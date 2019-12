Wat is de Sony Xperia E3?

Sony heeft op de IFA-beurs in Berlijn verschillende nieuwe Xperia-toestellen gelanceerd, waaronder de gunstig geprijsde Sony Xperia E3. Door de gebruikte onderdelen kun je van de E3 qua prestaties minder verwachten dan van zijn grote broers Z3 en Z3 compact. Hij is bovendien niet waterdicht. Pluspunt: hij kan wel op 4G.

Specificaties:

Besturingssysteem: Android 4.4.Kitkat;

Android 4.4.Kitkat; Beeldscherm: 4,5 inch;

4,5 inch; Resolutie: 480 x 854 pixels;

480 x 854 pixels; Pixeldichtheid: 218 ppi (redelijk scherp);

218 ppi (redelijk scherp); Gewicht: 143 gram (redelijk zwaar);

143 gram (redelijk zwaar); Afmetingen: 137,7 x 69,4 x 8,5 mm;

137,7 x 69,4 x 8,5 mm; Processor: 1,2 GHz quadcore;

1,2 GHz quadcore; Werkgeheugen: 1 GB;

1 GB; Opslagcapaciteit: 4 GB (1,7 GB vrij + microSD tot maximaal 32 GB);

4 GB (1,7 GB vrij + microSD tot maximaal 32 GB); Verbinding: wifi/3G/4G (LTE);

wifi/3G/4G (LTE); Camera achterkant: 5 megapixel (autofocus + led-flits);

5 megapixel (autofocus + led-flits); Prijs: €180;

€180; Verkrijgbaar vanaf: september/oktober 2014.

Ontwerp

De E3 heeft het design van de Sony productrange, maar wel met iets meer plastic. In dit geval vinden we dat helemaal niet storend. De E3 is mooi afgewerkt en ligt door de afgeronde stootbumperhoekjes fijn in de hand. Hij voelt ook nog eens degelijk aan. De zijkanten zijn een stuk schoner en opgeruimder dan bij de duurdere Z3 en Z3 Compact, met minder knoppen en klepjes. De achterkant en de hoekjes kunnen vervangen worden, maar dat geldt niet voor de accu. Goed om te weten voor je 'm achteloos in een bak water gooit: deze Sony is niet waterdicht!

Vergeleken met Moto G en Z3 Compact

De specificaties liggen erg in de buurt van de 4G-versie van de Moto G. Verrassend genoeg kan de prijs ook met de Moto G concurreren: de introductieprijs is €180. Net als de Moto G 4G heeft het toestel een 4,5 inch scherm, een snelle 1,2 GHz quadcore processor en kan hij op 4G.

Ten opzichte van de Z3 Compact is het toestel net iets groter, maar het scherm is juist een tikkeltje kleiner. En het is dus een stuk minder scherp.

Verschillen

De voornaamste verschillen met de Moto G 4G zitten in het scherm en de interne opslag. Een van de belangrijkste kwaliteiten van de Moto G is het scherpe scherm. De E3 kan qua scherpte niet tippen aan de Moto G. Maar de kijkhoeken zijn wel weer beter.

Geheugen

De interne opslag valt tegen: 4 GB voor apps vinden wij echt te weinig, zeker aangezien je in werkelijkheid maar 1,7 GB overhoudt voor apps. Er kan wel een microSD-kaart in voor extra media.

Camera

De 5 megapixel camera met autofocus en led-flits heeft - net als de duurdere Z3 en Z3 Compact - heel erg veel extra's voor de nodige dinosaurussen in beeld en voor creatieve effecten. De foto's zijn helaas van matige kwaliteit en de camera is langzaam in het gebruik.

Prijs en verkrijgbaarheid

De Sony Xperia E3 is te koop in geel, wit, zwart en koper. Het toestel gaat zo'n €180 kosten en ligt waarschijnlijk rond september of oktober in de winkels.

Bekijk ook: