Oude telefoon verkopen of inleveren

Je hebt een nieuwe mobiel of tablet gekocht. Wat doe je met de oude als hij nog werkt? En wat doe je met apparaten die kapot gegaan zijn? In de schuur laten liggen of in de vuilnisbak gooien zijn niet bepaald de beste keuzes. Lees hieronder wat wel slim is.

Is vervanging echt nodig?

Elektrische apparaten als smartphones of tablets hebben niet zoveel impact op het milieu in de gebruiksfase, maar vooral in de productie- en afdankfase. Het verlengen van de levensduur (en dus minder snel weggooien) van een product is dus heel belangrijk om de totale impact op het milieu te verminderen. Bedenk daarom goed of je echt het nieuwste van het nieuwste nodig hebt.

Maak eerst een back-up of wis je gegevens

Wat je ook besluit te doen met je oude apparaat, je doet er verstandig aan om een back-up te maken van je gegevens of gegevens te wissen als je niet wilt dat een ander ze ziet.

Back-up maken

Lees hoe je een back-up maakt van je mobiel of tablet als er gegevens zijn die je wilt bewaren.

Gegevens wissen

Wil je je gegevens wissen van je smartphone of tablet? Zet je mobiel of tablet dan terug naar fabrieksinstellingen. Hieronder zie je hoe je dat doet voor huidige smartphone- en tabletbesturingssystemen:

Android Instellingen > Back-up maken en opnieuw instellen > Fabrieksinstellingen herstellen iOS Instellingen > Algemeen > Stel opnieuw in > Wis alle inhoud en instellingen Windows Phone Instellingen > Info > Fabriekinstellingen Windows 8 Instellingen > Pc-instellingen wijzigen > Systeemherstel > Alles verwijderen en Windows opnieuw installeren BlackBerry Instellingen > Beveiliging en privacy > Beveiligingsopschoning > typ 'blackberry' in het lege veld > Gegevens verwijderen

Grondig wissen

Een 'terug naar fabrieksinstellingen' zorgt er met name bij Android-toestellen niet altijd voor dat het toestel volledig gewist wordt. Net als bij pc's blijven er sporen achter die weer zichtbaar gemaakt kunnen worden. Het terughalen van deze informatie is al een stuk moeilijker als je de versleuteling van Android ooit hebt aangezet.

Een tip om je gegevens grondig te verwijderen: gooi je apparaat na het opnieuw instellen tijdelijk helemaal vol met onbelangrijke informatie, bijvoorbeeld een lange camera-opname van een leeg tafelblad. Daarmee overschrijf je eventuele restanten van je persoonlijke gegevens. Vervolgens zet je het toestel opnieuw terug naar fabrieksinstellingen, zodat een volgende gebruiker gewoon weer een bruikbaar apparaat heeft.

Repareren

Zelf repareren

Een kapot elektronisch apparaat repareren is over het algemeen milieuvriendelijker dan een nieuwe kopen. Het spaart grondstoffen en energie en voorkomt afval als je het apparaat langer kunt gebruiken. Zelf repareren is meestal het goedkoopst. Onderdelen van apparaten zijn vaak te koop bij speciale onderdelenwinkels, op internet en bij fabrikanten. Via de website van iFixit zijn er handleidingen te vinden van talloze elektrische apparaten om ze zelf te kunnen repareren.

Repair Café's

Hulp bij repareren kun je ook krijgen in een van de vele Repair Café's. Dit zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren. Er zijn reparatiedeskundigen aanwezig evenals gereedschap en materiaal om reparaties uit te voeren. Voor meer informatie zie http://repaircafe.nl/.

Reparatieshop

Een professionele reparateur inschakelen is meestal de duurste optie. Let goed op de mogelijke garantie, en vraag altijd vooraf een prijsopgave op papier. De uiteindelijke rekening mag niet meer dan 10% afwijken van het afgesproken bedrag, tenzij de reparateur hiervoor toestemming heeft gevraagd.

Weggeven

Goede doelen

Apparaten die nog werken, kun je weggeven aan bijvoorbeeld vrienden. Dat spaart grondstoffen en energie voor de productie van een nieuw apparaat en voorkomt afval. Bovendien kun je er iemand anders blij mee maken. Ook sommige goede doelen zijn blij met afgedankte mobieltjes. Er zijn meerdere manieren waarop deze afgedankte telefoons worden ingezameld. Je kunt ze in een aan te vragen envelop opsturen naar het goede doel zelf of naar een daarvoor aangewezen bedrijf. Of je gooit ze in speciale inzameltonnen in de winkel.

Recyclen

De goede doelen werken samen met bedrijven die de telefoons controleren, repareren en doorverkopen of laten recyclen. Werkt je apparaat nog naar behoren, dan gaat je mobiel in veel gevallen een tweede leven tegemoet. Is je apparaat kapot en kan het niet voor weinig geld gerepareerd worden, dan zal het gerecycled worden. De goede doelen ontvangen een deel van de opbrengst.

Ontwikkelingslanden

De opgeknapte mobieltjes worden vaak verkocht in ontwikkelingslanden. Daar worden ze gebruikt tot ze 'op' zijn. Helaas ontbreken in die landen meestal de goede inzamel- en recyclingmogelijkheden die wij kennen, waardoor een verantwoorde verwerking veelal onmogelijk is, met negatieve gevolgen voor gezondheid, milieu en behoud van waardevolle grondstoffen. Zo kan de goede-doelenroute ook een recyclingprobleem vormen.

Verkopen

Tweedehands aanbieden

Weggeven aan vrienden of goede doelen levert je niks op behalve een goed gevoel. Je oude apparaat verkopen kan je financieel ook nog wat opleveren. Zo kun je je oude apparaat tweedehands aanbieden op diverse sites. Verkopen kan bijvoorbeeld via verkoopwebsites zoals Marktplaats.nl of Speurders.nl. Ook veilingwebsite eBay is een mogelijkheid. Ook een defecte telefoon of tablet kun je hier plaatsen. Er zijn genoeg knutselaars die heil in je defecte apparaat zien en er nog wat voor willen neerleggen. Op deze veilingsites maak je zelf de advertentie aan en regel je zelf de verkoop.

Opkoper

Doe je liever weinig moeite en neem je genoegen met een iets lagere verkoopprijs, dan kun je je mobiel of tablet ook inleveren bij een opkoper. Deze geeft je een deel van de waarde van je apparaat terug in geld en verkoopt hem vervolgens door of laat hem recyclen. Een kapotte mobiel of tablet heeft soms ook nog enige waarde, behalve als deze waterschade heeft. Wat je ook doet, verwijder altijd eerst de gegevens van je apparaat.

Bij sommige opkopers kun je specifiek aangeven welk onderdeel defect is. Is bijvoorbeeld alleen het scherm kapot, dan krijg je er misschien meer voor terug, dan wanneer het apparaat meerdere defecten heeft. Kijk daarom altijd de voorwaarden van de opkoper na. De waarde van een apparaat kan ook lager uitvallen als er een niet eerder aangegeven defect wordt geconstateerd bij de controle.

Vergelijk altijd verschillende opkopers met elkaar: de prijsverschillen zijn soms erg groot en ook de snelheid waarmee betaald wordt kan verschillen van 1 dag tot 14 dagen.

Inleveren

Verwijderingsbijdrage

Elektronische apparaten bevatten vaak schadelijke stoffen, zoals zware metalen. Door ze op de juiste manier af te danken kunnen ze milieuvriendelijk verwerkt worden en kunnen grondstoffen worden teruggewonnen. Alle apparaten die op stroom of batterijen werken, dus ook kleine apparaten die in de afvalcontainer passen, kun je daarom het best apart inleveren. Dat is gratis. Je hebt hier namelijk al voor betaald via de verwijderingsbijdrage.

Er zijn diverse inlevermogelijkheden:

Bij de winkel waar je een nieuw apparaat koopt: als je een nieuw apparaat koopt, is de winkel verplicht je oude soortgelijke apparaat in te nemen. Deze zogeheten oud-voor-nieuw-regeling geldt alleen voor particulieren.

De gemeentelijke milieustraat.

In winkels met inzamelpunten: kleine elektrische apparaten (niet langer, dikker en breder dan 25 cm), zoals een mobieltje of computermuis, kunnen tegenwoordig ook gratis ingeleverd worden bij grote elektronicawinkels zonder dat je een ander apparaat aanschaft. Dat is de oud-voor-niets-regeling.

Kleine apparaten kun je ook kwijt in meer dan 2000 winkels met Wecycle-inleverbakken. Zie voor inleverpunten de website (of gratis app) Recyclemanager of WecycleZoeker.

Vergeet batterijen niet

Vergeet batterijen niet te verwijderen uit kapotte apparaten. Die horen namelijk bij het klein chemisch afval. Voor een milieuvriendelijke en verantwoorde verwerking moeten ze apart worden ingeleverd. Elke winkel die batterijen of producten met batterijen verkoopt, is wettelijk verplicht gebruikte batterijen in te nemen. In veel winkels staat hiervoor dan ook een inzamelton. Batterijen kun je ook inleveren bij het gemeentelijk depot (milieustraat)

Verzamel oude batterijen op een vaste plek. Dat voorkomt dat ze gaan rondslingeren en per ongeluk bij het restafval komen. Lever ze in voordat er roestplekjes verschijnen; het uit elkaar halen van de batterijen en het recyclen ervan wordt dan moeilijker.