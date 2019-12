Eerste indruk|Met de app RingCredible kun je goedkoop internationaal bellen met je smartphone over een wifi-internetverbinding. Zo bellend vanuit een (ver) buitenland betaal je maar 2 cent per minuut naar vaste Nederlandse telefoons en 7 cent per minuut naar Nederlandse mobieltjes. Ook andere landen zijn erg goedkoop te bellen. De app werkt goed.

RingCredible: review

RingCredible is een app voor Android, iPhone en Blackberry . Leverancier is het bedrijfje RBN, dat desgevraagd blijkt te staan voor Roaming Bestaat Niet. Het is een sneer naar de telefoonmaatschappijen die miljarden verdienen aan de onderlinge doorschakeling van dataverkeer, telefoontjes en sms-berichten over de landsgrenzen heen.

Roamingkosten omlaag

De tarieven van telefoontjes, sms'jes en MB's voor Nederlandse consumenten in een ander EU-land gaan ieder jaar wel omlaag. Dit gebeurt niet door marktwerking maar onder druk van EU-regels.

De EU maakt de tarieven binnen de EU-landen iets vriendelijker. Tot 1 juli 2013 betaalt de vakantieganger in een ander EU-land:

€0,35 uitgaande gesprekken per minuut

€0,10 inkomende gesprekken per minuut

€0,11 Per sms'je

€0,83 per MB internet

Na 1 juli 2013 gaan de tarieven nog verder omlaag.

De tarieven bellend en sms'end vanuit Nederland naar een ander EU-land of een ander buitenland (de VS, Rusland, et cetera) zijn nog niet gereguleerd en zijn dan ook meestal (erg) hoog.

Internetbellen nog veel goedkoper

Door het belverkeer bijna helemaal over internet te laten lopen en alleen het laatste stukje via een lokale telefoonmaatschappij, omzeil je de nog altijd stevige buitenland-/roamingtarieven. Het kan al jaren met software van Skype op de laptop, tablet of smartphone.

Het (gratis) gebruiksaccount van Skype kun je uitbreiden met (prepaid) SkypeOut-tegoed.

Met een Skype inclusief SkypeOut-tegoed op je tablet of smartphone bel je op vakantie tegen een (veel) lager tarief naar een Nederlands nummer dan als je via 'roaming' had gebeld, met een gewone mobiele telefoon.

RingCredible

De RingCredible-app op een smartphone doet ongeveer hetzelfde als Skype: internetbellen. Wel met een beperking: je kunt niet zoals met Skype gratis internetbellen naar andere gebruikers van dezelfde software. RingCredible kan alleen goedkoop bellen naar gewone vaste of mobiele telefoons (in honderden landen). Je moet wel op zoek naar een goedkope of gratis internetverbinding voor je smartphone. Bijvoorbeeld door een wifihotspot te gebruiken op de camping, in een hotel, of bij een McDonalds vestiging.

Activeren

Wel apart: om RingCredible te activeren moet je (eenmalig) een sms'je kunnen ontvangen. De app van RingCredible kan daarom het makkelijkst worden geïnstalleerd en gebruikt op een Android, iOS of Blackberry smartphone. Een zo geregistreerd account zou ook kunnen worden gebruikt in RingCredible op een tablet, meldt het bedrijf achter RingCredible. Het acount tegelijk gebruiken op een smartphone én een smartphone zou echter niet werken. Je moet bij de een uitloggen voor je op de ander kan inloggen. We hebben RingCredible overigens nog niet zelf (zo) op een tablet geïnstalleerd en geprobeerd.

Lage tarieven

De tarieven van RingCredible zijn laag, maar minder laag dan bij de start begin 2013. Bij de start betaalde je 1 cent per minuut bij het bellen van vaste nummers, in het najaar van 2013 is dit tarief opgetrokken naar 2 cent per minuut. Voor mobiele nummers betaal je nog steeds 7 cent voor per minuut. In beide gevallen betaal je €0,05 startkosten. Let wel: het maakt zowel bij RingCredible als Skype niet uit vanuit welk land je naar Nederland belt. Je betaalt altijd deze tarieven!

Je kunt zelf de tarieven van de verschillende landen (bestemmingen) opzoeken bij zowel Skype als RingCredible.

Voor een aantal landen hebben we de tarieven even opgezocht. Daaruit komt het beeld naar voren dat je met RingCredible flink goedkoper kunt bellen dan met het gewone mobiele abonnement, maar (sinds een tariefwijziging eind 2013) niet altijd goedkoper dan met Skype al mogelijk is.

De telefoontarieven wisselen nogal eens. Je moet eigenlijk per land altijd opzoeken welk tarief er geldt op de dag van je telefoontje. Kijk eventueel ook eens bij andere aanbieders van internettelefonie.

Vergelijking: Skype - RingCredible (afgerond op hele eurocenten)

Bellen naar nummers in: Skype tarief per minuut naar vast/mobiel (+ evt startkosten) RingCredible tarief per minuut naar vast/mobiel (+startkosten) Nederland €0,02/€0,07 (€0,04/€0,07 startkosten) €0,02/€0,07 (€0,05 startkosten) Duitsland €0,02/€0,05 (€0,04/€0,07 startkosten) €0,02/€0,07 (€0,05 startkosten) Frankrijk €0,02/€0,03 (€0,04/€0,07 startkosten) €0,02/€0,07 (€0,05 startkosten) Aruba €0,16/€0,24 (€0,09 startkosten) €0,10/€0,22 (€0,05 startkosten) Verenigde Staten €0,02/€0,02 (€0,04 startkosten) €0,01/€0,01 (€0,05 startkosten) China €0,01/€0,01 (€0,04 startkosten) €0,01/€0,01 (€0,05 startkosten) Rusland €0,02 /€0,06 (€0,07 startkosten) €0,04/€0,08 (€0,05 startkosten)

Beltegoed kopen

De eerste €0,50 beltegoed krijg je gratis bij het installeren van de RingCredible app. Meer belminuten moet je aanschaffen. RingCredible werkt met prepaid tegoed; je hoeft geen abonnement af te sluiten. Beltegoed aanschaffen kan op onze iPhone via een in-app aankoop; direct binnen de app betaal je met je dan met je creditcardrekening die je aan je Apple-account hebt gekoppeld. (een andere manier is om het tegoed te betalen vanuit een iTunes giftcard/cadeaubon uit de winkel).

Op het moment van schrijven koop je bij RingCredible naar keuze €10, €15 of €20 beltegoed per keer. Volgens RingCredible komt daar binnenkort €5 als keuze bij. Het tegoed is 6 maanden houdbaar. Dat is aan de korte kant.

Gesprekskwaliteit

We hebben enkele gesprekken gevoerd met RingCredible. De kwaliteit was iets minder dan een 'gewoon' mobielgesprek maar aan beide zijden waren de gesprekspartners goed te verstaan; er waren geen gekke echo's, vertragingen of andere ongewenste effecten.

Volgens RingCredible zal bij een gemiddeld gesprek dankzij compressie slechts zo'n 8 KB per seconde worden gebruikt van de bandbreedte, zo ongeveer een halve megabyte per minuut. Hoewel het waarschijnlijk niet de bedoeling is van de consument konden we ook via een 3G-internetverbinding een gesprek voeren.

Adresboek

Bij installatie vraagt RingCredible toegang tot je adresboek van je telefoon. Deze wordt volgens de makers niet ge-upload ; er wordt alleen op de telefoon zelf een kopie van het adresboek geopend binnen RingCredible, zodat je vanuit daar je eigen nummers makkelijker kunt bellen. Wel merkten wij dat vrijwel ieder nummer dan eerst naar de internationale notatie +31 et cetera moet worden aangepast, voordat RingCredible het nummer kan bellen.

Conclusie

Het is misschien even wennen om in het buitenland bij een telefoongesprek niet rond te gaan lopen, omdat je bij die wandeling buiten het bereik van het wifinetwerk komt, maar voor het overige lijkt RingCredible, net als de Skype app, een prima manier om drastisch op telefoniekosten te besparen tijdens je komende vakantie. RingCredible is zeker je verkenning waard, naast de Skype app. Let er wel goed op dat je een wifiverbinding hebt, als je RingCredible of Skype gebruikt.

Update 12 december 2013: De review is op een aantal ppunten aangepast:

RingCredible (en ook Skype) heeft zijn telefoontarieven aangepast voor verschillende landen. De belangrijkste wijziging is dat RingCredible de tarieven van bellen naar een vaste telefoon voor veel landen heeft opgeschroefd van 1 cent naar 2 cent per minuut. Ook andere tarieven zijn gewijzigd. Dit is zo goed als mogelijk verwerkt in de review.

Tijdens deze update ontving de Consumentenbond enkele klachten over RingCredible, dat de app niet meer (goed) zou werken. Volgens het bedrijf achter RingCredible is een upgrade naar de nieuwe versie van de app nodig om te kunnen (blijven) bellen. De nieuwe versie van de RingCredible app vereist op een iPhone wel iOS versie 6 of hoger.

Een 'eerste indruk' als deze heeft een beperkte levensduur: het schetst de eigenschappen op het moment van bekijken. Het is ondoenlijk voor de Consumentenbond om alle eerste indrukken 'altijd waar' te laten zijn. De vergelijkende testen worden wel regelmatig bijgewerkt met nieuwe informatie. Omdat er de nodige vragen kwamen over deze eerste indruk, maken we hier een uitzondering.

Wat is RingCredible?

RingCredible is een app van het Nederlandse bedrijf RBN en maakt goedkoop internetbellen mogelijk naar gewone telefoons (in vele landen).

De app is geschikt voor Android, iPhone en Blackberry en werkt op smartphones (het zou ook op tablets moeten kunnen werken, maar dat is nog niet geprobeerd).