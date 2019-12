Smartphoneverzekering dekt vaak dubbelop

Nieuws|Consumenten die een nieuwe smartphone kopen, krijgen vaak in de winkel het advies om er direct een verzekering bij af te sluiten. Consumenten hoeven zich echter niet onder druk te laten zetten, stelt de Consumentenbond in de Consumentengids van januari 2014. Bij de meeste aanbieders is (veel) meer tijd om hierover te beslissen. Kopers kunnen beter eerst rustig de kosten en voorwaarden van de smartphone- en andere verzekeringen vergelijken.

Premies voor telefoonverzekeringen zijn vaak erg hoog in vergelijking met de waarde van de telefoon. Voor een telefoon van €500 betalen consumenten zo'n €110 per jaar. De voorwaarden laten soms veel ruimte voor discussie en verlies wordt door maar een handjevol verzekeraars gedekt. De toegevoegde waarde van sommige smartphoneverzekeringen is dat ze een technisch defect dekken. Veel andere schades zijn al gedekt door de inboedelverzekering, kostbaarhedenverzekering of reisverzekering, waardoor het risico bestaat dat consumenten met een specifieke smartphoneverzekering dubbel verzekerd zijn.

Onvoldoende

Van de 22 verzekeringen die de Consumentenbond onderzocht, halen er maar 9 een 6 of hoger. De beste verzekering is ook de goedkoopste: de mobiele apparatuur verzekering van ANWB en Unigarant is geen specifieke smartphoneverzekering maar scoort niettemin een Testoordeel van 7,2 (€48). Actua Platinum Service krijgt eveneens een 7,2, maar is voor een toestel van €500 ruim 2 keer zo duur (€117). ACE Vodafone Garant Basis, ACE Toestelverzekering Basis T-mobile, Actua Silver Service, KPN Toestelschade Service, ProAssist TeleZeker Basis en Digiwise Alle Schade dekken noch verlies, noch zakkenrollen, nóch diefstal uit de (afgesloten) auto. Desondanks betalen consumenten voor een toestel van €500 per jaar €71 tot €107 aan premie en is er sprake van een eigen risico van €25 tot €50 per schadegeval.