig naar wens uit te kiezen. Iets wat bijvoorbeeld niet mogelijk is in Apple's iOS.

Om Windows Phone persoonlijker te maken is het nu ook mogelijk om de achtergrond van de livetegels aan te passen. Voorheen was het alleen mogelijk om een achtergrond te kiezen voor het vergrendelscherm. Scroll je naar beneden, dan bewegen de livetegels over de achtergrond. Het resultaat is erg fraai.

Andere nieuwe eigenschappen van Windows Phone 8.1 zijn een nieuwe Xbox Video-app, een Podcasts-app, een nieuw type toetsenbord waarbij je door vegen letters met elkaar verbindt en het automatisch updaten van apps.



Hoewel het app-aanbod nog steeds groeit, blijft het een struikelblok voor veel mensen om een Windows Phone aan te schaffen. Zo is er nog steeds geen officiële Youtube-app en kun je de Spotify-app alleen met een premium-account gebruiken. In de Spotify-app voor iOS en Android kun je ook met een gratis account uit de voeten. Ook ontbreekt het aan officiële apps van de Nederlandse diensten zoals belstatus-apps, tv-kijk-apps en Google-apps. Voor die diensten moet je dus terugvallen op de mobiele website of een alternatieve app van een andere maker dan de officiële dienst.

