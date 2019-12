Sony Ericsson Xperia Play: gamen

Na het Mobile World Congress wilden we de Sony Ericsson Xperia Play graag wat langer uitproberen. Hoe bevalt het om 'echt' te gamen op een smartphone?

Spellen downloaden

Met de Sony Ericsson Xperia Play zijn verschillende spellen meegeleverd: het PlayStation spel Crash Bandicoot en de Android spellen Bruce Lee, Star Battalion, FIFA 2010, The Sims 3 en Tetris. Maar je koopt deze gametelefoon natuurlijk niet voor enkel die zes spellen. Spellen voor de Sony Ericsson Xperia Play koop je via verschillende kanalen, van specifiek naar compleet aanbod:

Direct bij de uitgever;

Via de PlayStation Pocket app kun je PlayStation spellen kopen. Nu zijn er enkel oude PlayStation One games van 10 tot 15 jaar oud die tussen de 4 en 10 euro kosten. Op het moment van testen waren er vijf games beschikbaar;

Via Games ophalen kun je ook spellen binnenhalen;

Voor Android spellen kun je terecht in de Google Play Store (voorheen Android Market), zoeken op 'Xperia Play';

Aangepaste spellen vind je ook via de speciale Xperia PLAY app;

Voor 'gewone' Android spellen kun je terecht in de Google Play Store. De prijzen lopen uiteen van gratis tot enkele euro's.

Het vinden van het juiste spel kan door al deze mogelijkheden nogal een doolhof zijn. PSP (Playstation Portable) spellen kun je op de Xperia Play vooralsnog niet spelen. Andere spellen die je al had zul je opnieuw moeten aanschaffen.

Spellen kopen buiten Google Play Store

Als bescherming tegen foute apps (malware) blokkeert Android spellen die niet uit de Google Play Store afkomstig zijn. Je kunt deze blokkade opheffen door in het menu te gaan naar Instellingen > Toepassingen > Onbekende bronnen. Let op: als je deze instelling wijzigt, kun je vanaf dat moment vanaf allerlei plaatsen apps downloaden. Op zich mooi, maar je bent dan dus minder goed beschermd tegen foute apps. Na het downloaden van een enkele app buiten de Google Play Store kun je deze instelling dus beter weer terugzetten naar zijn oorspronkelijke stand.

Gameknoppen niet altijd bruikbaar

Niet alle spellen maken gebruik van de spelknoppen. Het hangt er van af of de maker van het spel de bediening met deze extra knoppen mogelijk heeft gemaakt. Bij Android-spellen kun je de gameknoppen niet altijd gebruiken. En de kwaliteit van de bediening is wisselend.

Tetris via touchscreen

De klassieker Tetris kun je alleen via het touchscreen spelen in de staande stand. Het spel besturen met de gameknoppen is niet mogelijk. In The Sims 3 voegen de knoppen weinig toe. Het werkt een stuk minder soepel dan de oorspronkelijke touchscreen bediening. Bij Bruce Lee worden wel alle knoppen goed gebruikt.

Racen met touchpads

Geen van de meegeleverde spellen is precies aan te sturen met de twee kleine ronde touchpads. Om ze op de proef te stellen, speelden we het racespel , die je met de Sony Xperia Play gratis kunt downloaden. Sturen kan met de knopjes en met de linker touchpad. Voor beginners is het gebruik van de knoppen het makkelijkst. Ervaren gamers kunnen wellicht met de touchpads wat genuanceerder en vloeiender sturen.

Browsen met gameknoppen

Met de gameknoppen kun je door lijsten scrollen, bevestigen met de 'x' knop of annuleren met de '0' knop. Het werkt niet overal en het helpt ook niet mee dat slechts delen van het Android-menu gekanteld worden weergegeven als het knoppenpaneel is uitgeschoven. Voor het lezen van webpagina's kan het wel handig zijn. Je kunt dan de pagina verschuiven zonder dat je daarvoor met je vingers het scherm hoeft aan te raken.

Sony Ericsson Xperia Play: kwaliteit

Koop je met de Sony Ericsson Xperia Play een degelijke smartphone om mee te gamen?

Scherm valt tegen

Vergeleken met andere moderne high end smartphones valt het scherm erg tegen. Met de kleurweergave en resolutie van het scherm is weinig mis, maar de helderheid is matig. Hoewel de schermverlichting standaard op maximaal staat, is het scherm van de Sony Ericsson Xperia Play nogal donker. Binnen gaat dat nog wel, maar in helder zonlicht is het net of je naar de onderkant van een cd zit te kijken. Ook wordt de schermhelderheid niet automatisch aangepast aan de sterkte van het omgevingslicht.

Neem je oplader mee

Tijdens het gamen staat het scherm continu aan en is de telefoon voortdurend bezig. Dat vraagt relatief veel van de batterij. Op de Xperia Play kun je prima een uur of 4 à 5 achter elkaar gamen, maar als na veel spelen de batterij leeg is, kun je natuurlijk ook niet meer bellen. Als je de telefoon gebruikt waarvoor hij bedoeld is - gamen dus - moet de lader altijd in je tas.

Spelen met stereogeluid

De Sony Ericsson Xperia Play heeft stereospeakers aan de onderkant. Uit de speakers komt een goed geluid, wat bij het spelen van games goed van pas komt. Klein minpuntje is dat de volumeknop bij het gamen in een onlogische richting werkt.

Sony Ericsson Xperia Play: review

Sony Ericsson Xperia Play is een Android smartphone met gameknoppen. Hij slaat een eerste, echte brug tussen gelegenheids gamen (casual) en fanatiek gamen. Een volwaardige, draagbare spelcomputer waarmee je ook kunt bellen is het niet. PSP-games en andere te downloaden games kun je er (nog) niet op spelen. Daardoor is de Xperia Play geen echte concurrent voor draagbare spelcomputers zoals de PSP of Nintendo DS.

Bekijk ook de videoreview van de Sony Ericsson Xperia Play.

Pluspunten

De gameknoppen zijn goed uitgevoerd;

Spellen werken vloeiend;

Al veel (Android) spellen beschikbaar die je met de spelknoppen kunt besturen;

Stereo speakers geven prima geluid bij het gamen;

Past stukken beter in je broekzak dan andere draagbare spelcomputers;

Prima smartphone.

Minpunten

PSP-games kun je op de Xperia Play niet spelen;

Eerder gekochte Playstation-spellen moet je voor de Xperia Play opnieuw aanschaffen;

De kwaliteit van de besturing wisselt nogal per spel;

Het scherm is niet helder genoeg;

Bij intensief gamen gaat de batterij slechts 4 tot 5 uur mee;

Het toestel is voor een smartphone nogal dik en zwaar.

Sony Ericsson Xperia Play: preview

Sony Ericsson introduceerde op het Mobile World Congress de Sony Ericsson Xperia Play: een smartphone om 'echt' mee te gamen. Een smartphone met meer dan de 'gewone' mobiele telefoonspelletjes. In plaats van een uitschuifbaar toetsenbord heeft de telefoon PlayStation spelknoppen. En omdat de telefoon zo plat mogelijk moest worden, vind je op de plek waar op de PlayStation 3 controller duimpookjes zitten, nu 2 kleine touchpads die je met je duimen kunt bedienen.

Eerste verkenning

We hebben de Xperia Play even in handen gehad en een paar spelletjes gespeeld. De bediening met de touchpads voelt behoorlijk intuïtief aan; de bediening werkt grotendeels zoals we vooraf denken dat het werkt. Wel heb je in het begin de neiging je vingers van de touchpads af te schuiven om bijvoorbeeld verder te lopen of preciezer te schieten.

Doordat de knoppen op een apart paneel zitten, zit je niet voortdurend met je vingers op het scherm. Een deel van de bediening gaat overigens wel via het scherm. Onder het scherm zitten ook nog 2 knoppen die je met je wijsvingers kunt bedienen. Die zitten een beetje weggestopt. De bediening verschilt per spel.

Spelletjes vinden en downloaden

Het vinden van games is volgens Sony Ericsson super makkelijk via de 'Xperia Play launcher'. Games kun je downloaden vanuit de Google Play Store (voorheen Android Market). Er zijn al zo'n 50 spellen te koop, onder andere oudere spellen van de PlayStation 1, maar ook nieuwe spellen.

Sommige spellen worden uitgebreid met meer levels of krijgen multiplayer functionaliteit, zodat je de spellen met meer mensen tegelijk kunt spelen. In de toekomst gaat Sony Ericsson meer PlayStation-telefoons met Android introduceren.

Besturingssysteem

Je zou bijna vergeten dat de Xperia Play ook een smartphone is. De Play draait op Android 2.3 (Gingerbread, de nieuwste versie van Android) en heeft een soepel aanraakgevoelig touchscreen. Sony Ericsson heeft de bediening van Android iets aangepast, maar het is grotendeels Android zoals we het gewend zijn van andere telefoons.

Wat verwacht de Consumentenbond?

Sony Ericsson noemt de Play zelf 'de perfecte combinatie van communicatie en entertainment'. Hoewel gamen op mobiele telefoons steeds populairder wordt en de Sony Ericsson Xperia Play daarin ook echt iets extra's biedt, is het de vraag of de Play de nichemarkt gaat ontstijgen (meer aanbieders gaat krijgen). Maar in een markt waar alle smartphones steeds meer op elkaar gaan lijken, is het wel weer eens wat anders.

Meer previews van het Mobile World Congress?

Het Mobile World Congress (MWC) vond van 14 tot 17 februari 2011 plaats in Barcelona. De Consumentenbond deed verslag van de interessantste mobiele telefoons en trends op het gebied van mobiele telefonie. Lees nieuws en previews vanuit het Mobile World Congress.