Eerste indruk|Samsung Galaxy S, SII, SIII, S4 en nu de S5. De vijfde telg in de Galaxy-serie is onder meer uitgerust met een vingerafdrukscanner en een hartslagmeter. Bovendien is hij waterbestendig en stofdicht. De S5 is vanaf 11 april 2014 te koop in meer dan 150 landen.

Samsung Galaxy S5: review

Ontwerp

De Samsung Galaxy S5 heeft een herkenbare kunststof achterkant met een subtiel puntjespatroon erin. De S5 ziet er qua materiaalgebruik weliswaar niet bijzonder premium uit, maar het licht glanzende materiaal voelt zijdezacht aan, geeft voldoende grip en het toestel ligt ook prettig in de hand. Alleen de rand is uitgesproken lelijk, die was bij de S4 mooier afgewerkt.

De Samsung Galaxy S5 heeft op het oog ongeveer dezelfde maten als de Samsung Galaxy S4. Toch is hij een tikje groter en met 145 gram is hij iets zwaarder dan de S4. De Samsung Galaxy S5 komt beschikbaar in 4 kleuren: blauw ('electric blue'), wit ('shimmery white'), goudbruin ('copper gold') en zwart ('charcoal black').

Scherm

Het super amoled scherm is nauwelijks groter dan bij de S4: 5,1 inch in plaats van 5 inch. De resolutie is hetzelfde gebleven, het beeld is nog steeds superscherp. Het valt op dat de maximale helderheid veel hoger is, waardoor het beeld veel frisser oogt dan bij zijn voorgangers S4 en SIII. De kleuren spatten ook bij de S5 weer van het scherm. Met de kleurinstellingen heb je enige controle over de levendigheid van de kleuren. Al met al is het een zeer goed scherm. Wat we ook fijn vinden: het scherm kan zeer zacht worden ingesteld, zodat het niet zo fel is in het donker. Samsung noemt dit 'super dimming'.

Vingerafdrukscanner

De vingerafdrukscanner werkt anders dan bij de iPhone 5s. Bij de S5 veeg je je vinger over de smalle thuisknop. Dat werkt goed, zolang je je vinger in dezelfde richting over de knop veegt als je de vingerafdruk aan het apparaat leerde. De scanner werkt dus niet in alle richtingen zoals bij de iPhone 5s. Ontgrendelen vraagt ook net iets meer handelingen: je moet eerst op de homeknop drukken om het toestel te wekken en pas daarna kun je de vingerafdrukscanner gebruiken. Er is ook een backup-optie: met een zelf ingestelde backup-code kom je er ook zonder vingerafdruk in.

Er kunnen tot 3 vingerafdrukken ingesteld worden om het apparaat te ontgrendelen. Daarmee kun je ook mobiel betalen via PayPal en je kunt je er mee identificeren bij diensten van Samsung. Afrekenen in de Google Play Store is vooralsnog niet mogelijk.

Privé-stand

De S5 heeft een speciale privacystand. In deze stand kun je bijvoorbeeld bepaalde foto's verbergen, zodat die in de normale stand onzichtbaar worden. De privé-stand kan worden ontgrendeld via de vingerafdrukscanner, maar andere ontgrendelmethodes zoals een patroon, pincode of wachtwoord zijn ook mogelijk.

Hartslagmeter

De hartslagmeter zit op de achterkant, onder de camera en direct naast de flits. De hartslagmeter vinden we een opmerkelijke vinding in de S5. Het nut van een hartslagmeter op het toestel zelf lijkt beperkt, aangezien het monitoren van je hartslag eigenlijk alleen zinvol is over een langere periode. En met een telefoon in je hand is dat niet logisch. Bovendien moet je de telefoon tijdens het meten goed stil houden. Dat maakt de functie onbruikbaar tijdens workouts.

Bij de Samsung Gear-smartwatches is de hartslagmeter meer op z'n plaats, voor het monitoren van je conditie. De data die deze smartwatches verzamelen, kunnen in de S Health-app van de telefoon worden uitgelezen.

Waterdicht

De Samsung Galaxy S5 is IP67-gecertificeerd, en dat wil zeggen dat hij in zekere mate water- en stofbestendig is. En dat is bijzonder voor top-smartphones, al helemaal omdat de accu nog steeds verwisselbaar is. Tot nu toe zagen we alleen waterdichte Sony-toestellen. Het eerste getal van de IP67 certificering staat voor stofdichtheid. 6 is hierbij de maximaal haalbare score en betekent volledige stofbestendigheid. Het tweede getal staat voor waterbestendigheid. Daarbij is de maximale score 8. De score van 7 betekent dat het toestel gedurende 30 minuten tot 1 meter onder water kan zonder daarbij schade op te lopen. Uit deze IP67-notering maken we op dat de Samsung Galaxy S5 beter tegen stof, maar iets minder goed tegen water kan dan de Xperia Z1, Z1 Compact en Z2.

Software

De S5 draait op Android 4.4 Kitkat. Het menu is herontworpen en de iconen zijn meer gestileerd dan in de vorige versie van TouchWiz. Sommige apps kunnen uit het startmenu gehaald worden voor meer overzicht. Ze worden dan niet verwijderd, maar wel verstopt.

In het instellingenmenu zijn nu alle iconen rond. Dat ziet er strak uit, maar de iconen zijn daardoor een stuk lastiger te onderscheiden, en in de lange lijst met instellingen is het flink zoeken naar het juiste item. Samsung lijkt dit zich ook te realiseren, gezien de introductie van een zoekfunctie speciaal voor het instellingenmenu.

Windows Phone had al een tijdje een Kids mode. Nu komt ook Samsung met een kindermodus waarmee je je telefoon zonder gevaar aan je kinderen kunt geven.

Gewijzigde knoppen

Samsung heeft lang vastgehouden aan dezelfde knoppenlayout onder het scherm. Fijn, want dat is wel zo makkelijk als je overstapt van het ene naar het andere toestel. Nu zijn die knoppen tóch veranderd van functie. Dat wordt voor trouwe Samsung-gebruikers dus even wennen. De menuknop linksonder het scherm is nu een knop voor multitasken geworden. De knoppenlayout is hiermee meer in lijn met andere Android-toestellen. In recente versies van Android vind je namelijk standaard een menuknop in beeld wanneer je die nodig hebt, en behoort de multitaskknop tot de standaardknoppen. Het contextmenu kun je nog steeds oproepen door lang op de multitaskknop te drukken.

My Magazine

Samsung heeft nu net als HTC (met BlinkFeed) één startscherm volledig gewijd aan social media en nieuwsupdates. My Magazine gebruikt Flipboard en je kunt er ook je eigen accounts aan toevoegen van onder andere Google+, LinkedIn, Twitter en YouTube.

Eenvoudige modus

Voor mensen die liever een simpel georganiseerde smartphone zien, is er weer een nieuwe versie van het eenvoudige startscherm. In deze modus zijn er drie startschermen: een met favoriete contacten, en twee met apps. Indien gewenst kan dit uitgebreid worden naar 7 startschermen of nog verder beperkt naar twee schermen (zonder favoriete contacten).

De lijst met apps staat in deze modus op alfabet en is heel makkelijk door te bladeren. De instellingenlijst wordt in eerste instantie teruggebracht naar een compacter overzicht. Ga je een app in, dan wordt de bediening weer 'als normaal'. Samsung maakt hiermee Android-smartphones een stuk toegankelijker voor beginnende gebruikers.

Letters worden in de eenvoudige modus automatisch groter gezet, en kunnen naar wens worden ingesteld van 'piepklein' naar 'enorm'. Al veranderen hiermee niet alle letters van grootte.

Snelheid

In vergelijkende snelheidstests staat de Samsung Galaxy S5 ongeveer op gelijke voet met de HTC One M8, de Sony Xperia Z1, de LG G Flex, de Apple iPhone 5s en de Samsung Galaxy Note 3. Hij verslaat zijn voorganger S4 op het gebied van rekenkracht.

Opslagruimte

Samsung heeft zijn leven gebeterd sinds de Samsung Galaxy S4. Daar hield je van de opslagruimte slechts 9 GB over voor eigen bestanden doordat er erg veel Samsung-apps werden meegeleverd. Bij de Samsung Galaxy S5 is er ruim 11 GB vrij. Meer ruimte voor eigen apps dus. Met een micro-sd geheugenkaart kun je nog eens 128 GB toevoegen voor eigen muziek, foto's en video's. Samsung doet daarbij nieuwe eigenaars van de S5 twee jaar lang 50 GB extra Dropbox-opslag cadeau.

Accu

De accucapaciteit is ten opzichte van de S4 iets toegenomen. Nieuw is onder andere een 'power saving mode'. En met de nog zuiniger 'ultra power saving mode' gaan alle niet-essentiële functies uit behalve sms en de telefoonfunctie. Het scherm gaat bovendien op zwart/wit. Wanneer er nog 10% van de accucapaciteit over is, zou je met de 'ultra power saving mode' nog 24 uur met je Samsung Galaxy S5 moeten kunnen doen.

Camera

Samsung belooft dat de 16 megapixel-camera snel kan scherpstellen (binnen 0,3 seconde), en in de praktijk voelt het focussen ook supersnel aan. Ook meerdere foto's achter elkaar nemen gaat heel snel.

We namen dezelfde foto’s met de Apple iPhone 5s, de HTC One M8 en de Samsung Galaxy S4. Bij daglicht zijn de verschillen met de Galaxy S4 en iPhone 5s niet opvallend groot. De HTC One M8 wijkt wel af met te donkere foto's. De iPhone geeft de meeste nuances bij foto's met hoge contrasten, maar de Samsung Galaxy S5 doet dit ook behoorlijk goed.

Bij weinig licht kwam de S5 in deze kleine vergelijkende test goed uit de verf. Letters krijgt de Samsung Galaxy S5 er in het donker verbazingwekkend goed op, en het beeld wordt mooi opgelicht. Bij opnames in het donker zie je bij de S5 weinig ruis. De compressie is wel erg sterk. Dat zorgt ervoor dat kleurvlakken egaal worden weergegeven, maar dat details wegvallen.

Met 'Selective focus' kun je portretten een mooie onscherpe achtergrond geven. In theorie tenminste, want in de praktijk is het effect -net als bij de HTC One M8- in de meeste gevallen teleurstellend. De software stelt namelijk niet goed vast welke objecten er op de voorgrond staan en welke op de achtergrond. Bij een camera met een echte lens en een grote sensor kun je dit effect veel meer sturen.

Verder maakt de S5 prima panorama's en kan de S5 foto's maken met HDR. Bij compactcamera's moet je voor een HDR-foto je telefoon vaak erg stil houden voor een goed resultaat omdat er achter elkaar meerdere foto's worden genomen die door de software worden samengevoegd. Samsung doet dit softwarematig, waardoor het maken van een HDR-foto sneller tot een goed resultaat zou moeten leiden. Je ziet op het scherm direct het resultaat, nog voordat je de foto genomen hebt.

Samsung claimt de eerste te zijn met HDR-video, hoewel Sony vorig jaar ook al video met HDR mogelijk maakte met de Sony Xperia Z.

Luidsprekers

De luidsprekers staan van je af gericht wanneer je video's kijkt. Ze geven een redelijk geluid, maar ze kunnen zich in de verte niet meten met de luidsprekers van de HTC One M8. Het geluid via de hoofdtelefoonaansluiting is goed.

Conclusie

De Samsung Galaxy S5 is een logische vervolgstap vanaf de Samsung Galaxy S4. Het zeer scherpe scherm kan zowel erg helder als erg zacht en heeft levendige kleuren. De camera presteert goed, al werken de speciale diepte-effecten teleurstellend slecht. De waterdichtheid is bijzonder voor een top-smartphone. De vingerafdrukscanner werkt niet zo soepel als die van de iPhone 5s, maar kan in combinatie met de privémodus wel gebruikt worden om privé-documenten onzichtbaar te maken voor andere gebruikers van het toestel.

De Samsung Galaxy S5 is sinds 11 april in diverse landen te koop voor een richtprijs van €700. Het toestel ligt momenteel in ons lab voor een uitgebreide test.

Voordelen

+ Waterdicht

+ Vingerafdrukscanner

+ Snelle en soepele bediening

+ Groot en scherp scherm

+ Goede camera

+ Zeer veel opslagruimte

Nadelen

- Luidsprekers zijn niet fantastisch

Andere toestellen

Wat is de Samsung Galaxy S5?

De Samsung Galaxy S5 is het nieuwe vlaggenschip van Samsung en volgt de Galaxy S4 op van vorig jaar. Qua specificaties zijn de veranderingen ten opzichte van de S4 niet wereldschokkend. In de tabel zie je de verschillen tussen de 2 toestellen.

Specificaties



Model Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S5 Besturingssysteem Android 4.4.2 KitKat Android 4.4.2 KitKat Beeldscherm 5,0 inch Super AMOLED 5,1 inch Super AMOLED Resolutie 1080 x 1920 pixels 1080 x 1920 pixels Pixeldichtheid 441 ppi 432 ppi Gewicht 130 gram 145 gram Afmetingen 137 x 70 x 7,9 mm 142 x 72 x 8,1 mm Processor 1,9 GHz quad-core 2,5 GHz quad-core Werkgeheugen 2 GB 2 GB Opslagcapaciteit 16/32/64 GB 16 GB MicroSD Ja tot 64 GB Ja tot 128 GB Netwerk Wifi/3G/4G Wifi/3G/4G Camera achterkant 13 megapixel (autofocus + led-flits) 16 megapixel (autofocus + led-flits) Camera voorkant 2 megapixel 2 megapixel Prijs €360 €700 Verkrijgbaarheid Nu April 2014



